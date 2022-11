La cantante describió los terribles episodios que vivió con su expareja con un contundente video en su cuenta oficial de Instagram.

Lourdes de Bandana publicó un tremendo video mostrando su cara golpeada para denunciar a su expareja por violencia de género. Además de mostrar el rostro con varios moretones, la cantante detalló los terribles momentos que vivió con su exnovio.

“Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, escribió Lourdes en el video que compartió en sus historias de Instagram.

Además de los golpes, la artista detalló otros abusos que sufrió en el pasado: “Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”.

En diálogo con A la tarde (América) la mamá de Lourdes comentó que se trataba de una relación muy violenta: “Era un final anunciado. Yo creo que ella se asustó, tenía miedo y no quería denunciar”. “Me dijo que también tenía golpes en el cuerpo, pero yo no la quise revisar porque sentí que tenía que contenerla”, explicó Mabel durante la entrevista con el ciclo televisivo.

Qué dijo el exnovio de Lourdes de Bandana tras la acusación que recibió en redes sociales

Tras el escándalo, Leandro, el exnovio de Lourdes, dio su testimonio en el piso de A la tarde (América) y negó las acusaciones de su expareja. “Tuvimos discusiones como cualquier pareja, pero me alejé de ella por pedido de su psiquiatra”, comentó el entrevistado durante el programa.

En ese sentido, explicó que está esperando que el tema se resuelva judicialmente: “Yo soy un laburante, soy profesional y tengo dos hijas. Y vengo a decir que antes de hacer cualquier tipo de acusación, dejemos que avance la Justicia. Vengo a poner la cara porque tengo familia, trabajo y una acusación de este tipo no es menor”.

“No vengo a hablar mal de Lourdes. Como un montón de parejas no nos pudimos encontrar. Un error mío quizás fue bloquear su contacto, pero no vengo a decir otra cosa, además de que es una persona maravillosa”, agregó. Para cerrar su descargo, sumó: “Previo a cualquier tipo de acusación, es necesario que intervenga la Justicia”.