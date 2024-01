Los verdaderos motivos por los que Florencia Bertotti no hizo una tercera temporada de “Floricienta”

Se viralizó la razón que llevó a la actriz a no continuar con la popular telenovela de Cris Morena.

Florencia Bertotti se encuentra atravesando un gran momento profesional luego de agotar 12 shows en el Movistar Arena de Buenos Aires. Esto provocó que la famosa telenovela “Floricienta” volviera a estar en boca de todos a 20 años de su estreno.

A pesar de que no solo cantara canciones del famoso ciclo, este furor devolvió a la infancia a cientos de personas, y también generó que muchos se preguntaran por qué la actriz decidió no realizar una tercera temporada, sin embargo, la misma Florencia había revelado el motivo en una entrevista.

FLORENCIA JUNTO AL ELENCO DE “FLORICIENTA”.

En diálogo con el programa “La Divina Noche de Dante“, la cantante confesó: “El personaje de Floricienta acababa de tener trillizos en la serie y yo a ella no me la podía imaginar como mamá, porque iba a ser una irresponsable. Ese personaje llevado a la maternidad me parecía difícil de contar. Pero básicamente lo que me pasó es que sentí que hasta ahí había sido perfecto, que más era querer aprovechar el éxito que estábamos teniendo“.

Además, Florencia Bertotti reveló que no se sentía preparada para enfrentar una nueva temporada de Floricienta: “Yo siento que no podía a nivel físico y emocional, seguir un año más con toda esa vorágine y toda esa estructura. Me pareció que estaba bien hasta donde habíamos llegado”.

Qué más dijo Flroencia Bertotti sobre su experiencia en “Floricienta”

A pesar de revelar que sintió que era demasiado el trabajo que realizaba por la novela y que en momentos se sintió sobrepasada, la actriz también resaltó todo el cariño que recibió gracias a ese papel.

“Con ese programa coseché cariño, amor. Me ve la gente muchos años después, y me tiene asociada a un momento lindo o un recuerdo de su infancia, con su familia, de ir al teatro. Sería muy desagradecida si no lo valorara, si no lo tomara como la bendición de que la gente me recuerde con cariño”, cerró Florencia Bertotti en la entrevista.