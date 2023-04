La top internacional Kendall Jenner es un ícono indiscutido de la moda y sus looks siempre son furor en las plataformas digitales.

Bonus track…

Calvins or nothing @KendallJenner



sensual muse. the spring campaign. https://t.co/E9Ttj6SzpB pic.twitter.com/Q8cCIX6vdZ