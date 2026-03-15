Los secretos del Caso $Libra entrampan al Gobierno y unen a las partes del “triángulo de hierro”

La demora del fiscal federal Eduardo Taiano por mostrar los peritajes que tenía desde enero lo pusieron en el ojo de una tormenta política que une a los restos del exclusivo grupo de poder que rodeaba al mandatario. Karina, Javier y Caputo se comunicaron con Novelli antes y después de la crisis. El llamativo rol de Demian Reidel y la unidad ante el espanto.

El Gobierno aparece entrampado y con pocas salidas para revertir las ultimas malas noticias que lo afectan. Al escándalo que tiene a Manuel Adorni como protagonista, con aclaraciones que todavía no clausuraron el asunto en la agenda, se le suman las ramificaciones del caso Libra. Un tema que impacta de lleno en el corazón del ‘triángulo de hierro’ conformado por el Presidente, su hermana Karina y el consultor Santiago Caputo.

Ese triángulo de poder que rodea a Milei se rompiò por las internas entre Santiago Caputo y Karina Milei, pero siguen unidos por un secreto: mantuvieron conversaciones secretas antes y después del lanzamiento de la criptomoneda $Libra.

La aparición de los registros telefónicos del empresario Mauricio Novelli, en el que figuran llamadas al jefe de Estado, a la secretaria general de la presidencia y al asesor todoterreno colocan al oficialismo en un escenario de gran debilidad. Principalmente, porque con el correr de las horas, no lograron articular una narrativa que pueda explicar el porqué de esos contactos: durante la noche del 14 de febrero de 2025, los celulares del ejecutivo y los representantes libertarios no pararon de sonar. Hasta el momento, solo hay silencio en las filas violetas y argumentos en cero, con incomodidad al por mayor. Ese es el fiel reflejo de la reacción de la administración libertaria ante un problema mayúsculo.

Las comunicaciones, más de 35, aparecieron entre Novelli y Milei antes del posteo del economista sobre las bondades del activo digital. Lo dejó fijo durante una buena cantidad de horas. Después del lanzamiento, con el vendaval que generó el colapso del criptoactivo, también asomó Demian Reidel, con tres intercambios telefónicos con el empresario en esa jornada fatídica para la gestión de La Libertad Avanza. “Intentó ayudar a destrabar el problema, intentó arreglar”, señaló una fuente libertaria consultada por PERFIL.

Reidel no es un personaje menor ni desconocido para los Milei. El ex Presidente de Nucleoeléctrica Argentina y ex jefe de asesores del Presidente supo mantener conversaciones fluidas con el jefe libertario. Y, paralelamente, pisó con asiduidad la Casa Rosada para ver a Karina Milei desde diciembre de 2023 hasta que cayó en desgracia por sospechas de actos de corrupción en su área.

El consejo de Reidel: ‘Asesoramiento legal’

Según pudo saber este medio, el rol de Reidel se limitó a interiorizarse de la situación y proteger a los hermanos Milei. Quiso saber qué había sucedido con el armado de Novelli. Y aconsejó asesoramiento legal bajo su rol de jefe de asesores del mandatario.

Quienes conocen a Reidel admiten que “la confianza era total” con los hermanos que conducen el Estado. Incluso, solía compartir tostados de jamón y queso con la presidenta de LLA en sus encuentros en Balcarce 50. Hoy, en las filas libertarias hay quienes sospechan que el antiguo colaborador, malherido por su salida intempestiva de la función pública, hable en la Justicia y revele detalles de la operación y de su papel en la trama. Pero otras fuentes desmienten esa versión porque “nunca estuvo al tanto del lanzamiento del activo digital”. Incluso, aseguran que no tiene nada que ocultar.

A la interna del triángulo de hierro y el secreto cripto que los une, se suma la relación con la Justicia. Las comunicaciones revelan el nivel de cercanía y fluidez, y también de preocupación en torno al caso, de los actores involucrados. Nexos que la Justicia tendría que haber investigado. Por eso las críticas apuntan al fiscal Eduardo Taiano, que tuvo todos los registros desde enero pero recién aparecieron el día viernes. Sobre el funcionario judicial no sólo pesan cuestionamientos, sino dudas sobre su vinculo con el Gobierno y también con las redes que desplegó la Casa Rosada en Comodoro Py.

Una parte de esos cables de acero pasan por el Ministerio de Justicia, que ahora conduce Juan Bautista Mahiques, y la otra por la Secretaría de Inteligencia del Estado, que Caputo controla sin ejercer la conducción. Es precisamente en esa zona donde se dio la última pelea entre Karina y el asesor. La pulseada fue por el Ministerio de Justicia que estaba en manos de Mariano Cuneo Líbarona y quedó en manos de Mahíques a partir de la presión de la hermana del Presidente para evitar que Caputo incida más. En esa pelea se cocina una interna que incluye la gestión de la crisis del caso Libra.

Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica, y quien encabezó la Comisión Investigadora parlamentaria, festejó los avances del caso: “Para todos los republicanos intermitentes que se hicieron los distraídos”.

CUANDO LOS UNÍA EL AMOR. Los hermanos Milei y Caputo ahora están muy distanciados. | cedoc



Por Juan Pablo Kavanagh-Perfil







