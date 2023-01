Los secretos de María Becerra

Por qué usa ropa holgada, su amor imposible, cómo nació el apodo de “La Nena de Argentina” y otros 36 hechos de María Becerra

Saltó a la fama como youtuber cuando todavía era una adolescente. Hoy bate récords en las plataformas digitales. Los clips de sus canciones fueron vistos por más de mil millones de usuarios en YouTube y se ubica en el puesto 196 de reproducciones a nivel mundial en Spotify

1. Nació el 12 de febrero de 2000 en Quilmes. Su nombre real, María de los Ángeles Becerra, no le gusta porque le suena demasiado religioso.

2. Nació prematuramente, a los ocho meses. Su mamá es enfermera y su papá es médico cardiólogo, ambos se conocieron en el hospital Italiano de La Plata.

3. En una charla con Jey Mammon narró por qué su papá eligió ser médico cardiólogo. Su abuelo falleció cuando su papá tenía 15 años por un problema del corazón: “Ellos eran muy humildes, y en esos momentos no había tanta tecnología para las operaciones del corazón, encima era a corazón abierto y nunca pudo operarse. Mi papá hoy es médico cardiólogo por eso. A él le encanta aprender, tiene como gran referente a Favaloro. Me gusta mucho la forma con la que él abarca su carrera, tiene mucha pasión por lo que hace, tiene muchas ganas de ayudar a la gente”, reflexionó.

4. Con muchas aptitudes para el arte, a los 7 años comenzó clases de canto, comedia musical, baile y expresión corporal en la academia de Valeria Lynch. Además le gustaba mucho jugar al fútbol.

5. Cuando cumplió ocho años, le pidió a su mamá participar en castings o pruebas de actuación. Nunca consiguió ningún rol como actriz, pero siguió intentándolo hasta los once años.

6. Según relata el portal Buena Música, A los doce años creó un canal en YouTube, inspirada por los videos de su youtuber favorito, El Rubius. Comenzó subiendo videos graciosos, retos, hablaba sobre su vida y grababa covers o versiones de canciones de otros cantantes. El video más popular, grabado con la ayuda de algunos amigos, fue un monólogo en tono de parodia, que alcanzó el millón de visitas en pocas horas.

7. En 2017, participó de un reto llamado Roast Yourself Challenge, que consiste en componer música autoinsultante con malos comentarios tomados de las redes sociales.

8. El video le dio la oportunidad de captar la atención de un público diferente, además, otros artistas realizaron videos reaccionando a su canción. Fue uno de los más vistos ese año en Argentina.

9. En 2019 abrió otra cuenta de YouTube, exclusivamente para subir covers y canciones de su autoría. Inmediatamente empezó a recibir propuestas para realizar shows, presentaciones en vivo y publicidad.

10. Decidió dejarlo todo para apostar por una carrera en la música. “Cantar siempre fue mi sueño, yo sabía que lo de Youtube era meramente temporal, que nací para ser cantante y escribir mis canciones. Así que decidí dejarlo todo y apostar por ello, y a los pocos meses lancé mi primer EP y gustó”.

11. Durante 2019, fue novia del cantante Alexis Sanzi. Al año siguiente, tuvo una relación amorosa con Thomas Tobar, conocido por su nombre artístico y musical Rusherking.

12. Sus creaciones acumulan mil millones de visualizaciones en YouTube y se ha ubicado en el puesto 196 de reproducciones a nivel mundial enSpotify.

13. Sobre estos números dijo en Teleshow: “La verdad que es un montón. A veces ser consciente de eso es terrible. Creo que inevitablemente te pone una presión, aunque trato de no sentirme presionada, porque ahí pueden salir las fallas. Siempre pasa”.

14. Le gusta mucho celebrar las Fiestas pero hubo una que pudo terminar muy mal. “En el momento en que se tiraban muchos cohetes, había una torta con muchos cohetes, muchos palitos que salían todos disparados para arriba y explotaban. Estaba puesto en el techo del galpón de la casa de mis tíos, ahí afuera festejábamos la Navidad, con una mesa, entonces estaba puesta ahí y en un momento la prenden y se da vuelta la torta y ¡paff! empezaron a salir los cohetes para donde estábamos nosotros. Mi abuela que estaba sentada, muy viejita, no se enteró de nada y empezó a ver y decía “¿por qué corren todos?”, no tenía idea de nada. No se le salió un ojo a alguien de casualidad”, recordó en declaraciones a Gente.

15. Es hincha de Gimnasia de La Plata.

16. Entre las cantantes admira a Cardi B, Ariana Grande, Rihanna y Natti Natasha e idolatra a Eminem.

17. En la secundaria sufrió situaciones de bullyng y acoso. “El 2012 fue el peor año de mi vida. Porque entre a un colegio. A mí me gustaba la carpintería. Mi hermano fue a un técnico. Se recibió de técnico electrónico. A mi me gustaba verlo hacer eso. Quería ser productiva en eso. Hacerme mi casa de muñecos. Entonces les dije a mis viejos que quería ir a un técnico. Mis papás no querían. Pero les hinche tanto que me anotaron”, reveló en el programa PH.

18. Su duro relato siguió: “La pasé muy mal. Éramos dos mujeres entre 400 varones. Antes era típico que vayas caminando y los compañeros te tocaran el culo. Te manosearan en el boliche, en el colegio. Era así. Están todos en plena edad. Eran re pajero”.

19. Frente a estas situaciones, las autoridades la enviaban a hablar “con la psicopedagoga”. “La misma preceptora me decía: ‘¿No pensaste en no usar jean?’ Me decían que trajera ropa holgada. Y ahí fue que nació mi obsesión por usar ropa holgada. Hoy en día no me pongo un vestido ni de caño. No me pongo short. No me pongo polleras”, relató.

20. Ante la sorpresa de Andy siguió: “Me pegaban feo. Me tenían de punto. ‘Aprovechamos y te manoseamos’. Estuve un año”. Contó que ante el maltrato y los abusos, ella no le decía nada a su madre, “porque me hacían creer que era yo la culpable”.

21. “He llegado moretoneada, con el labio cortajeado… Me pegaban feo. Nunca le dije hasta que llegó un punto que… Bueno fue una vez que cinco compañeros, que eran los que me pegaban siempre… Uno se llamaba Ariel, de ese me acuerdo… Me llevaron al baño y me tenían uno de cada mano. Me tenían las piernas y me empezaron a querer sacar la ropa. Quisieron abusar de mi. Pasó una preceptora y yo estaba gritando. Y fue la nada misma. Me salvó que tocara el timbre”, reveló sobre el abuso del que fue víctima durante su etapa en el secundario.

22. Reconocida mascotera, antes de ser famosa participó en el “especial perros” del programa de Guido Kaczka y ganó un smart TV.

23. También estuvo como público, acompañando a su hermana, en El último pasajero, el ciclo del mismo conductor que regalaba un viaje a Bariloche para un grupo de egresados.

24. Dejó los estudios dos años antes de finalizar el secundario: “No me dan ganas de terminar el colegio. Mi papá me va a matar cuando lo vea”, admitió con honestidad brutal en Los Mammones.

25. En el medio del pecho tiene tatuada la frase “Shekh ma shieraki anni” de la serie Game Of Thrones. Es una frase de la serie que se traduce como “Mi sol y mis estrellas”, acompañada de un dibujo de un sol con estrellas en el interior.

26. Uno de sus hobbies es la pintura. De chica solía pintar muchos cuadros.

27. Hasta los ocho años su cabello tenía rulos, pero cuando cumplió nueve años su pelo se volvió liso.

28. Es fanática del té y lo bebe con bastante frecuencia. En su mochila nunca falta el mate. Bebe mucha agua, pero siempre a temperatura ambiente, jamás fría.

29. Admite ser bastante despistada y que le cuesta mucho prestar atención.

30. Usa una pulserita roja con un ojito que asegura que la protege de la envidia y le da buena vibra. La lleva en su tobillo y no se la quita desde hace años ni sale a la calle sin ella.

31. De chica su amor imposible era el actor Channing Tatum. “¡Lo amaba, me moría por él y era el amor de mi vida! Soñaba con que algún día iba a rescatarme y bailaba con él”.

32. Le encanta la película “Una esposa de mentira” con Adam Sandler y Jennifer Aniston. Puede repetir muchos de sus diálogos.

33. Es fan de la palta. “Es esencial para mí más que nada porque al ser vegana y hacer deporte y hacer tanto show, porque debo de estar bien alimentada y en forma, pues la palta es un alimento súper rico con un buen de nutrientes”, explicó en GQ España.

34. “Ese chamuyo de ‘si querés, podés’ no me termina de cerrar porque no es así. Hay un montón de gente con talento por todos lados, la misma gente tocando en un subte o en un tren y les sobra talento y por ahí carece de oportunidades. Yo por suerte tuve las oportunidades y se dio todo como para que hoy en día esté acá, obvio sumándole esfuerzo, pero la realidad es que aparecieron las oportunidades en los momentos justos”. (Filo News, junio, 2020).

35. Desde que comenzó su popularidad lo más extraño que vivió fue en unas vacaciones de hace dos años. “Siempre nos vamos a Mar Del Tuyú o Mar de Ajó; caímos a la playa como una familia más, porque es la realidad, con las reposeras, con todo, y literalmente en 20 minutos había alrededor de 300 personas, todos con los celulares apuntando a mi mamá, mi papá, a todos, y gritando. En ese momento me quedé súper shockeada y la pasé muy mal. Me sentí culpable por hacerles pasar esos momentos a mi familia y fueron vacaciones que no pudieron ser tranquilas en ningún momento”.

36.Apareció en una historia del IG de Lionel Messi: mientras el astro del fútbol paseaba con Antonela Rocuzzo por Miami, de fondo sonaba Cázame.

37.Su apodo La Nena de Argentina se lo puso de forma involuntaria la cantante Cazzu. En GQ España relató: “Tenemos una canción juntas que se llama ‘Animal’ en donde hacia el final tira una pauta y dice ‘las nenas de Argentina’, aunque se ve que no se entendió bien el plural y la gente entendió ‘la nena’. Y así empezaron a llamarme, como si ella me hubiera nombrado. A raíz de ahí lo empecé a usar en mis canciones”.

38.En Infobae contó: “Desafiando el destino” la escribí para mis papás. Obviamente es muy especial, porque es como una reflexión y un llamado de atención que me hago a mí misma. La canción empieza diciendo: “Hoy me llamaste como cinco veces, pero no me atendiste”, y es algo que me pasa usualmente con mi mamá. Ese día estábamos en el estudio y ella me había estado llamando todo el día. Yo le había dicho: “Má, no te puedo atender, estoy trabajando”. “Bueno, hijita, avisame cuando estés desocupada”, me respondió. Y ahí nació la idea de la canción. Fue como un llamado de atención. Y a veces me tomo cinco minutos para atenderla, charlar, decirle que la amo, y sigo con lo que estoy haciendo. Una nunca sabe lo que pueda pasar y hay que valorar a la gente mientras tanto”.

39. Para este año que comienza lo que le gustaría según reveló en Teleshow es “comprar mi casa y la casa de al lado para mis papás. Y después espero tener salud toda mi vida. Espero poder seguir trabajando con este ritmo, que obviamente lo puedo hacer porque soy chica. Y que todo siga yendo para bien”.



Por Susana Ceballos-Infobae

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Becerra (@mariabecerra)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Becerra (@mariabecerra)