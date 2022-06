Los románticos días de la China Suárez y Rusherking en México

La actriz y el cantante se tomaron unos días para disfrutar de la pareja en un lujoso hotel con paradisíacas playas

Hace rato que dejaron de esconderse. Al fin y al cabo ninguno de los dos tenía nada que ocultar. Y quisieron vivir su historia de amor como cualquier pareja. Eugenia la China Suárez y Thomás Nicolás Tobar -popularmente conocido como Rusherking– quisieron disfrutar de unos románticos días de vacaciones y emprendieron su viaje.

El destino elegido fue México, según quedó registrado en una de las primeras fotos que compartió el músico en sus redes sociales, en donde mostró la ubicación: “Playa del Carmen, Cancún, México”. Durante sus primeras horas allí hicieron posteos en los que hacían referencia a su estadía, pero recién más tarde comenzaron a publicaron románticas fotos y videos desde el exclusivo hotel all inclusive en el que se hospedan

Música de fondo, habitación con vista al mar, hamaca paraguaya, un ambiente perfecto para disfrutar de unos días de vacaciones, sus primeras solos desde que blanquearon su relación, aquella que nació en España -en donde los dos estaban cumpliendo con compromisos laborales- y que siguió en Buenos Aires. la China Suárez y Rusherking

“Dicen que el paraíso no existe, ¿no? Mirá, papá, el paraíso fiscal”, escribió el músico a tono de broma sobre su estadía con paradisíacas playas. La actriz, por su parte, grabó a su novio caminando por el hotel y publicó el video con un divertido filtro en el que parece que Rusherking está en permanente movimiento, bailando. En tanto, le reclama que le devuelva su gorra, que él lleva puesta.

El cantante también posteó un romántico video en modo selfie en el que se lo ve junto a la China disfrutando de la noche mexicana. “Unos que andan chill”, escribió mientras ambos cerraban los ojos a la cámara. El lujoso hotel en el que se hospedan la China Suárez y Rusherking en México

La actriz planeó sus románticas vacaciones en medio de un fin de semana largo en Argentina y mientras sus hijos estaban con sus respectivos padres celebrando su día: Rufina, con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, con Benjamín Vicuña. Por caso, el actor chileno publicó fotos en sus redes sociales en las que se lo ve acompañado por sus hijos.

A diferencia de otros famosos que aprovechan sus redes sociales para hacer acuerdos comerciales, la pareja no mencionó la cadena de hoteles en la que se está hospedando. Es decir que en esta oportunidad no buscaron sacarle algún tipo de beneficio a los casi 10 millones de seguidores que acumulan entre ambas cuentas de Instagram.

El mes pasado, el músico había hablado públicamente de los inicios de su noviazgo. “Estuvimos toda la noche cruzando miraditas en esa fiesta, después hablamos y después yo me fui a Madrid. Ahí la vi, estuvimos en Madrid y después volví para Argentina y nos vimos acá también. Nos estamos conociendo y estoy disfrutando de ese proceso”, contó en PH Podemos Hablar.

“La pasamos excelente.Yo lo que le digo a mis papás es que no crean cualquier boludez que ven en la tele. Les cuento que para mí Eugenia es una gran persona, que me cuida mucho y me gusta como es. Me enamora mucho la verdad”, agregó el músico sobre su relación con la China Suárez, con quien por estos días disfruta de unas románticas vacaciones en México.