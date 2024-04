Los quinchos de Chubut

El asadito del miércoles es típico para acortar la semana. Dicen que en este asadito se reunieron ex Jefes de Policía, SubJefes y miembros de la plana superior que alguna vez , no hace tanto, dirigieron la Institución Policial.

Como no podía ser de otra manera la charla giró sobre temas ligados a la seguridad e inseguridad existente en la provincia; muy especialmente se analizó la situación de la ciudad de Trelew, donde los propios comensales habrian comentado casos que tuvieron que afrontar personalmente.

Todos coincidieron en advertir el descontento existente en los cuadros superiores y subalternos en actividad, la falta de conducción de la actual Jefatura y siendo como lo es la estructura policial netamente verticalista existe un fuerte malestar que se extiende a toda la institución.

Los comentarios habrían partido de la base de que el actual mandamás ha sido fuertemente cuestionado por su proceder en Comodoro, donde fue denunciado por una suboficial -de apellido Arroyo- de la que se desconoce su paradero, no se sabe si le dieron la baja, está adscrita a algún organismo estatal o si simplemente la mandaron a la casa con la advertencia de que “en boca cerrada no entran moscas”.

Estas situaciones provocarian que, como se dice en la jerga policial, “si el Jefe llega cuestionado a la más alta jerarquía, voy a hacer la plancha, si de última da lo mismo”. Otro de los presentes habría agregado picante, y no a la carne, advirtiendo la soberbia y falta de tacto que se tiene con los Oficiales Superiores. Con el correr de las horas se barajaban varias ideas, como la de sacar un duro comunicado de denuncia de estas circunstancias a nivel nacional, pero en ese momento nuestro miembro informante tuvo que ausentarse y no pudo o no quiere dar más data.

Difícil momento….trataremos de continuar informando.

Continuará…

Por Natalio Ruíz