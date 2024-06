Los quinchos de Chubut

Hola como están? Me imagino que un poco sorprendidos por los acontecimientos políticos que se suceden de forma vertiginosa, uno tras otro, sin respiro, como puñaladas en la credibilidad de la gente, que se resiste a la desilusión, como es natural por otra parte, de ver sus sueños y esperanzas una vez más defraudados pese a la disposición casi extrema de aguantar lo que haga falta para que la cosa cambie.

Llamar a los acontecimientos “políticos” es una forma muy genérica de englobarlos puesto que, como todos sabemos o intuimos, más que políticos son netamente económicos y es en este terreno donde se suscitan las mayores dudas, puesto que todavía no se ven surgir los tiernos “brotes verdes “ como decía el otro Caputo, el de Macri, el que nos dejó en la estacada con un eudedamiento a cien años con el FMI, que algún rédito importante particular debe de haber obtenido, al punto que se nos está poniendo remolón el hombre para presentar su Declaración Jurada de Bienes a que está obligado por ley cada funcionario al asumir un cargo público y cundo en el desempeño del mismo haya habido alguna variación sustancial en más o en menos de su patrimonio personal y/o familiar.

Pero vamos a los Quinchos que es lo nuestro, en la redacción hay mucha expectativa porque cada vez son más los lectores que de una forma u otra datean de reuniones gastronómicas o cafecitos donde se discuten temas que hacen al fondo de la cuestión práctica y diaria de la vida de la provincia. Es decir que a los amigos de siempre, cuasi profesionales de la indiscreción, se animan aquellos que ven en esta columna una forma de intercambio que influye cada día más en el acontecer provincial. Las ventajas de escribir desde la provincia y con los lugareños, los que la viven, sin castillos en el aire, dura y cruda como la vida.

Empezemos por un coqueto y bien regado asado en un famoso quincho de un ex funcionario de la zona de Sarmiento, que en el último tramo de su extensa carrera política, ha roto los bretes de su ajustada pertenencia partidaria y se ha abierto a propuestas varias, obvio que siempre desde su interés particular al del conjunto. La cosa debería ser al revés pero bueno, no volvamos al “deber ser”, vamos a lo que es o lo que fue, mejor dicho. El motivo fue la polvareda que levantaron las declaraciones de un intendente de la zona cuando planteó que el PJ no debiera descartar de plano construir con el actual gobernador y sumarse en una especie de hermanamiento en pos de los intereses provinciales. Para que habrá dicho eso!, ahí nomas salieron los “pura sangre” a exhortarlo a que no diga sacrilegios, que la solución es volver a Perón, sin aclarar si es el de los 70 o el de los 50, pero mucho no importa precisar esos “detalles” porque después de que algunos se postularon a dirigir el proceso de volver a los orígenes, rápidamente plantearon que en caso de llegar habrá que”aggiornarse”, no se entiende no? O volvemos o nos aggiornamos, pero en fin en el camino se olvidan de que no tienen ni para empezar y como dicen en el campo están más sucios de conciencia que una papa.

Algunos osados, en el fragor de los análisis, y mientras degustaban las ofertas de la bodega Navarro Correa, que como todos saben se destacan por sus precios accesibles, llegaron a sustentar la idea de que hay un grueso error en la estrategia del bloque de senadores y diputados nacionales del “peronismo” puesto que de no conseguir el gobierno nacional las leyes que busca denodadamente sin poder lograr su sanción, parece una relación tanguera de “Uno” … busca lleno de esperanza el camino…., automáticamente se va a responsabilizar a ese bloque de no permitir gobernar y que el no conseguir los objetivos trazados con el consiguiente panorama de declive económico y el regusto a un nuevo fracaso, sería endilgado rápidamente por el Presidente al peronismo, con aquello de que “con ellos no se puede pero contra ellos tampoco”.

Este análisis desató un huracán cruzado de especulaciones y hasta un gracioso arriesgó que no era posible darle herramientas a “Cositorto” Milei, porque lo que estaba llevando a cabo era la estafa piramidal más grande la humanidad, de la historia y que este Moisés no va a lograr que las aguas del Jordan se abran y seremos devorados por las masas acuáticas. Poético el hombre, y medio que lo recitaba, pero todos le festejaron la comparación que tiene mucho de verdad, y encima por ahora sigue cosechando incautos. La noche avanzaba y el único acuerdo al que sé llegó fue que pronto habría que hacer otro asadito, pero con más mollejas….gustos son gustos, decía una vieja…..

Otro evento culinario pero con más pompa y no de jabón, se celebró en el universo de la ballenas, la perla del Atlántico Sur ,” la más linda” como les gusta decir a los mellizos que, vale recordarlo están entusiasmadísimos con el primer centenario de su amado club y están de festejo en festejo, tirando la casa por la ventana. En un parador de la costa, se juntaron varios funcionarios judiciales en ejercicio; operadores judiciales de larga experiencia pese a su indisimulable juventud, y algún que otro funcionario de primer nivel del gobierno que es un todo terreno y que tiene responsabilidades en el área judicial, ya que, no hace falta aclararlo, serían todos prestigiosos letrados de los foros locales y que han ejercido también en otros ámbitos del país donde la cosa es un poco más peliaguda y áspera. El tema central era lograr consensuar un nombre para el cargo vacante de Administrador General del Superior Tribunal de Justicia. Un cargo importantísimo, que se encuentra vacante, ya que dispone administrativamente y con acuerdo de los ministros obviamente del presupuesto del Poder y todo lo que de ahí se desprende, ingresos, designaciones, ascensos, licitaciones, en fin , aquellos de fértil imaginación saben de que estamos hablando. Demás está decir que no exageramos un ápice si definimos la actual situación que atraviesa el poder como de crisis profunda; son públicas las denuncias entre los ministros de que no se trabaja, no se asiste a las reuniones plenarias, ni se vive en la provincia por parte de algún ministro y quien hace esta denuncia no es otro que ministro también. Y el aludido se hace contestar por el vocero de prensa de todo el Superior Tribunal como si fuera su bloguero exclusivo. Cosas vedere Sancho…. Yendo al hueso hubo un principio de acuerdo con el posible designamiento de un conocido contador de Trelew que ya ocupó presidencias en importantes entes crediticios del estado pero que habría que esperar un poco a que terminen algunas auditorías en curso. Así quedaron y se dieron efusivos abrazos, besos y apretones firmes de mano mirándose fijamente a los ojos, aunque nadie se confíe con nadie, en el gremio las apariencias lo son casi todo.

Para terminar hay que destacar que después de muchos años el gobernador volvió a entregar viviendas en forma personal los domingos a la mañana, pero más allá de comparaciones rápidas a que algunos colegas les gusta hacer, lo realmente importante fueron las cortas pero acertadas expresiones del gobernador Torres, cuando aseveró desde el convencimiento más absoluto que la macroeconomía no resuelve todo, ya que es el ser humano el que debe estar en el centro de la economía y este es un fuerte mensaje racionalista y humanista, algo que nuestro joven mandatario recuerda en su accionar a diario. Esperemos que la reanudación de las obras de infraestructura pactadas recientemente con Nación se concreten, porque lo merece la provincia y los ingentes esfuerzos de este joven gobernador que no ha cejado un solo momento en defender lo nuestro, y que debiera ser ejemplo para muchos que subalternizan el conjunto a sus nimios intereses sectoriales o particulares.

Hasta la próxima….

Por Natalio Ruíz