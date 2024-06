Los quinchos de Chubut

Hola como están? Esta semana que pasó nos sorprendió con una movida misionera de repercusión nacional importante, parece que el interior existe solamente en función de intereses variados y a veces inconfesables del país central. Pero es una repercusión selectiva, la movilización de la Renovación de ayer que fue una forma de repudiar los desmanes policiales y que señaló un apoyo importante a la gestión no salió ni en el Anteojito…jaja se me cayó el dni, pero ustedes me entienden.

Pero vamos a lo nuestro.

Esta semana hubo un asadito importante, con estrellas fulgurantes del firmamento peronista de la provincia en un coqueto quincho cercano a Rawson, en una chacra más precisamente, si agrego un dato más me adivinan el lugar y el anfitrión.

El análisis se centró en la creciente preocupación de la rancia dirigencia del PJ al ver como en forma paulatina, sin prisa pero sin pausa, los intendentes ligados al peronismo de una u otra manera se acercan al calorcito que brinda el oficialismo en la figura cobijante del gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

Aparte de los nombres conocidos que ya se han pasado con armas y bagajes a la estructura de “Chubut Despierta”, como el Intendente de Lago Puelo, Iván Fernández; de Camarones, Claudia Loyola; de Rio Senguer, Miguel Mongilardi; y de Las Plumas, Sergio Bowman; esta semana se sumaron los intendentes de Rio Mayo, Gustavo Loyaute y de Cholila, Silvio Boudargham.

Un gracioso que nunca falta, de zona sur para más datos, no pudo con su genio y disparó: “ acá el único que está despierto es Nacho”; algunos festejaron la humorada pero los más tuvieron que aceptar para su fuero íntimo, que como todo chiste tiene un trasfondo de verdad y se entregaron al análisis descarnado de la gestión del joven gobernador.

Nadie desconocía en esa mesa de viejos tiburones que son más de los que figuran en esa lista que están con la garrocha en la mano para saltar el cerco, el jefe de los garrochistas es el famoso “corcho” Currilen, por no hablar de la composición del gabinete con peronistas travestidos o en tránsito hacia la borocotización, como el otrora poderoso modernismo.

Los más reflexivos no dejaron de resaltar un hecho que es atribuible a la pericia del manejo de la crisis del actual gobernador. La anterior administración del inefable dúo Arcioni – Antonena, en acuerdo tácito con la dirigencia peronista oficial, algunos empezaron a mencionar a Yauhar, Linares, Luque, pero fueron silenciados, mejor no dar nombres porque distrae la discusión, no solo “rolearon” la deuda provincial para la gestión actual sino que además se cansaron de contraer deuda de corto plazo, las famosas letras, que se utilizaban para pago de sueldos y además dejaban jugosos dividendos a los oficiantes, a Oscarcito le recuerdan con afecto por su afición pianistica; pero hete aquí que hoy se están pagando sueldos y hasta aguinaldo con recursos genuinos, sin agregar endeudamiento, se pagan los servicios de la deuda en dólares y se logró refinanciar la gravosa deuda que tenía la provincia con el el Fondo Fiduciario Provincial también contraída por el ya mencionado dúo dinámico.

El sistema educativo cruje, falta mucho para gestionar en lo edilicio y en lo administrativo y salarial, pero nadie pudo dejar de reconocer que las clases empezaron y eso después de los seis años de Arcioni y su desastrosa gestión es insoslayable; y otro reconocimiento a regañadientes pero reconocimiento al fin estuvo centrado en la gestión del tema seguridad, donde desde la Legislatura se han dado las herramientas solicitadas para una mayor eficacia y celeridad judicial. Falta, no lo niega nadie, pero los avances son ostensibles y los que tienen acceso a las encuestas saben que la sociedad lo valora.

Otro de los comensales, ya en tren de chisme pero que venía al caso, destacó la actitud de aplicar rigurosidad aún para los propios del gobernador, recordó que en el acto del 25 de Mayo ningún funcionario provincial estuvo en Trelew, parece que el incremento de sueldos de los funcionarios del Intendente cayó como un balde de agua helada en Rawson. Primero por el supuesto aumento de un 70% y después porque justamente uno de los intendentes más allegados al gobernador, como es Merino, debe dar el ejemplo, ya que no hay reunión de jefes comunales, grandes o chicos, donde no se pida austeridad rigurosa, prepararse a funcionar sin ayuda nacional, vivir con lo propio, parafraseando al gran Aldo Ferrer.

Por hoy no tengo más data dura, pero prometo seguir informando. La desazón del quincho peroncho terminó con juramentos a ponerse a militar para no perder más tropa, las elecciones del año próximo están a la vuelta de la esquina. Veremos….

Hasta la próxima.

Por Natalio Ruíz