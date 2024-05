Los quinchos de Chubut

Hola como están, espero que bien.

De mi parte les confieso que tenía varias invitaciones, una sobresaliente de un exfuncionario reconvertido a empresario que estaba de estreno total, quincho nuevo, cava nueva, y la nueva novia recién salida del quirófano de un afamado cirujano plástico de la Capital. Más no se puede pedir, la renovación a pleno; pero me faltaba ánimo, el elemento indispensable para aguantar semejante dispendio de innovaciones.

Así que metí una excusa cualquiera y me fui a recorrer la ciudad. Tristeza es la palabra más plena que me embargó, solo faltaba “Caramelo” arriba del techo, y ahí en ese marco y ya con la decisión tomada de pegar el faltazo, me puse a escribir mascullando bronca.

Esta semana que ya está terminando podríamos resumirla en tres temas trascendentes en ánimo de sintetizar y tratar de lograr algún tipo de claridad en este panorama tan oscuro que se avecina. No sé si todos vamos a coincidir pero es como ir metiéndose en una tormenta con el avión de Aerolíneas Argentinas, sabes que el piloto tiene que hacerlo, tiene que volar por sobre la tormenta, pero él tema es el mientras tanto…..

Uno de esos temas es la inundación de Comodoro, otra vez, si otra vez: que los canales esto, que los aliviadores aquello, que el gobierno nacional no manda la guita para las obras, que Torres ni vino, etc. etc. Sabes para que le sirven las excusas a un tipo que se le inundó la casa, o que el auto le quedó bajo agua? No quiero ser grosero, pero vos sabes lo que quiero decir. Además una ultima cosita y cambio de tema porque la verdad es que en Comodoro no está el ambiente como para insistir en críticas , pero alguna vez hay que decirlo, desde la recuperación democrática , la ciudad contó con tres mandatos de gobernador, uno del recordado Martín Bussi y dos mandatos del inolvidable Mariano Arcioni y pese a eso y contando con el alineamiento nacional a los gobiernos de turno, no logro superar ninguno de sus problemas estructurales: léase: acueducto, nodo de 500 kva o el tema inundaciones. Un Dato.

El otro tema insoslayable es el paro general de la CGT. Ya es un clásico evaluar resultados; siempre para el oficialismo de turno fracasa y para los impulsores es un éxito y debe ser un llamado a la reflexión para los gobernantes y que estos modifiquen aquello necesario para que haya “paz social” . Pero esta vez podemos ver dos nuevos elementos, uno interno y más apto para el humor (porque si no le ponemos un poco de humor…); y me refiero a los periodistas que reiteradamente en estos paros, o movilizaciones de la organizaciones sociales o de maestros o de jubilados, etc. le preguntan a los dirigentes o a la gente que se moviliza, ¿qué pasa si el gobierno no los escucha, si todo sigue igual?, la verdad habría que responderles lo que esperan: “no nos quedará otro camino compañeros que marchar al monte y desde ahí desarrollar el foco revolucionario” . Es tremendo, que van a seguir haciendo? seguir peticionando a las autoridades, que otra cosa? Esperando que por una vez un presidente que ya ha viajado cinco veces al exterior visite su país, aunque sea que vaya a Avellaneda y se entere que no hay números en la vida real, que eso es una abstracción, que lo que existe es gente, con necesidades, esperanza, sueños, y que sobre todo sigue esperando, pero la paciencia, todos lo sabemos, no es infinita.

Y por último, el desgastante y ya aburridor tema legislativo. Este gobierno no ha podido lograr las leyes que cree necesitar, el DNU pende de un hilo, la Ley Bases y el Pacto Fiscal no prosperan en Senadores y deberán volver a Diputados con un destino incierto. La primer señal de alarma es el aumento del riesgo país y la caída de la cotización de las acciones de empresas argentinas en los mercados internacionales, léase Wall Street, y el motivo fue advertido por inversores, organismos multilaterales de crédito e ilustres visitantes: el ajuste, el superávit fiscal, la motosierra y la licuación deben ser sustentables, se debe garantizar la viabilidad de las medidas adoptadas, y esto cuando la CGT lanza un paro con eje en el transporte, lo cual es contundente, porque detiene el normal desenvolvimiento de la economía; cuando las empresas eléctricas no quieren aceptar que se les pague su acreencia con el estado con un papel a los premios y además, como sucede con el régimen de Inversiones, se opone hasta la propia UIA; los inversores financieros extranjeros huyen de sus posiciones bursátiles y son reticentes en otorgar financiamiento a un país que no resuelve la ecuación social, sino que tiene como única estrategia profundizar el enfrentamiento, 6 hay salen los caputos, las bulrrichs y los esper-pentos a provocar, como si así se arreglaran las cosas. No entienden o como diría el presidente “no la ven”.

Pero no seamos negativos, hay un camino. Es un camino que no es nuevo, que se ha llevado adelante muchas veces y que es el correcto en un país federal. No es otro que el rol protagónico de los gobernadores. Porque no sucede? Porque más allá del esfuerzo de algunos, prima en otros la ventaja pasajera, me porto bien y me tiran unos morlacos desde Balcarce 50. Tienen que entender que eso es pan para hoy y hambre para mañana. La motosierra debe ser dejada de lado y suplantada por el bisturí, medidas quirúrgicas se necesitan y además con el concurso y acuerdo de todos los gobernadores o al menos de la mayoría. Sin eso no saldremos del laberinto . El pleno de los gobernadores es, a no dudarlo, el hilo de Ariadna.

La verdad sea dicha, prometo no faltar nunca más a los próximos Quinchos, pero esto tenía que decirlo. El riesgo del silencio es que a veces puede considerarse acuerdo, aquello del que calla otorga es cierto muchas veces.

Hasta la próxima chichipios, como decía Tato Bores en sus monólogos que conservan una extraña vigencia, porque los problemas son los mismos, lo único que cambia es su gravedad. Pero no se olviden de sonreír, ya que, como dice un amigo, siempre se puede estar un poco peor….

Por Natalio Ruíz