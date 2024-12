Los quinchos de Chubut

Hola como están? Fíjense cómo avanza la malaria que ni un asadito, ni comidita, apenas unos lunchs escuálidos, para homenajear visitas, todo el mundo en el riel, nadie invita a morfar, como dice el tango.

Que los disfruten…

La importancia de la presencia nacional. Y el clima festivo del final.

Esta semana que termina tuvo la marca distintiva que produjo la visita del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona acompañado de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El motivo fue presentar el nuevo sistema acusatorio que se está poniendo en marcha en la justicia federal. Una buena vidriera para que el gobernador se luciera ante el país como a él le gusta. No hay medio nacional que no lo tenga abonado, hasta en Letra P , y esto además era una forma de ocupar espacios de difusión genuinos o sea no forzados, que a no dudarlo son mucho más económicos. Pero “alguien” muy memorioso, casi rencoroso, no pudo con su genio. Aún atribulado por una vieja declaración de la señora Bulrrich cuando instaba con toda la fuerza de las multinacionales mineras a que Chubut se sumara al extractivismo, tuvo unas declaraciones no muy felices. Estaba en disputa la coparticipación federal de impuestos, que nación regateaba a las provincias y el gobernador Torres al frente de un bloque Patagónico, amenazaba con cortar el suministro de gas y petróleo a la nación. Así que la Bulrrich, para parar la pelota, como se dice en el futbol, no tuvo mejor idea que declarar que “en Chubut de la costa a la cordillera no había más que un millón de guanacos”. Pero, en todo juego siempre hay revancha, y al cierre del evento y como despedida a las autoridades que nos visitaban, la banda de la policía interpretó “Quien se ha tomado todo el vino” de La Mona Jiménez, en una más que obvia alusión a la bebida a que es tan aficionada la ministra. Ante la media sonrisa pícara del gobernador, los cronistas gráficos captaron la mirada de soslayo que le dirijió la ministra en forma admonitoria. Dicen que lo tomó con humor, otra no le quedaba, ya que como dice ella “el que las hace las paga” y ni soda había.

En Esquel las autoridades de la cooperativa eléctrica se creen los dueños y accionan contra asociados.

En una actitud verdaderamente insólita, las autoridades de la 16 de Octubre no saben cómo acallar críticas, e incurren en apretes y cartas documentos. Primero intentaron por todos los medios que el Concejo Deliberante derogará una ordenanza por la cual se habilitaban audiencias públicas a fin de determinar futuros incrementos o temas relacionados a la cooperativa que sean de interés público. No conformes con eso, y en ocasión de una manifestación pública de una socia en un programa radial de la localidad, en representación de un grupo de vecinos autoconvocados por los tarifazos de la cooperativa, expresó el mal funcionamiento de la misma, la mala administración y las denuncias que los vecinos habían interpuesto ante el INAES, que es el organismo de control de estas entidades. Las autoridades de la cooperativa ya le enviaron cinco cartas documentos a la vecina firmadas por el presidente y vocales del Consejo, acusándola de dañar la figura, honra, nombre y honor de los administradores. Algo realmente insólito. Primero porque nadie parece entender que no se puede seguir aumentando las tarifas indiscriminadamente, se está llegando a la capacidad de pago de los usuarios, que son, además, los legítimos dueños de la cooperativa, los vecinos y no las eventuales autoridades de turno. Todo al revés.

El Loma Ávila está que trina. Pide la intervención del gobernador y es llamativo el silencio de sus ex amigos Linares, Luque, Fita y hasta de las propias autoridades municipales de Comodoro Rivadavia.

La cuestión no es para menos, sumado al desastre que dejó la supuesta partida de Tecpetrol, el Senador y dirigente sindical de petroleros privados, denunció la paralización de actividades tras la salida de YPF y pidió la intervención del gobierno provincial para reactivar la industria. Manifestó: “ la venta de YPF fue perjudicial para los obreros, nos dejó sin perforadores trabajando, están todos parados. La salida de Tecpetrol también deja a todo el yacimiento paralizado. Esta situación así como está, continuó explicando el Senador de Juntos por el Cambio, no le sirve a nadie, ni a la provincia porque no recauda (regalías) ni a los trabajadores, porque están parados en sus casas. Se despidió personal de Burgwardt, Nero y otras empresas que prestaban servicios en el área”. Sin duda que más allá de la adjudicación de algunas áreas a otras petroleras está en discusión quien se hará cargo de los pasivos ambientales que más de 100 años de explotación han dejado en la cuenca; y ante esto nadie, ni autoridades provinciales o municipales pueden hacerse los distraídos. La pérdida de puestos de trabajo y de las actividades petrolíferas tradicionales ponen en crisis el entramado social y político de la ciudad. Tema este que también debería ocupar a la diputada Ana Clara Romero salvo que esté pensando en otear el horizonte desde un calmo y seguro puesto en el Superior Tribunal de Justicia. No pretendemos ser agoreros, pero si no se interviene prestamente el panorama se ve oscuro.

Rumores, chismes, trascendido y cafecitos varios.

Sin pelos en la lengua, la Diputada Ana Clara Romero, se manifestó en disconformidad con el no envío del Presupuesto Nacional de Gastos y Recursos del gobierno nacional, a lo que está obligado por manda de la Constitución Nacional. “Esperemos que esto tampoco sea un arreglo entre el kirchnerismo y Milei” se despachó sin eufemismos la Diputada. Además manifestó estar muy enojada por el no tratamiento del proyecto Ficha Limpia frenado por los libertarios. “Los que venían a combatir la casta, acá los tenemos garantizando la impunidad”, declaró con contundencia.

Al que los colegas pusieron en apuros es al Diputado de La Libertad Avanza, César Treffinger, en ocasión de la visita a la provincia (se lo ve poco por acá) , preguntado sobre su rol partidario manifestó: “Tengo el honor de organizar el armado de LLA en la provincia para el 2025”. Escapó a las definiciones cuando fue preguntado por cómo veía las gestiones del gobierno provincial y municipal en Comodoro. Pero la parte más cómica fue cuando trató de explicar que cuando declaró que no quería saber nada con Javier Milei, en la campaña obvio, más precisamente el 4 de julio de este año, era porque no lo conocía. Así textual. Increíble. Ya le salió Diego Brandan desde Rawson a desconocerlo y a proponer un armado libertario diferente. Se complica la interna.

En la ciudad de Esquel se bautizó a una plaza con el nombre de Osvaldo Bayer. Un su estadía en dicha ciudad, Bayer publicó un quincenario “La Chispa” que causó tanto escozor en los grupos dominantes, que intercedieron ante la Gendarmería para que procediera a expulsar al reconocido escritor e intelectual allá entre los años 1958 y 1959. Un merecido reconocimiento.

Hasta la próxima….

Por Natalio Ruíz