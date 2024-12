Los quinchos de Chubut

Hola como están? Espero que bien, gozando de los primeros días de calor, nieve,lluvia, fríos intensos y granizos. Una primavera a toda orquesta, no nos faltó nada. Bien, aquí les dejamos algunos Quinchos, las misivas recibidas en mayor número fueran de indignados miembros de la familia judicial; algo decimos, solamente para salvar la pilcha, no es miedo, solo precaución, siempre hay que recordar al gran José Hernández cuando recomendaba “hacete amigo del juez, y no le des de que quejarse….”

Reuniones gastronómicas de primer nivel se realizaron en Buenos Aires entre gobernadores con buena relación.

Construida cada vez más en el fragor del embozado enfrentamiento con el presidente Milei, todavía mucho no quieren mostrarse juntos puesto que saben que el libertario ve enseguida fantasmas y manda a apretar el torniquete aún más a las respectivas cajas provinciales de las llamadas “díscolas”. Es un comentario generalizado en la rosada los ataques de histeria y pánico a la vez que le saben agarrar al león y que a los gritos le pide al jefe de ministros Guillermo Francos “ahógalos, ahógalos” mientras que Karina lo agarra cariñosamente de la mano para calmarlo, mientras que con la mirada busca un colaborador para que le acerque el clona de 5 para calmarlo aunque más no sea por un rato. El encuentro fue en una parrilla top de Puerto Madero y estaban casi todo los gobernadores del PRO más algún invitado afín como el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora y otros que pidieron encarecidamente reserva de identidad, a cambio de contarnos los pormenores de la charla. Por estas mentas supimos que la voz cantante la tomó nuestro gobernador, la vehemencia de la juventud seguramente, y el gobernador de Córdoba. Torres aseguró a sus pares que no dudará en acudir a los estrados judiciales si nación no le asegura la construcción de la brigada de incendios y el mantenimiento y reparación de las rutas nacionales de su jurisdicción, que ya son directamente intransitables, y que ya había hecho la presentación con resultado favorable contra la normativa que prohibía cobrar la tasa de bomberos junto con los servicios públicos. Ninguno de los gobernadores presentes pudo argumentar en contra de la estrategia, sino que por el contrario, todos estuvieron de acuerdo en que parece ser el único camino posible ante la sordera del oficialismo. Llaryora fue el más explícito ya que aseveró que el gobierno nacional cobra impuestos de asignación específica para rutas, puertos y obras públicas, que no se ejecutan. De continuar en esta tesitura, expresó, habrá que instruir a diputados y senadores para que se eliminen esos gravámenes o descentralizar su percepción para ajustarlos a sus fines. Ya a los postres todos se comprometieron a empujar la sanción del presupuesto nacional 2025 puesto que sin esa herramienta la discrecionalidad del gobierno central se elevará al máximo, y hará uso de las facultades extraordinarias conferidas en la Ley Bases, para privar hasta de lo más mínimo a las provincias y asegurarse así su “fidelidad”. Tarde pero todos reconocieron que darle semejante herramienta fue un grave error, pero “quien hubiera pensado que iba a ser tan mal pagador”…dijo,como para sí mismo, un jefe provincial que en su territorio goza de hermosas cataratas.

En donde están de los pelos también es en el sector ligado al turismo receptivo de Puerto Madryn.

Ya de movida nomas cayó como un balde agua fría el marcado descenso de la temporada de ballenas en Puerto Pirámides, un 35 % menos, y un 42% de reducción en los avistajes. Sabido es que la apreciación exagerada del peso frente al dólar, entre otros inconvenientes, afecta mucho al turismo internacional que es la crema del negocio turístico. Tanto es así que en conjunto los prestadores turísticos pidieron una audiencia al intendente Gustavo Sastre para imponerlo del desastre que significará para la ciudad que dos compañías navieras de cruceros que recalaban en la ciudad ya avisaron que no lo harán ni en lo que resta de este año, ni en el próximo, una de ellas, Norwegian Cruises, fundamentó que es debido al encarecimiento desmedido de la operatividad del puerto de BsAs, y así terminan pagando el pato Madryn y Ushuaia que eran los puertos tradicionales que tocaban dichos cruceros, verdaderas ciudades flotantes, que desembarcan por varias horas multitud de turistas de alto poder adquisitivo y ávidos de consumir desde gastronomía a productos regionales, visitas guiadas y souvenirs de cualquier índole.

En Comodoro Rivadavia siguen las rencillas internas.

La disputa está cada vez más encendida entre el intendente Othar Macharasvilli y las viudas del poder que se sienten desplazados de la toma de decisiones y se dedican a poner palos en la rueda de la gestión, levantar infundios y separar, aún más, al ámbito legislativo local con el ejecutivo. A punto tal que el viceintendente Maximiliano Sampaoli reconoce públicamente el distanciamiento con el intendente al revelar que hace más de cuarenta y cinco días que no se hablan. Ahí creemos que Sampaoli peca de ingenuo un poco, ya que está claramente manipulado por los de siempre, que ahora, desde el sello del PJ tiran munición gruesa contra la administración. Othar tuvo una buena idea al juntar unos cuantos intendentes patagónicos y de la comarca sur de la provincia para trazar políticas en conjunto que beneficien a sus respectivas ciudades. La Exposición Industrial y Comercial fue un verdadero éxito, y cerró a toda orquesta con más de treinta expositores. Pero esto en lugar de lograr ponerlo en valor es torpedeado sordamente. El 13 de diciembre se acerca, la actividad petrolífera no está pasando por su mejor momento, no es hora de diferencias, sentenció un viejo petrolero ya jubilado en un banquito destartalado de Km 8 mientras armaba un cigarrito. Sabiduría popular, que le dicen…

Cafecitos, alcahueterias, trascendidos, rumores, y otras yerbas.

Causo estupor la modificación de una acordada del año 2018 del Superior Tribunal de Justicia impulsada por su presidenta en ejercicio, la Dra Silvia Bustos, para conseguir que la mencionada alta magistrada dejara de pagar impuesto a las ganancias. A tal fin se asimiló el desempeño de la susodicha como Jueza de Faltas de Rawson a un desempeño en la carrera judicial. Pero no solo eso, se ampliaron excepciones en la vieja acordada de marras y se incluyeron magistrados y funcionarios con desempeño en otras jurisdicciones como CABA y pcia de Bs AS, en una redacción muy amplia, confusa y abierta, tan abierta que podríamos asegurar sin temor a equivocarnos, que otros doctor@s pasarán por el desfiladero para evitar las horcas caudinas del “gravamen gravis” tan oneroso como odiado.

En Esquel, el secretario de coordinación, José Maria Aguirre, no gana para sustos, ahora se embarcó en una nueva disputa con la oposición acusándolos de poner permanentemente palos en la rueda, por no aceptar el pliego de licitación para el cementerio local. El proyecto quedó muerto. Para colmo la concejal del Frente Vecinal Evangelina Chamorro se despachó con una dura filípica contra la suba del valor de las cuotas de las escuelas deportivas municipales y criticó ácidamente el desempeño poco eficiente de los comedores comunitarios de la ciudad. Al intendente Matías Taccetta no le fue mejor con el gremio municipal. En una dura disputa había asegurado a propios y extraños que no iba a ceder al pedido del gremio, que había ofrecido un 10% de incremento y que no iba a ceder un ápice más y que a los contratados era imposible darles un bono como solicitaba también el gremio. Resumen: el aumento fue de un 15% y el bono para contratados de 150.000 pesos. De Le Luthiers.

Por Natalio Ruíz