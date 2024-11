Los quinchos de Chubut

Hola, como están, una nueva entrega de nuestros esperados Quinchos, mucha información que se nos envía es imposible de publicar por falta de espacio. Nos sirve para saber que somos leídos, cosa que agradecemos y valoramos, poco a poco iremos cubriendo todas las informaciones. Acá están las que hemos seleccionado para esta semana. Que las disfruten….

En un coqueto parador de Puerto Madryn, lugar habitual para reuniones y tenidas empresarias, muy

elegida por la calidad de sus manjares, todos productos de mar preparados con sofisticados aderezos y siempre acompañados por excelentes vinos, o directamente, para aquellos de paladar exquisito, por champañas de todas las calidades y precios desde el Louis Roederer Cristal Brut 2012 de módicos 4 millones quinientos mil la botella, al democrático Chandon Brut Nature de “apenas”sesenta mil la botella; se realizó esta semana un evento especial.

El motivo fue analizar la situación de la diferentes actividades económicas de la región y aclarar un tema muy preocupante. Las declaraciones de Pablo Tedesco, titular de la CAMAD, pidiendo mayor atención de parte del gobierno provincial sobre todo de la ministra del área productiva, desataron una ola de críticas y operaciones tendientes a negar lo expresado y sostener a la ministra. Tanto fue el revuelo que Tedesco se vio obligado a dar un paso al costado y abandonar la presidencia de la cámara para evitar males mayores. Pero la indignación de todos los presentes se materializó en el inefable Oscar Dethier de otra cámara, CIMA, que salió a negar lo dicho por Tedesco y a defender a la ministra en una actitud que fue calificada por los presentes como alcahueta y servil. Donde se vio que una cámara cuestione a otra en sus propias prerrogativas, se preguntaban los empresarios indignados. Los que pusieron el broche de oro son los directivos de Intermares que salieron a aclarar que pese a integrar las filas de CIMA, no fueron consultados ni están de acuerdo con el comunicado que atacaba al presidente de la organización hermana. Parece que los días del inefable Dethier están contados, nos comentaron….

En el sector de la construcción son todas caras largas, pese a ello en un asadito organizado en la

Cámara de la Construcción de Trelew se analizó el duro momento ante la falta de obra pública nacional y provincial. Algunos destacaron la pronta llamada a licitación del gobierno para finalizar la “doble trocha” entre Trelew y Puerto Madryn, una obra parada hace 18 años, aunque suene fantasioso, y que parece que finalmente se llegó a un acuerdo de compensación de deudas entre la provincia y nación. La misma se realizaría con fondos provinciales. El nivel de expectativas lo manifestó el titular de una empresa vial que con desazón explicó que hacer una ruta hoy cuesta un millón de dólares el km, una estimación para nada subjetiva explicó, y recalcó lo de “hoy”, porque como todos sabemos la inflación baja pero los precios y costos no dejan de subir. La idea de recuperar la inversión a través del peaje no es para nuestra zona, siguió con el oscuro monólogo, imagínense que necesitarían transitar más de 8.000 vehículos diarios. Para más dato el empresario ilustró a los presentes diciendo que el consumo de cemento en el país estaba por debajo de los niveles de pandemia. Juan Cruz no sabía, a esta altura, como levantar los ánimos de sus muchachos…

En Esquel el intendente Matías Taccetta estaba feliz de haber enviado el proyecto de presupuesto

2025 en tiempo y forma al HCD. Prevé una partida de gastos de $ 30.609 millones. El 18% será destinado a la promoción turística y programas municipales de cultura y deportes. Y solamente $2.800 millones se destinarán a obra pública: cordones cunetas y adoquinados.

Apenas se conoció a través de la prensa el envío, surgió una denuncia de familiares por deficiente funcionamiento del Centro de Día para personas con discapacidad. Padres de beneficiarios exigen al municipio soluciones urgentes, se quejan de que el personal trabaja a desgano por los bajos salarios y hay necesidad de contratar personal técnico para mejorar la atención. Pero esto no fue todo, tras cartón, el gremio municipal rechazó la oferta del municipio de un 10% de incremento y solicitaron un aumento del 15% mínimo para el personal de planta y el pago de un bono a los contratados. No es buena política ponerse a hablar de millones donde campean tantas necesidades….

Comodoro arrancó la “Décima exposición industrial, comercial y de Innovación Tecnológica”. El intendente Othar Macharasvilli, al abrir la Expo expresó, exultante, “Comodoro es un faro en nuestra Patagonia, y este evento es una oportunidad para reimaginarnos la ciudad como un epicentro de innovación y crecimiento”. La sala pletórica de atentos funcionarios municipales y representantes de empresas le brindaron un cálido y cerrado aplauso. No obstante se vienen cambios en el ámbito del Golfo San Jorge y más vale actuar en consecuencia. En Chubut se habla de que es imperioso bajar costos de producción y en Santa Cruz YPF acelera su salida para enero del próximo año. Parece que Horacio Marín, el titular de YPF, ex Techint de Paolo Rocca, se cansó de las indefiniciones del gobernador Claudio Vidal y fue terminante: “Nos vamos, no tenemos porque hacer un plan trabajar para Santa Cruz”. Obviamente el gremio petrolero, al cual pertenece el gobernador, le declaró la guerra. Los presagios para el próximo año no son muy halagüeños, y la apertura de las cinco licitaciones del municipio Comodorense por 1.100 millones para cordones cunetas y asfaltado de calles de General Mosconi, Juan XXIII y Moure,más la ampliación de la red cloacal en Stella Maris y barrio Laprida, no alcanzarán para parar la bronca si se incendia la pradera…

Para despedirnos con una sonrisa. El que tiene el sueño pesado, lo que se dice pesado, es el concejal de Trelew por JXC Leonardo Ferrelli. Ladrones entraron a su casa mientras él dormía con su novia. Los cacos se alzaron con dinero en efectivo, artículos domésticos, documentación, prendas de vestir y de paso el auto. La cama parece que fue lo único que no pudieron llevarse. Las cámaras de viviendas vecinas no detectaron ningún movimiento extraño. Lo que se dice es que el concejal y la novia no duermen, se desmayan….

Por Natalio Ruíz