Los quinchos de Chubut

Hola, como están? Espero que bien, gozando de salud y acción social ( viejo chiste cuando así se llamaba el ministerio social, hoy de Capital Humano…). Los temas de hoy son muy importantes y jugosos así que los dejamos con ellos directamente.

Chubut (CICECH ) decidieron hacer una cena ente los miembros de la Comisión directiva y algunos allegados a fin de analizar los acontecimientos que preocupan por la difícil situación de la Cooperativa Eléctrica local. Después de despejar las telarañas de la parrilla, hicieron un fuegito y mientras se asaban los manjares: vacio, mollejas, chinchulines, un asado de tira que después nos enteramos era una manteca y con el primer vinito abierto, se avanzó con el análisis. El Interventor designado por la justicia, Matías Bourdieu, no deja de sorprender a todos. Primero se descolgó con un incremento de tarifa del 200%, después trajo al vicepresidente de CAMMESA Mario Cairella, organismo al cual la cooperativa adeuda un cifra histórica, sin actualizaciones, punitorios ni intereses de 26 mil millones de pesos y lo presentó como parte de la solución, acto seguido negó que él hubiera hablado de un 200% que para nada era esa la cifra. Ahora bien, cuando el inefable Interventor se enteró que el Concejo deliberante se aprestaba a incrementar la tarifa en la mitad y en cuatro tramos para los usuarios domiciliarios, tuvo un ataque de furia. Declaró que ese aumento no alcanza para nada y que irá a la justicia. Los comensales, ya después de un par de brindis se reían del comentario de uno de los invitados al ágape cuando dijo “ como, él no venía de la justicia” ante las risas de los presentes. Pero volviendo al interventor, en un momento de la declaración, dejó ver su verdadero interés: “ así no le vamos a poder pagar a Cammesa” y se mostró muy compungido. Finalmente el HCD sancionó una ordenanza con el nuevo cuadro tarifario: 22% en diciembre y 33% en enero menos de la mitad de lo que pretendía la Intervención. Todo en un marco de público que profería gruesos insultos a los concejales desde las gradas, por no tener en cuenta la difícil situación que atraviesan los usuarios. Tanto fue el escándalo que la presidenta del Concejo, Claudia Monají, tuvo que desalojar las barras. Ya sin público algunos concejales instaron al gremio Luz y Fuerza a que reduzca los “privilegios” de los trabajadores como la BAE, en una palabra, que les bajen el sueldo, y otras bondades por el estilo. Finalmente los miembros de la CICECH coincidieron en la necesidad de preparar una solicitada para instar a la intervención de la cooperativa a revisar los beneficios de algunos y las vistas gordas que se están haciendo. Todo en el marco de mucha preocupación ya que esperan que en el sector comercial el incremento será no menor al 80% lo cual lo tornará poco menos que impagable. Tensa situación. Pero el tinto y el asadito ayudaron a manejar las penas.

eléctrica, en este caso de la ciudad de Rawson. A partir de una sesuda investigación del concejal Dulio Monti se determinó que dicha cooperativa celebró un oneroso y leonino contrato con un estudio jurídico de la ciudad de Mar del Plata para litigar contra la poderosa CAMMESA. Según la pesquisa de Dulio, se le abonarían 40 millones de pesos mensuales al bufete de abogados durante los próximos 24 meses para defender los intereses de la cooperativa; el pago estaría estipulando en dólares a valor MEP y se le adicionan las costas que pudieran surgir de la justicia. Pero no conformes con eso, nuestras fuentes aseguran que, expresamente, el contrato dice: “ si el Estudio lograra un resultado positivo en la condonación de deuda con CAMMESA o la deuda se extinguiere por el motivo que fuere, al Estudio se le pagará el 20% del total de la deuda reclamada por CAMMESA a la COOPERATIVA” . Teniendo en cuenta que la cooperativa debe a la mayorista la suma de $12.000 millones, una cuenta rápida a valores históricos nos da que ese 20% se estiman en unos unos 24 millones de dólares para el estudio en concepto de honorarios de gestión. Que me cuenta vecino? Como lamento haber abandonado mi carrera de abogado cuando apenas me faltaban 32 materias!!!!

ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, los cuales en los últimos diez años se han reducido a la mitad. Esto lo pudieron determinar con la caída en la matrícula de ingreso a primer grado de la escuela primaria tanto de escuelas públicas como privadas. Los investigadores creen que la merma se produce por familias que han abandonado la ciudad y por, aún más grave, situaciones de extrema vulnerabilidad social en los que los niños no son escolarizados. El impacto de la partida de grandes empresas de la actividad petrolera, atraídas por el boom de Vaca Muerta ha ocasionado que muchas familias también se trasladen hacia esa zona donde abundan las oportunidades. Sumado a eso el éxodo de YPF y de ENAP Sipetrol y otras importantes empresas de servicios petroleros, agrava la situación a futuro. Muchas personas consultadas de porque emigraron o estarían a punto de hacerlo, pusieron en primer plano el tema del trabajo pero además sostuvieron, que Comodoro sin un trabajo bueno es imposible de vivir por la carestía de precios en general, sumado a los inconvenientes casi diarios con el agua y la falta de energía eléctrica. Es un tema a tener muy en cuenta. Hay que buscar soluciones alternativas. Este estudio es un alerta importante. El cuadro que adjuntamos, parte de la investigación de la Universidad, habla a las claras.

Gaiman y Trevelin entre los mejores pueblos del mundo. Fueron seleccionadas de un total de 260 ciudades de 60 países diferentes y obtuvieron el premio BEST TOURISM VILLAGE de la ONU Turismo que premia los destinos más amigables de turismo rural, preservando y promoviendo sus valores, productos y estilo de vida. Enhorabuena!!!!!

Otra buena noticia es que el Hospital Zonal Esquel recibió la suma de 117 millones de pesos remanentes de una demanda entablada a la empresa Movistar por falencias del servicio. El Dr Cristian Pasquini quien presentó la acción colectiva realizó la propuesta. Una buena acción, felicitaciones.

Pero no todas pueden ser buenas noticias, esta semana el Dr Federico Massoni pidió ocupar la Banca del Vecino en el HCD de la ciudad de Trelew, pretende exponer sobre la crisis de los servicios públicos, en la solicitud presentada manifiesta: “ la gestión de los servicios públicos concesionados de la ciudad atraviesa una profunda crisis. Años de políticas populistas, sumados a prácticas corruptas, han deteriorado la calidad y eficiencia de servicios esenciales como el agua, la electricidad, la recolección de residuos y el transporte público. Estas decisiones políticas han favorecido intereses particulares, dejando a la ciudadanía…..bla, bla, bla….” Esperemos que en el show que el conocido abogado es tan propenso a montar se acuerde de hacer nombres y apellidos concretos y acompañe las denuncias pertinentes, no sea cosa de que revolee la media, ensucie a media ciudad y nunca nada quede claro….como siempre suele hacer el abogado “de marras”.

Por Natalio Ruíz