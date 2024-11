Los quinchos de Chubut

Hola, como están? Acá les dejamos sin más preámbulos algunas de las reuniones de esta semana y los temas descollantes tratados. Espero que les agraden y sean útiles.

Las reuniones de empresarios, cámaras, filiales de organizaciones empresarias nacionales…

que se han realizado esta semana no han podido ni siquiera disfrutar plenamente los asados y paellas a las que acostumbran en esta época del año. Lo que sucede es que el único tema de conversación es la profunda recesión económica que impacta en la provincia producto de los planes nacionales llevados a cabo por el gobierno de Milei. Preocupa sobremanera el párate en la construcción, la pronunciada baja en la venta de materiales, y que las exportaciones pymes de la provincia sean de productos sin procesar, es decir con poca o nula industrialización, lo que afecta la contratación de mano de obra e incrementa la desocupación y además, dado el atraso cambiario, con una gran resignación de utilidades, ya que los costos internos crecen y eso no se ve reflejado en el precio final dolarizado. El comercio minorista obviamente no escapa a esta situación, ni siquiera el siempre floreciente segmento supermercadista. Las grandes superficies de los híper de la provincia después de la primer semana de cobro estan tan desiertos que hasta eco despiertan ante la falta de clientes. Nadie quiere levantar la voz puesto que hay temor a represalias pero que ante este panorama, el presidente reunido con la Cámara de Comercio y Servicios en Puerto Madero, anuncie, por decreto, el final de la recesión, solamente cosechó burlas y algunos improperios. Por ahora en voz muy baja pero los temores cejan siempre frente al infortunio declarado, decía uno de los participantes más viejo y con más camino recorrido.

La interna radical que el próximo 16 de noviembre deberá elegir autoridades está al rojo vivo….

una de las críticas más severas fue pronunciada desde Esquel por la dirigente María Eugenia Estefanía quien tocó a la vaca sagrada, el indespeinable, Gustavo Menna, poniendo en duda la posibilidad, muy cierta para algunos, de que sea el próximo presidente de la UCR. Y tiró munición gruesa recordando que carecieron de candidato propio para ir en una interna con el actual gobernador Torres; que esa actitud, poco menos que servil, no se vio reconocida en la participación del gabinete provincial, sino todo lo contrario, hay más arcionistas, y peronistas, que radicales. No ahorró críticas en el alineamiento al presidente Milei que fue, según su visión, absolutamente inconsulto. Durísima Estefanía. Ni lerda ni perezosa, la correligionaria Florencia Rossi cuestionó a sus pares cordilleranos “desde 600 km quieren decirnos que tenemos que pensar los radicales en Trelew” disparó sin contemplaciones. También el concejal Cáceres descalificó a su colega Leonardo Ferrelli, quien estaba propuesto por la línea interna combativa FRACH para presidir la Convención provincial, y apoyó la postulación del concejal rawsense Dulio Monti. Pero el más ácido fue el radical de pura cepa Manuel Pagliaroni, el diputado provincial (MC) fue contundente: “con Menna en la conducción veo un radicalismo de bajo perfil, parecido al PACH”. Uno de los más ofendidos fue el diputado Sixto Bermejo quien se preguntaba “y nosotros que tenemos que ver?” . Acá no hubo asadito, ni comidita, huelgan los motivos. Haya paz! Menos mal que el 16/11 está cerca!

La conformación del Consejo Económico Social después de 14 años en Comodoro Rivadavia fue …

hábilmente aprovechado por el intendente Othar Macharasvilli para hacer llamamientos a la concordia y a la paz interna del justicialismo local. Los que conocen bien a Othar saben que habla desde el corazón, que no tiene segundas intenciones y que no se cree merecedor del destrato a que lo someten algunos seudodirigentes. “Debemos trabajar todos juntos por el bien común de nuestra sociedad, más allá de nuestras creencias y diferencias. Los disensos constructivos y hasta los que por ahí no son tan constructivos pero hay que tomarlos, deben unirnos por el bien de nuestra querida ciudad” Pobre Othar, le faltó rematar con el consabido “…es lo que hay”. Aguante Othar!

Chismes, trascendidos, alcahueterias, rumores, y demás yerbas…

Los que están recalientes son los productores rurales Chubutenses que ven como una tras otra se toman medidas que los perjudican desde el nivel nacional y nadie levanta la voz en su defensa. Consideran que es hora que se discuta el regreso de la Ley Ovina, una ayuda imprescindible para enfrentar los depredadores y el diferencial de cambio, sin eso, ven difícil continuar la actividad ruralista por excelencia de nuestra provincia. Además, por una resolución del ministerio de economía de nación se derogó el Plan Lanar para pequeños y medianos productores de Lana Ovina de la región Patagonica. En realidad, solo era una pequeña compensación económica para sostener la actividad. Todas medidas en contra de la producción bramaban, con razón.

Llamó la atención la convocatoria pública del PSA a un congreso extraordinario a realizarse el 29/11 para tratar la adhesión al partido UNIDAD SOCIALISTA, donde confluirían todas las expresiones socialistas del país. No hay mucha información sobre el tema, pero es siempre auspicioso la unidad del socialismo que de tan fragmentado atenta contra poder ser una opción electoral válida.

Servicoop de Puerto Madryn produjo un completo informe donde se detalla que dado el crecimiento de la ciudad urge ampliar las redes cloacales, principalmente en la zona céntrica por el aumento de construcción de viviendas de propiedad horizontal. El intendente Gustavo Sastre, siempre atento a las necesidades de su ciudad, ha manifestado su decepción ya que no encuentra interlocutores a nivel nacional, para tratar este y otros temas relacionados con la infraestructura de una ciudad en permanente crecimiento. Parece que Milei gobierna para 10 cuadras a la redonda de la rosada, los bancos y el capital finanaciero; los únicos a los que le va tan bien que hasta le festejan los chistes adolescentes que hace en cada aparición pública o en las redes. Triste.

Apareció la madre del borrego, el interventor de la Cooperativa eléctrica de Trelew se vino con el vicepresidente de Cammesa, el cual bajó del avión no con un pan bajo el brazo, sino con un incremento de tarifa del ….200% … dice el señor Magoya que él no lo piensa pagar.

Hasta la próxima.

Por Natalio Ruíz