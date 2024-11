Los quinchos de Chubut

Hola, como están? Espero que bien. Esta semana ha dejado algunas novedades que ya pasamos a describir.

La reunión de fines de octubre entre los gobernadores del PRO y el presidente Milei….

tuvo su pertinente cena de evaluación como corresponde. Participaron los gobernadores de Entre Rios, Rogelio Frigerio; de SanJuan, Marcelo Orrego; el de San Luis Claudio Poggi, no podía faltar el pariente Jorge Macri por la Ciudad Autónoma y el gobernador de nuestra provincia Ignacio Nacho Torres. El lugar según nos enteramos, fue en el hotels & resorts NH de calle Bolivar, ahí cerquita, en un privado donde los mandatarios a la vez que realizaban el análisis de la reunión pudieron degustar la cocina superlativa cinco estrellas Michelin del afamado resort. Todo fantástico, buen ambiente de camaradería pero de la reunión estrictamente hablando, nadie se manifestó satisfecho, gusto a poco pero poco, poco. Después de fumarse las expresiones autolaudatorias del presidente tipo: “el ajuste más grande de la historia” (que es como blandir la soga en la casa del ahorcado) y referencias a economistas del siglo XIX ya olvidados hasta por la historia económica mundial, pudo entrarse en tema: el presidente los exhortó a que lo acompañen con el proyecto de Presupuesto 2025 que había enviado al Congreso. Cada uno de los mandatarios provinciales le manifestó las respectivas necesidades de sus provincias, no sin antes aclarar que esto no era para nada un “toma y daca”, pero que eran necesidades impostergables y que sin el cumplimiento de ellas les sería imposible instruir a sus hombres en las Cámaras para apoyar el proyecto. Hubo coincidencias entre los gobernadores en los diversos planteos: obras de infraestructura, reparación y mantenimiento de las rutas nacionales de cada jurisdicción, y el pago de las deudas previsionales que la nación mantiene con las Cajas provinciales, entre otros ítems que por razones de espacio nos reservamos. Además y para que le quede claro al Presidente, la satisfacción de estos pedidos debía producirse antes de la aprobación del proyecto. Los gobernadores ya se quemaron con leche y descreen de la palabra presidencial. Un dato ilustra la situación: este año en curso y a punto de terminar, nación no giró un solo peso a las provincias que conservan las cajas jubilatorias provinciales, no son pocas, trece provincias. En el presupuesto 2023, confeccionado en el 2022, y reconducido en el 2024, el monto de referencia a transferir era la friolera de 16,1 billones de pesos. En el 2024, insistimos, el estado nacional giró 0 pesos a las provincias por ese concepto. No hace falta ser economista para imaginar la exhorbitante deuda actual. Hasta el día de ayer hubo silencio y ningún avance cierto con respecto a lo pedido; pero parece que es un hecho y sería publicado en el Boletín Oficial la próxima semana, un “Régimen de Reparación Federal”, que implica un canje de deudas con las provincias acreedoras. Nación se comprometería en el marco de este régimen a entregar, tierras, edificios, rutas nacionales y/o empresas a las provincias hasta compensar las deudas. El ministro de economía Luis Caputo es el encargado de la negociación. Cada vez el torniquete aprieta más fuerte. Ante la noticia, los gobernadores se cruzaron llamadas y a ninguno lo satisfacía esta extraña propuesta. Veremos cómo sigue, pero no pinta muy bien….

La guerra solapada por el litio y las tierras raras, imprescindibles en la fabricación de …

semiconductores, microprocesadores y otros componentes tecnológicos de punta, entre China y Occidente comandada por Estados Unidos y la OTAN parece haberse trasladado a nuestras tierras. La empresa británica Rio Tinto, una de las empresas mineras más grandes del mundo, adquirió varios de los proyectos de litio en desarrollo en Argentina. No solo eso, parece que la eyección de la ex Canciller Diana Mondino también está relacionada con la entrega de información clasificada sobre este mineral estratégico a Estados Unidos. La obligación Argentina está contenida en el llamado “Memorándum de cooperación para la gobernanza, la inversión y la seguridad de las cadenas de suministro a nivel mundial “ y fue subscripta durante el mes de agosto por la por entonces Canciller, supuestamente sin conocimiento del presidente; y que este se enteró a través de empresarios chinos. Esto nos interesa particularmente como provincia ya que en el Memorándum están contemplados los yacimientos locales del sur y centro de Chubut. Esta información, absolutamente reciente, veremos cómo impacta a corto plazo en lo local.

El intendente de Comodoro Rivadavia Othar Macharasvilli y su equipo con el apoyo de la Agencia

Comodoro Conocimiento, están embarcados en un ambicioso proyecto de autogeneracion eólica y/o solar para su ciudad. Hasta parece que están pensando en reflotar el Parque Eólico Antonio Morán que la Cooperativa local en tiempos de la presidencia del ingeniero Manuel Pacho puso en funcionamiento. En aquellos tiempos lo generado por ese parque eólico que hizo punta en la región alcanzaba para abastecer todo el consumo domiciliario de la ciudad. Expecional medida. Hay que ver cómo el INAES, la Secretaria de Energía y Cammesa se están tornando cada vez más agresivos en la cobranza de las deudas del sector cooperativo por la energía distribuida. Se habla que estarían por intervenir siete cooperativas eléctricas : Villa Gessel, Las Flores, Olavarria, 9 de Julio, Tres Arroyos, Gualeguaychú y Rio Grande; entre todas ellas tienen una deuda con Cammesa de 53.000 millones de pesos. Si consideramos que esa cifra es nada más lo que debe la cooperativa de Trelew, ideas como esta son imprescindibles y deben ser puestas en ejecución cuanto antes. Éxitos en la búsqueda de la soberanía energética provincial un camino que nunca se debió abandonar.

Chismes, cafecitos, trascendidos y rumores varios, no muy confiables pero cuando el río suena…

Muchos dolores de cabeza le trajo a la gestión del intendente de Trelew Gerardo Merino cumplir la responsabilidad institucional asumida por el anterior intendente Adrián Maderna con la organización social MTE, pero se hizo y eso es loable. Primero por lo que mencionamos de la responsabilidad institucional que no varía con los cambios de responsables de la intendencia y segundo por que hoy más que nunca la economía social es un sector imprescindible para la sobrevivencia de muchos conciudadanos pese a todo lo que se diga. Hoy los odiadores están a la orden del día pero Merino fue claro cuando dijo que su responsabilidad es gobernar para todos. Quien quiera oír….

Buena medida el reconocimiento salarial a los brigadistas del manejo provincial del fuego. Río Pico ya demostró que este año puede ser difícil, esperemos que no sea así, pero la tarea que realizan estos trabajadores es imprescindible y así debe ser valorada y reconocida.

Es mejor tomarse a risa la febril oposición de la cooperativa eléctrica 16 de Octubre de la ciudad de Esquel a la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante local que habilita las audiencias públicas antes de los aumentos tarifarios. Por supuesto, el pedido de derogación cayó en saco roto y el presidente del HCD Ruben Álvarez fue contundente: “es un tema concluido y las audiencias serán un hecho”. Indudablemente hay mucha confusión sobre quienes son los legítimos dueños de las cooperativas y cuál es el espíritu que debe primar en su accionar…en fin, como decíamos al principio mejor tomarlo con humor.

Hasta la próxima….

Por Natalio Ruiz