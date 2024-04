Los quinchos de Chubut

Hola como están?……no se preocupen, es retórico nomas. La de ayer sí que fue una cena de esas para recordar, de esas que no se repiten con asiduidad y como todo en el país, avanzan paulatinamente en un grado de acidez y cuestionamiento preocupante.

La convocó un reconocido empresario de la pesca y estaban representantes de la mayoría de las empresas importantes del rubro, tanto de Comodoro, de Rawson, de Puerto Madryn y hasta de Trelew.

La intendenta de Camarones, que nadie sabe cómo se enteró, quiso participar pero le contestaron que espere a conseguir los cinco permisos de pesca que está reclamando al gobierno por haberse pasado con armas y bagajes a las fila del gobernador, los adjudique y después si podrían considerarla persona de consulta. Como se ve el club está muy estricto con las incorporaciones.

El anfitrión a modo de introducción, mientras degustaban una exquisita copa de langostinos, no podía ser de otra manera, acompañado de un Chablis bien frappe, explicó lo que todos ya sabían: crece la preocupación del sector por los embates del gobierno a la adjudicación de los últimos permisos de pesca hechos por ley de la Legislatura por calificarlos de espurios, oscuros, conseguidos entre gallos y medianoche, y otras expresiones similares que preocupan cada vez más a los empresarios comensales.

Uno de los más memoriosos recordaba que los siete permisos (3 de planta, 3 artesanales y 1 variado costero patagonico – vacopa – ) fueron entregados a través de una ley y que por lo tanto no podrían revocarse por decreto del poder ejecutivo. Le tiraron con panes enteros para que se calle, que no se haga el leguleyo, que el problema era grave, porque iba a costarles mucho….

Otro de los empresarios, con la sangre en el ojo porque no había estado entre los favorecidos (Corsemar – Estrella Patagonica y el Grupo Veraz), que tiene mucho de grupo y poco de veraz, acotó otro que sangraba por la herida y provocó que el representante de la empresa citada se levantara como hincha de la futbol y tuviera que ser separado porque ya quería ir a las piñas, acotó que el en su momento había advertido que esto no podía salir bien. Que los permisos entregados bajo un manto de sospechas, con una comisión supuestamente evaluadora que no tenía ningún poder de decisión y legitimidad ya que había sido elegida a dedo por el ex secretario de pesca Dr Gabriel Aguilar, con una ley sancionada entre el 22 y 23 de diciembre a la madrugada que además daba estabilidad hasta los permisos de la ex Alpesca entregados a Red Chambers en calidad de provisorios, iba a ser un escándalo, y que el que pagaba mal pagaba dos veces…..dejando la frase sin terminar en un marco de silencio incómodo, puesto que todos sabían que era cierto y que si eso pasaba muchos iban a tener que dar complejas y molestas explicaciones a sus accionistas.

De remate tomo la palabra un memorioso de esos que nunca faltan y recordó a la mesa la denuncia interpuesta en su momento por el Sr Jorge Dorado ex director de discapacidad de Rawson en sendas notas presentadas al entonces secretario de pesca, al fiscal de estado Andrés Giacomone (que continúa actualmente en el cargo) y al mismísimo jefe de la unidad anticorrupción, el fiscal Omar Rodríguez y que en la misma se hacía mención a publicaciones especializadas de la provincia y medios escritos donde destacaban supuestos arreglos con párrafos del tenor de “una madrugada de diciembre, justo a medianoche, pero dos días antes, Papa Noel pasó por la Legislatura con su bolsa cargada y muchos diputados tuvieron una anticipada nochebuena…”

Volvieron a volar panazos en medio de una estruendosa silbatina acompañada por el estampido de tenedores y cuchillos tañidos sobre las copas de fino cristal, no en defensa de los esforzados legisladores, sino porque el recuerdo que el inoportuno traía a cuento era un tema que como espada de Damocles pendía sobre sus cabezas y era el arma que el gobierno blandía amenazante, si es que los empresarios beneficiados no accedían a una revisión y se sometieran a un concurso público de adjudicación (asegurada) de los permisos en cuestión y así con el producido poder construir escuelas para la provincia en el actual marco de sequía financiera…..

Aún no habían servido el segundo plato, un hermoso salmón de la zona a la parrilla con un salsa de limón que se veía particularmente apetitosa, y ya tenían todos un nudo en el estómago, cuando se levanta ceremoniosamente el quijotesco caballero español, Don Fernando de la poderosa flota corsaria, imponiendo con ese solo gesto, un respetuoso silencio, y disponiéndose a decir sus verdades…….pero ya la hicimos muy larga, así que dejamos por hoy la crónica prometiendo que la próxima semana continuará…..hasta la próxima, no se la pierdan.

Por Natalio Ruíz