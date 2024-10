Los quinchos de Chubut

Hola como están?, un gran saludo a todos nuestros fieles lectores, y a no aflojar que esto se está poniendo al rojo vivo. Acá les dejo unos Quinchos para entretenerse.

El 60º Coloquio de Idea en el Hotel Sheraton de Mar del Plata realmente una paquetería…..

La amenaza de movilizaciones de estudiantes y jubilados fue esperada con un fuerte dispositivo de represión 8 cuadras a la redonda del lugar donde se desarrollaba el evento a fin de evitar que los manifestantes importunaran tan “trascendental y magnífico” escenario. Así sucedió, la manifestación, importante por cierto, llegó hasta las vallas y ante la presencia de los “infiltrados extraños de siempre” entre sus filas que buscaban desatar el caos represivo, optaron con buen criterio por retirarse. El hecho político estaba logrado, el mensaje era claro, lo del Sheraton era una fiesta para pocos.

Los gobernadores, entre ellos el de nuestra provincia Ignacio Nacho Torres, junto a los de Entre Rios, Santa Fe y Chaco, dejaron claro el sesgo centralista del gobierno nacional, reclamaron por los envíos de las deudas previsionales, la falta de obra pública y la disparidad entre lo que las provincias aportan y lo que nación retribuye. En esa cuenta nuestra provincia es profundamente acreedora, manifestó el gobernador Torres, quien acusó al gobierno de maltrato y de actitudes homofóbicas y discriminatorias. Pero los funcionarios nacionales, ya lo sabemos, no escuchan, están enamoradas de la macroeconomía y a ello supeditan toda su política que es el ajuste perpetuo. A tanto llegó, que el Ministro Francos tuvo el tupé de aseverar que deben ser las provincias las que se hagan cargo de los hospitales puesto que están en su territorio. Bueno sería saber, planteó el gobernador Torres, para que están entonces los Ministerios de Salud, Educación , Seguridad y Obras Públicas, si las provincias deben absorber estas actividades con su propio peculio y sin lograr, hasta ahora, que se coparticipen algunos impuestos como Cheques y otros de “Asignación Específica”, eufemismo para birlarle la parte a las provincias.

La parte cómica fue ver a un desencajado Sturzzeneger retando a los empresarios y prohibiéndoles que le pidan que bajen los impuestos, parece olvidar que fue el principal slogan de campaña de su jefe libertario.

En un aparte se escuchaban algunas voces críticas, sobre todo de representantes de automotrices y de sectores vinculados al consumo interno, “ocuparse de la macro y no de la economía real, es como pretender aprender a andar en bicicleta sin pedalear y avanzar, es imposible, te vas a caer tarde o temprano”. Muy gráfico.

La ponencia esperada del presidente se centró en generar confianza y pedir encarecidamente a los empresarios que inviertan, “que la pongan”, pareciendo olvidar que la capacidad ocupada industrial llega solamente al 63%. Para que invertir, decían por lo bajo, si nadie tiene un peso para comprar. Patético todo. De mercachifles.

Pero sabemos que no solo de pan vive el hombre, tan es así que se desarrolló prácticamente un evento paralelo con muchos comentarios y muy concurrido, donde se hablaba sin tapujos y muy bien regados con productos de la bodega Costa & Pampa de Trapiche, se hacían travesías en 4×4 con Ford y experiencias Tech con Accenture. Mucho más divertido que escuchar que te baje línea moral de sanas inversiones nada menos que Luis Caputo, como comentó un CEO a su acompañante por lo bajo, “le falta el moño de los monaguillos”.

Los temas de seguridad se debatieron en varias ciudades, y los problemas siguen sin solucionarse…

Pese a las buenas intenciones de los involucrados, el Ministro de Seguridad, la plana mayor de la policía y demás colaboradores, prácticamente invierten todo su tiempo de gestión en asistir a diversas reuniones con chacareros que los llenan de críticas y están aburridos de sus promesas, en Comodoro les pidieron que saquen los vehículos del depósito a la vista a la vera de la ruta que es un mar de autos secuestrados, las falencias en los barrios más populosos que se están convirtiendo en tierra de nadie, lo mismo que sucede con las denuncias de las 1000 viviendas de Trelew, con el agravante en este caso, que allí ni ellos quieren ir, tuvieron los vecinos que hacer conocer sus padecimientos a través del diario El Chubut. Otro que utilizó el mismo medio es la empresa Estancia Bahia Cracker que en solicitada a página entera denuncian la falta de seguridad que los obliga a pactar ingresos para evitar desmanes y que pese a la resolución adversa de la jueza esto se había concertado con la Secretaria de Pesca y estaba a disposición de pescadores previa reserva de lugar. Circula una carta de un encumbrado jefe policial, ya retirado, donde señala con puntos y comas los problemas de la fuerza y las soluciones que habría que abordar para frenar el desmadre. Nos la han prometido así que en próximas entregas la haremos conocer. Esperemos que esto ayude a los muchachos a encausarse…..

Como siempre la pesca concitó varias reuniones, algún que otro asadito y varias cenas….

La situación ya de por sí difícil en la provincia para fijar los valores de captura del langostino y la concertación entre las partes, que ya se había dicho, necesita del concurso de la autoridades de aplicación locales para arribar a un acuerdo, se agregaron las declaraciones intempestivas de Sturzzeneger acusando a empresarios y pescadores de ladrones ya que es un robo lo que pagan para pescar y demás improperios. Esto fue respondido por el secretario de pesca de la provincia, pero en realidad el problema grave que se esconde detrás de estos escarceos es que tanto Chubut como la propia provincia de Buenos Aires alertaron sobre una inminente parálisis de inversiones si no se definen rápidamente las cuotas de merluza, que recordemos,será para los próximos 15 años. Según publicó en su momento La Política Online hubo un pedido improcedente de fuertes sumas de dinero en un escenario cinematográfico, con sótanos y armas de grueso calibre. Pero lo cierto es que con la merluza hubsi, no se quieren aplicar los mismos parámetros que para la merluza de cola, negra y polaca y el temor son los amagues del inefable Federico Sturzzeneger que en cada reunión amenaza con licitar las cuotas de captura. Esto de no resolverse pronto acarreará profundas consecuencias en el empleo y en el desarrolllo normal de la industria pesquera en general.

Cafecitos, rumores, chismes, trascendidos, mentirillas y demás….

Si la situación de la Cooperativa Eléctrica de Rawson está tan comprometida, si la solución son incrementos tarifarios que la comunidad no puede soportar, ¿era necesario poner un gerente general?, Néstor Feu, presidente de la cámara de comercio local. De la única manera que los vecinos entenderían una medida de este calibre es si Don Néstor ocupa el cargo ad honorem… esperemos que así sea.

Mientras tanto el intendente de la ciudad Capital vino embelesado de su viaje al Chaco y quiere ponerse a producir plantas y flores en el predio del viejo zoológico, … no se rían, y rueguen que no viaje a Tucumán, el jardín de la República….

Mientras tanto el interventor impuesto por el INAES y la Justicia Federal en la Cooperativa de Trelew asumió el día martes de la semana pasada y el jueves en reunión con el intendente Gerardo Merino, que descubrió? atraso tarifario….impresionante en un día y medio de trabajo, resulta que la culpa es de los consumidores ….un genio el tipo…bueno alguien deberá decirle que la población no soporta un aumento más, así que siga escarbando Dn Bordeu.

Cayó como un balde agua fría en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia el apresuramiento del flamante titular del PJ Chubut que sin consultar con nadie firmó avalando a CFK en su pelea por el aparato del PJ nacional. Y no por no estar de acuerdo, sino que porque apresurarse, si nadie sabe que va a suceder, si hay que fomentar la unidad, si Chubut no define nada y a los compañeros que tienen responsabilidad de gestión se los hace quedar al descubierto cuando deben hacerlo con signos partidarios distintos tanto a nivel provincial y nacional. Todo por una foto o no le quieren aflojar a la interna local?

Hasta la próxima…

Por Natalio Ruíz