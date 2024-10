Los quinchos de Chubut

Hola, como están? Espero que muy bien

Acá les traemos algunos de los Quinchos más importantes de esta semana corta, son muy jugosos, esperemos sean de su agrado. Hemos recibido muchas sugerencias y denuncias que se están procesando. Puteadas también, pero quien está exento?….a los bifes:

Temblores cooperativos: finalmente se confirmó la intervención federal a la Cooperativa Eléctrica de Trelew……

Cayó como un balde de agua fría en las filas cooperativas la designación de un interventor designado por el INAES y avalado por la justicia federal por el término de 6 meses. La decisión recayó en un experimentado administrador de empresas que se desempeñó en varios directorios de compañías de gas y electricidad, Matias Bourdieu se llama el hombre, y esta radicado en la localidad de Martínez, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Las primeras fotos que se rescataron pertenecen a su perfil en redes sociales, donde se lo ve navegando aguas calmas del río de la Plata a bordo de un velero de importantes dimensiones, algunos observadores esperan que demuestre la misma pericia para afrontar las aguas procelosas que le esperan.

Los Quinchos estuvieron al orden del día, en el asado cooperativo que reunió a las autoridades de la entidad, los gremios, el personal técnico y colaboradores, que después de despacharse a gusto contra el Intendente y los que le llenan la cabeza, elíptica alusión a un ex presidente de la Cooperativa y hoy asesor del Intendente Gerardo Merino, tomaron la decisión de contraatacar demandando a la Municipalidad por más de 4000 millones de pesos por desequilibrios tarifarios producidos (ex profeso?) por la morosidad municipal en permitir incrementos tarifarios. Del lado Municipal los asados de festejo por la medida obtenida fueron no uno sino varios, todos los comensales celebraron la medida y se juramentaron a aclarar a la población los alcances de la decisión nacional y tranquilizar la ciudadanía, porque el temor a nuevos tarifazos está en la mente de todos y los bolsillos no aguantan más. Se abre un periodo inquietante y la angustia de los usuarios va en crecimiento. Esperemos que los clientes no sean el pato de la boda de esta puja política por el control de la empresa cooperativa privada y monopólica con mayor facturación de la ciudad. En el resto de la provincia las distintas cooperativas ven con preocupación la intervención. Nada bueno puede salir de este tipo de avasallamientos nacionales sobre las autonomías locales opinan reservadamente.

Los empresarios pesqueros del más grande al más chico se sentaron a la mesa, el menú? Tope salarial a los langostinos….

La foto circuló en todos los diarios y portales de la provincia, todos los empresarios en una gran mesa en forma de U juramentándose, en acta, que el precio tope que pagaran por la captura de langostinos será hasta $ 1200 el kilo. Estaban todos, representantes de la flota amarilla y artesanal. Además se rechazarán actualizaciones salariales durante la temporada, el acuerdo sería hasta el 31 de marzo de 2025. Después de la foto, trajeron el almuerzo, una exquisitez tras otra, rematadas por un abadejo al ajillo que era un verdadero plato Michelin. Ya a los postres y antes del brindis que auguraría el triunfo, se aclaró especialmente que nadie esta vez tiene que sacar los pies del plato. Si eso se logra, decían los referentes, generarían las bases necesarias para desarrollar competitividad en el sector, ya que no se espera una devaluación cambiaria a corto plazo, ni un incremento de volumen en la venta ni apertura de nuevos mercados. Y los costos en pesos no dejan de subir pese a la declamada contención inflacionaria. Como contrapartida, y como toda acción genera reacción, se reunieron los gremios del sector, tanto de navegación, como de plantas, más austeros, fue una mateada solamente, pero no ocultaron su disconformidad con la propuesta empresaria, pero más que eso reclamaron actualizaciones pendientes e incumplidas lo que hace poco creíble la propuesta de los patrones. Además sobre el precio, consideraron que era exiguo ya que ellos pretenden una suma de 1500 pesos por kg de langostino. Pero como la diferencia es larga entre las posiciones de las partes, tanto el SOMU como el SICONARA pidieron la intermediación del gobierno provincial para acercar las partes y que oficie de garante de los acuerdos que se alcancen, dado la inminencia de la apertura de la temporada.

Sin duda, una ardua tarea espera, tanto a las partes como al arbitraje o mediación provincial, todos deseamos que se llegue a buenos resultados.

En Comodoro Rivadavia la interna del partido Justicialista ya está limando la gestión de Othar….

Es un secreto a voces que la relación entre Luque, Linares y Fita no mide consecuencias y que no trepidan en afectar la gestión del intendente, aunque vaya en detrimento de la ciudad toda. Esto parece no amedrentarlos. Basta ver cualquier publicación en las redes, donde se nombre al intendente, como este es duramente criticado en los comentarios, el ejército de trolls no es patrimonio de La Libertad Avanza parece. El mal ejemplo siempre cunde. Varios empresarios en riguroso off de récord obviamente, desnudan la interna al revelar las presiones que reciben para no participar de algunas licitaciones, que otros exijan más obras, e igual sucede con los gremios afectados a la obra pública municipal. El Concejo Deliberante no puede lograr un marco de paz y cada vez crecen más los enconos entre los ediles que obedecen a alguno de los bandos en disputa o a ninguno de ellos, lo mismo da. En el mientras tanto la actividad principal de la ciudad se achica ostensiblemente, ahora es TECPETROL la que atraviesa una crisis de proporciones importantes, tanto que el sindicato de Petroleros Privados ha pedido que la provincia se haga cargo de las operaciones. Por otro lado aún PECOM no asume las operaciones de las áreas adjudicadas y el gobernador Ignacio Torres ha anunciado que el traspaso se operará sobre fines del mes en curso. Otra situación que debiera abocarse tanto el senador como el intendente en forma mancomunada es a tratar de garantizar que las obras comprometidas con ENHOSA se cumplan, más allá de lo que suceda con este ente, muchas obras importantes e imprescindibles dependen de esto y no solo en Comodoro sino en toda la provincia. Trabajar juntos con el gobernador en este tema será bien visto por toda la comunidad y los sacará de rencillas estériles. Hoy no es el tiempo de peleas absurdas, en realidad nunca lo es. La ciudadanía pide encarecidamente un baño de madurez, nos transmitía el dueño de una de las empresas constructoras más importantes de la ciudad, de pronunciamiento difícil.

Cafecitos, noticias breves, comentarios, chismes, rumores, etc, etc…….

Los escándalos en Esquel no ceden, los aumentos de los concejales no cayeron para nada bien en el gremio municipal, pero mucho peor la actitud patoteril de la respuesta del Coordinador Luis María Aguirre cuando los mando a callar porque ellos no tenían nada que ver con eso. Estaban calientes como pipas los muchachos. Por otra parte muchos contribuyentes siguen reclamando la devolución de intereses y punitorios improcedentes en el pago del impuesto inmobiliario, hasta ahora sin suerte. Los brigadistas siguen reclamando para poder tener su paritaria. No se los escucha y han amenazado ir a la justicia. Es notable como con los primeros fuegos estos mismos trabajadores pasan sin escalas de la calidad de parias a héroes… por otra parte, hay fuerte reclamos y presentaciones en la justicia por intentos de apropiarse de esa maravilla que son los túneles de hielo por parte del municipio, para protegerlos obvio, cuando son propiedad privada y se los observa bien protegidos. Demasiados “ruidos” en la línea y sospechas al orden del día.

El Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se hizo presente en Comodoro Rivadavia para participar del 5to Encuentro de Políticas Públicas para Personas Mayores que organizó la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Eugenio Semino, ya que de él se trata, fue también recibido en audiencia especial por el Intendente Othar Macharasvilli; y a la misma vez, en Trelew, en los festejos por el día de los adultos mayores, no se lo vio para nada al Defensor de la Tercera Edad de Chubut Daniel “Missing” Silva. Esperemos que el martes próximo cuando concurra el gobernador a la legislatura a anunciar el envío de la ley para la tercera edad se acerque, tiene que hacer unos pasitos nomas…

Hasta la próxima!

Por Natalio Ruíz