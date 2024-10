Los quinchos de Chubut

Hola como están, espero que bien, muchas cosas pasaron esta semana que movieron el avispero político-económico de la provincia. El social es lamentable, la gestión de Javier Milei trajo la mayor pobreza de la historia a Chubut, 214.000 pobres y 46 mil indigentes sobre 600.000 habitantes. Lamentable. También el INDEC arrojó que en la actividad privada el 70% de los asalariados gana menos de $550.000 En la patagonia se gana por encima de esa media, pero no mucho más. Terrible ajuste nunca visto. Pero obvio no es para todos, basta ver las ganancias netas de las empresas más grandes de la Argentina y del sur, y ni hablar de los bancos. En fin, no nos pongamos tan serios…por ahora.

La situación de las cooperativas está que arde….

Esta semana hubo múltiples reuniones con algún asadito de por medio para analizar este urticante tema que no deja de avanzar. Aparentemente la actitud del Municipio de Trelew fue el disparador de un enfrentamiento con las autoridades de la Cooperativa Eléctrica de la ciudad, el tema fue escalando y terminó en la justicia, la cual terminó deteniéndo el proceso electoral. Esto obligó al gobernador Nacho Torres a inmiscuirse en el tema y solicitó la intervención del Inaes a la Cooperativa y además elevó a la justicia federal dicho pedido para que esta también tome cartas en el asunto. Este proceder desencadenó una reacción en cadena y el propio gobernador se comprometió a proceder de igual forma con la cooperativa de Esquel y el Intendente Damián Biss, no quiso quedar afuera, intercedió para que el Concejo Deliberante rechazará un pedido de incremento de tarifas y también prometió denunciar a la justicia la situación de la cooperativa. En la Sociedad Cooperativa de Comodoro el panorama es el mismo, la situación interna es caótica, no se puede seguir ajustando la tarifa para disimular deficiencias administrativas y de las otras, pero el Intendente local Othar Macharasvili, por ahora se ha llamado a silencio pero es cuestión de tiempo, algo va a tener que decir puesto que la calentura de los usuarios es muy grande y estos también son sus votantes. Por otra parte Cammesa está preocupada, según ha trascendida, porque las tratativas con la provincia no avanzan, mucho se prometió y nada se cumplió. La mayorista reclama una deuda de las cinco cooperativas grandes de la provincia de más de 60.000 millones de pesos. Esta cifra es a todas luces impagable por el sistema cooperativo, más visto desde el lado del usuario que si le ha sido cobrado la cuota de Cammesa por lo cual no se puede ir contra el usuario nuevamente. La situación es altamente preocupante, todos los sectores intervinientes están inmersos en un mar de dudas, pero Cammesa no va a esperar eternamente….

Othar se sacó el sombrero y correteó a Fita lejos de la Intendencia….

Fue sumamente claro el Intendente y no lo mandó a decir con nadie, “es más importante manejar una Intendencia que un partido político”. En una reunión con sus más fieles escuderos, entre la degustación de entrañitas de novillo especiales, sus preferidas, y unas colitas de cuadril que no pesaban más de 700 gramos, se diagramó una estrategia, Sergio Bohe se calzó el bicornio napoleónico y con un malbec en la izquierda apuntó su dedo índice derecho al infinito reflejado tras la ventana, y decretó vehemente, se acabó la leche de la clemencia, no pudiendo contener su pasado socialista de Norteamérico Ghioldi. A partir de ahí, se sucedieron hechos concretos que trataron de desmontar el cerco de baba ránico que el senador Carlos Linares había establecido, fue categórico “no se va a cobrar peaje para entrar a Comodoro”. Visitaron a José González para que diera su opinión pública sobre las elecciones en el PJ. Este fue categórico, es un mamarracho, dijo, apoyando implícitamente a su compañero mercantil Alfredo Beliz. Y como si esto fuera poca se hizo propagandizar por cuanto medio disponible, hasta sosteniendo jugosas pautas o prometiéndolas, que el inefable Tano Di Pierro era uno de los punteros del acto de Javier Milei en Parque Lezama, poniendo a disposición la barra cultural del club Chacarita Juniors en una demostración de plasticidad ideológica que hasta la Marta Minujin le envidiaría. Hasta Todo Noticias y La Nación + se ocuparon del tema. La pelea se va a poner intensa, según algunos cercanos a ambos bandos contendientes.

La apertura de la temporada en aguas provinciales aún está en ascuas….

Las reuniones de la CAFACH y por otro lado de los gremios de la actividad, que son por lo menos cinco, más el STIA que es el que termina recibiendo las consecuencias, puesto que sin pescado no hay actividad en las plantas, se sucedieron toda la semana que pasó . Y la anterior y la anterior de la anterior. No hay acuerdo con las cláusulas salariales, tanto es así que el propio gobernador conminó, a buen entendedor pocas palabras, a los gremios a que lleguen a un acuerdo, puesto que no iba a permitir que se desperdicie producto en el marco de una situación de alta vulnerabilidad social como la que atraviesa la provincia y el país. Pero los muchachos están firme en su reclamo, hasta salieron a divulgar que un empresario con dos G y otros dos que empiezan sus apellidos con C y el otro con P, son los dueños de todos los barcos de la CAFACH, o del 95% por lo menos y quieren que le contesten el pedido de informe al diputado provincial Santiago Vasconcelos sobre quienes son los dueños y cuantos son los barcos de la flota amarilla y los artesanales. Parece que la Izquierda Unida está creciendo a pasos agigantados en la provincia. Veremos como se resuelve la difícil situación, cada parte tiene sus argumento valederos, pero sería por el bien de todos llegar a buen puerto, pero la fecha de inicio de temporada se acerca y los tiempos se agotan…

Cafecitos, chismes, habladurías, rumores, trascendidos….

Si lo del PJ con Gustavo Fita en el papel de Madre Teresa, echándole la culpa a los periodistas de sus exabruptos contra médicos y abogados, con el novedoso “me sacaron de contexto”, haciendo esfuerzos denodados para que todas las ovejitas entren al redil, prometiendo el oro y el moro, armando mesas de planificación estratégica y tácticas; hasta mesitas ratonas para los más chiquitos; es medio patético, lo del CHUSOTO no le va en zaga para nada.

Resulta que dos activos militantes de la otrora poderosa organización política creada por el ex gobernador Mario Das Neves, fueron a tentar a Alfredo Beliz para que este sea el candidato en las próximas elecciones de medio término. El dirigente mercantil, prometió pensarlo pero puso una condición, el cambio de nombre del partido. Y allí estalló la crisis. Sucede que la conducción de Máximo Pérez Catán está cuestionada ya que el partido no aparece por ningún lado, las casas partidarias permanecen cerradas y el drenaje de afiliados y adherentes es permanente. Hasta la hija del ex gobernador, Marivi, salió a fustigar a Pérez Catan porque, según dijo, si cambiar el nombre al partido era la mejor idea que podía esgrimir era hora que dejara su lugar a otro compañero. Una crisis de proporciones en un partido, que otrora fue poco menos que invencible.

Por el lado de los radicales todo es paz y armonía. Ya fijaron el día 16 de noviembre próximo para reunión del plenario radical que deberá elegir las nuevas autoridades del partido. Claro que algunos pícaros sostienen que hay que sacarles los lexotaniles a los dirigentes porque el gobierno parece una sucursal espejada del PJ y el CHUSOTO más el Frente Renovador Sandilista ( no Sandinista), y la dirigencia radical sigue escuchando los valses de Chopin y danzando en la pista mareándose con su propio reflejo en los salones espejados del poder.

Mientras tanto, y según fuentes bien informadas, estaría desperezándose, Despierta Chubut….ojo al piojo.

Hasta la próxima….

Por Natalio Ruíz