Los quinchos de Chubut

Los médicos de la provincia están que trinan….

Es raro que las distintas asociaciones médicas de la provincia realicen megaeventos pero eso no descarta que haya un núcleo de profesionales que en forma rotativa y periódica se junten para analizar la marcha de su actividad en la provincia y después trasladen a sus respectivas asociaciones las conclusiones. Por supuesto, es una buena oportunidad para confraternizar y que mejor manera que hacerlo con una asadito bien regado por supuesto. Esta vez le tocó oficiar de anfitrión a la ciudad de Comodoro Rivadavia, y como dijimos había profesionales de casi toda la provincia. El primer tema tratado fue el deterioro paulatino en los ingresos de la actividad que ya no pasa la solución por el cobro de coseguros, plus o como se los quiera llamar puesto que cada vez menos pacientes pueden hacer frente a la erogación que estos implican. Los números de incremento de la pobreza y la indigencia han dejado en blanco sobre negro la terrible situación que se vive y que desde la medición del INDEC ha seguido profundizándose en Julio, agosto y estamos a fines de septiembre, por lo que se espera que la próxima medición sea aún peor. Y esto agravado porque la clase política no acusa el tema en su gravedad y derivaciones, sino que se pasan la responsabilidad de una gestión a las anteriores. Otro de los temas que sorprendió, a medias, puesto que en el ambiente es conocido pero nunca se lo había querido revelar, es que la principal causa de morbilidad en la provincia son las enfermedades oncologicas y que Puerto Madryn es la ciudad que encabeza el ranking. Los médicos de la localidad hablan hace tiempo de que la emisión de fluoruros al ambiente de una importante empresa local es uno de los mayores causantes. Pero esto no se puede aseverar a ciencia cierta porque esta misma empresa es la que posee los elementos de medición. Un capítulo aparte fue el análisis de la situación de la salud pública, la falta de insumos, personal médico, y la sobrecarga laboral producto de la crisis, ya que las prepagas se han vuelto impagables y todo ese caudal se vuelca al hospital público poniendo el sistema al borde del agotamiento. Mientras tanto las autoridades provinciales, concretamente el secretario de salud provincial Sergio Wisky está más preocupado por incrementar su poder personal, que en tomar seriamente las riendas del sistema público de salud. Ya a los postres, se analizaba la también difícil etapa que atraviesa la ciudad anfitriona ya que cada vez son más los padres que se niegan a vacunar a sus hijos, una situación que se agrava con el paso del tiempo y que deja inermes y sin respuesta a los sistemas de vacunación.

La inseguridad rural del valle un tema reiterado y que pese a las promesas lejos está de resolverse…..

No hay juntada ni mateada de productores donde el tema no salga a relucir. Las reuniones con el ministro de seguridad Iturrioz y la cúpula policial son una postal que ya no solo no conforma a nadie, sino que la reiteración de excusas exacerba los ánimos de los productores que solo quieren trabajar tranquilos. Hay casos, comentaban los más informados, de chacareros que han sido robados más de diez veces y no hay nadie detenido y sus denuncias terminan archivadas por la justicia. Para muchos es en ese estamento, la justicia, donde radica el mayor problema, y esto porque en los grupos de WhatsApp de los productores la policía envía nombres, fotos y placas de vehículos para que estén atentos ya que son sospechosos. La pregunta obvia es que si saben quienes son porque no los detienen y la policía explica que sí son detenidos pero los jueces los liberan a las dos horas. Tal es el problema que el presidente de la Sociedad Rural Ricardo Irianni, refiriéndose al accionar de los magistrados pidió en tono socarrón por los medios “Que los grandes juristas universitarios que dan clase en Trelew opinen sobre la Justicia”. La bronca es justificada, los delincuentes cuentan con drones sofisticados con los que monitorean los establecimientos y detectar cuál es el momento en que los chacareros se ausentan para atacar y despojarlos de lo que con tanto sacrificio logran reunir, sea producción hortícola, agrícola, animales o máquinas y herramientas. Se roban todo y nadie le pone el cascabel al gato. Hasta una jueza devolvió la libertad a un chofer de apoyo en un robo, con elementos probatorios dentro del vehículo porque este le dice que era un UBER, de no creer…

El papelón de Sergio Wisky y su intento fallido de chuparse el ISSYS….

La soledad del gobernador Torres y algunos de sus colaboradores es puesta de manifiesto en casos como este. Después de muchos años se logra entrar en un trámite de normalización del Instituto de Seguridad Social y Seguros de la provincia que nuclea la caja previsional provincial y la obra social SEROS que cubre prestaciones de los sectores activos y pasivos. Sin duda un paso importantísimo. Se eligen los representantes por los activos y pasivos, con algunas idas y vueltas, cuestionamientos en el trámite eleccionario de los activos, pero la representación de los pasivos en contrario fue impecable. Pero ahí aparece el Pac-man Wisky con un proyecto de un sistema de integración del sistema de salud, entre su secretaría y la obra social SEROS. Quedó flotando en el aire la idea de que el secretario de salud desempeñaría los dos cargos. Las movilizaciones, reuniones, mateadas explicativas, surgieron como hongos por toda la provincia y no es para menos, ya que lo que pretendía hacer el Sr Wisky es inconstitucional. El Institituto pertenece a los trabajadores que son quienes aportan y es un organismo público que goza de autarquía. Las reuniones derivaron en multitudinarias movilizaciones en las ciudades de Rawson, Esquel, Trelew, Puerto Madryn y otras localidades más. Finalmente en reunión con los diputados oficialistas el ministro de economía y de gobierno desestimaron el proyecto y solamente pedirán a los diputados un dictamen único avalando las autoridades electas y las que envié el ejecutivo como presidente y un vocal más, en cumplimiento de la ley orgánica. Asi fue sucintamente el Waterloo del secretario de salud, que esta vez se pasó de la medida…..

El seguramente presidente del Partido Justicialista Gustavo Fita se despachó en una reunión en Legislatura, esta la grabación, no sólo contra los abogados poniendo en tela de juicio su honorabilidad y probidad moral, sino que no contento con eso, aseguró que los médicos eran peores….si tenemos en cuenta que en el ámbito sindical es bastante resistido, varios bromeaban que en esa presidencia se iba a sentir en total soledad.

A algunos radicales también se les está saliendo la cadena. Días pasados el vicepresidente de la UCR y ex jefe de campaña de Matías Taccetta, salió a cuestionar a la senadora Edith Terenzi por sumarse al interbloque Provincias Unidas, desconociendo que es una fina estrategia llevada adelante por el gobernador en un marco adverso como es hacer cumplir los compromisos que asumen la administración nacional con la provincia, a través de los representantes de la provincia, que es lo que son los senadores nacionales.

Una dato que se barajó en el ambiente petrolero fue el índice de pobreza e indigencia de Neuquén. Si bien más bajo que el resto del país fue del 40% de pobreza y 11% de indigencia. Un dato a tener en cuenta por los defensores del “derrame de la riqueza” de vaca muerta y emprendimiento similares.

La diputada nacional Ana Clara Romero en declaraciones muy prematuras y faltas de análisis coyuntural, adelantó alianzas con la LLA para las elecciones de medio término, esperemos que no sean referidas a nuestra provincia, no se lo ve al gobernador Ignacio Torres, rifando emolumentos junto al diputado Treffinger.

Por Natalio Ruíz