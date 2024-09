Los quinchos de Chubut

Hola, como están, espero que bien. Acá están los Quinchos prometidos, los consideré muy sabrosos, háganme llegar sus pareceres,….

Fuerte preocupación en el gobierno por la caída de ingresos provinciales

En la última reunión de gabinete no hubo ni medias lunas ni sanguchitos. El informe económico que trazaron los distintos responsables del área económica fueron lapidarios. Disminuyeron los ingresos por regalías petrolíferas en dólares producto de las bajas en la producción, el pago de los bonos , y en pesos por la baja en la coparticipación federal de impuestos producto de la recesión que parece no alcanzar piso. El nuevo ministro Andrés Meiszner necesitó del auxilio de Facundo Ball para explicar el difícil panorama, el expertisse de Meiszner parece estar vinculado a otras actividades, la recaudación cayó en más de 12.000 millones de dólares en lo vinculado a la actividad hidrocarburífera y en pesos provenientes de la coparticipación federal de impuestos equivalen a una masa salarial completa. Otra de las fuertes preocupaciones que se suman a estas, es que en el presupuesto no están reflejadas las obras que en su momento el gobernador Torres había obtenido el compromiso de nación, y por si todo esto fuera poco, hay fuertes presiones desde el poder ejecutivo nacional para que las provincias ajusten. El presidente en su discurso pidió 60.000 millones de dólares, un delirio, eso tornaría a las provincias en inviables, después fue corregido por el Jefe de Gabinete y se rebajó a 20.000 millones de dólares, lo cual es igualmente una suma inalcanzable. El panorama dejó a todos con las caras largas….

Asado de empresas pesqueras de Puerto Madryn, Trelew y Rawson a funcionarios de Cancillería y pasantes de visita en la ciudad del Golfo.

Muy rico el asado, completo, con achuras, chorizo de Dolavon, vacío y tiras de novillito que se podían cortar con el tenedor. Vinos blanco y tintos de primera calidad, aguas, gaseosas, en fin, de excelencia para los funcionarios y los pasantes que vinieron con ellos. La verdad es que quedaron como reyes, pero después de un bombón helado de postre y a la hora del cafecito, empezaron algunos empresarios y miembros de CAPIP-CAFACH a decir unas cuantas verdades con respecto al mal momento que atraviesa la actividad y exigieron medidas urgentes para evitar el colapso que algunos consideraron inminente. Los visitantes estaban absortos, porque de golpe y sin mucho preámbulos los empezaron a ametrallar de todos lados. Uno de los temas más reiterados fue el pedido de supuestas coimas por la cuotificacion de la merluza que cada barco debe renovar antes de fin de año. Otra preocupación tanto o más importante es que un hombre de “Lule”Menem esté al frente de la aduana, ya lo conocen bien, es un apellido famoso y no atado a las normas Iram precisamente. Después, no dejaron pasar la ocasión para recordar a la cancillería que los permisos adjudicados por la última Legislatura fueron judicializados y a la fecha no se ve ninguna solución, y algunos tuvieron “gastos de papeleo” que no se justifican si el trámite se sigue extendiendo. Aunque el jefe de la delegación de cancillería hablaba castellano, obviamente, un CEO que estaba sentado a su lado le refería al oído las distintas traducciones de los eufemismos utilizados por los oradores mientras la cara de espanto del burócrata parecía digna de un gags de Rowan Atkinson. Y de remate lo inquirieron sobre el presupuesto 2025 del Ejecutivo, que según circula aumenta en más del 100% los derechos de exportación , más comúnmente llamados retenciones, cuando la actividad lo que necesita para sobrevivir es que se eliminen. Había más temas, muchos más, pero un par de anfitriones se apiadaron y los llevaron a dormir, los visitantes prometieron volver con algún tipo de respuestas, pero todos sabían que “estos no vuelven más”.

Comodoro, la ciudad de la furia….

En distintos Quinchos se trataron esta semana cuestiones vinculadas a la economía de las acitividades que se desarrollan en la ciudad. Los petroleros siguen esperando la famosa transferencia de las áreas a PECOM. Los que la van de informados aseguran que el tema está trabado en las reparaciones ambientales: quien se hace cargo del pasivo ambiental, lo cual no es un tema menor, pero que además, aseguran, este tema obedece a un intento de cumplir con un pedido de Mauricio para que la novísima empresita de Javier Iguacel (Bentia Energy) sea la que finalmente se quede con las áreas después de que PECOM se espante con el tema de la traducción a dólares de los pasivos ambientales.

La inflación oficial cada vez crece menos, o se mantiene, pero las cosas no dejan de aumentar, para ser de clase media se necesita en una familia de cuatro personas y dos en edad escolar un ingreso superior a tres millones de pesos, cifra que no concuerda con los números que maneja nación, pero sabemos cómo son los índices del INDEC, sin carne, sin agua, sin electricidad, sin gas, sin combustible, o sea si sos un monje franciscano de esos que hacen voto de silencio en una de esas te cierren las cuentas.

El municipio es un kilombo, todos contra todos, acusaciones y denuncias en la justicia entre la secretaría de cultura que respondería a la gestión anterior y personal de planta con acusaciones de corrupcion. El triunfo pírrico de Fita que expulsa a la mitad o más del PJ porque nadie se morfó en el valle que lo dejaran pintado al negro Alfredo Beliz, y este ya amenaza con irse por afuera. Y por si todo esto fuera poco, Ana Clara Romero lo mandó al frente a Juan Pablo Luque con el dueño del boliche que apuntó el gobernador y que sería el disparador de la Agencia Provincial Antinarcóticos. Ana Clara lo mandó con pitos y cadenas, habló de que hay fotos y fuerte vinculaciones con las drogas y permisividad con el ingreso de menores al local. Fuerte .

Las elecciones de SEROS fueron muy prolijas con los pasivos y Rosa Contreras al frente de la lista rosa (se jugaron con la creatividad ahí) ganó sin objeciones. Pero con los activos….no quieran saber….la junta electoral trajo las urnas en vehículos particulares, no estaban selladas, solo con cinta scotch, no quisieron abrir las urnas, hay casos de gente que votó sin estar adherida a la obra social y otros que votaron dos veces, un verdadero escándalo que seguramente, por lo que decían los veedores de las otras listas, se va a judicializar. Todos los empleados públicos consultados aseguran que nadie votó a Guillermo Quiroga, ni los de ATE, o especialmente los de ATE, sin embargo parece que se la van a dar por ganada. Cosa e mandinga che.

En la última reunión del Concejo Deliberante de Trelew el edil Juan Aguilar se hizo un pic-nic con los nuevos ingresos de la municipalidad 234 cargos nuevos, 20 de ellos cargos políticos, que según hacienda del municipio no tienen impacto presupuestario. Sí, a los gritos pedía Aguilar que alguien viniera a explicar este verdadero milagro económico de seguir incorporando personal a la planta transitoria y que a la Muni no le cueste nada. Tan cargoso se puso que salió Rubén Cáceres del oficialismo a recordar bondades de la gestión Maderna que obligaron a Aguilar a agachar la cabeza. Pero el desmadre continúa….

En Esquel al intendente ya le dicen el gitano por sus habilidades comerciales. Era hora que la ciudad cordillerana abandonara su letargo contemplativo y tuviera un conductor osado y atrevido, un verdadero desarrollador comercial todo terreno que sin duda pondrá la ciudad en un despegue ya imparable. Al ministro de salud Sergio Wisky dicen que se enfrentó duramente porque habían osado hacer un concurso en el hospital y producido dos ingresos sin no solo consultarlo, ya que esas personas que habían ganado el concurso no eran de su agrado. Justamente a él, y en su pueblo. Quien se cree que es este alcohólico, por Wisky, dicen que dijo, para andar poniendo gente en mi pueblo. La respuesta del ministro fue irreproducible. Viste que siempre alguien escucha y cuenta, es al cuete. Pero la que perdió Taccetta, porque acá contamos todo, ganadas y perdidas, es la de bosques, el gobernador designó a un concejal de Trevelin Tegid Evans, que es un hombre de su confianza y rechazó dos postulantes de Luis María Aguirre que le acercó el Intendente al gobernador. Para colmo, lo que más bronca le dio a Taccetta, es que le contaron que el que intercedió para que el gobernador nombré a Evans, no fue otro que el diputado Daniel Hollman, el archienemigo del círculo rojo y del propio Matías ….cosa de no creer….

