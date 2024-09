Los quinchos de Chubut

Hola,como están? Espero que bien, esta ha sido una semana con muchas novedades, hemos seleccionado estas para ustedes. Esperemos sean esclarecedoras y útiles para comprender una realidad cada vez más enrevesada e intrincada. Acá vamos….

Inaudita “venta de humo” con el puerto en Punta Colorada y la planta de licuefacción….

Asombra ver la andanada de declaraciones de la Federacion Empresaria Chubutense (FECh) dirigida por el conocido Carlos Lorenzo y la sorda disputa con el insufrible Oscar Dethier de la Camara de Industria, Comercio y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD). En una reunión gastronómica de las que sus asociados no se privan, la mayoría de los adherentes a ambas cámaras, comentaban el hecho de que no es bueno para la marcha de los negocios este furor de egos,(los respectivos presidentes no habían sido invitados ya que se evaluaba su desempeño), con declaraciones altisonantes prácticamente diarias, que corren el riesgo de provocar profundas decepciones. Uno de los industriales, tal ves el más poderoso hoy en Trelew, aducía que eso sucede por poner representantes que no pertenecen a la actividad; a ninguno de los dos se les conoce empresa alguna, y en realidad tratan de suplir esta falencia con declaraciones antagónicas cuando, de producirse la esperada inversión y desarrollo, alcanzará para todos y sobrará. Además, agregaba un constructor madrynense de primera línea, estamos hablando de una obra terminada con suerte en el 2031, según declaraciones del presidente de YPF Horacio Marín, hay que ir juntos y despacio, tranquilos, sin levantar el avispero. Antes de desconcentrarse en orden y previendo controles de alcoholemia en las rutas, se le encomendó a un conocido abogado de buena relación con el gobernador Ignacio “nacho”Torres que tratará de mediar entre este y el gobernador de Río Negro, Alberto “el brujo” Weretilneck porque que Chubut demande hoy a Río Negro por la ampliación del Gasoducto Cordillerano en el tramo Pilcaniyeu-Esquel y embargarlos por 15.000 millones de pesos no afianzará la buena vecindad necesaria para que florezcan atractivas oportunidades para todos.

Mucha preocupación por el silencio de PECOM y el retraso en la transferencia de las áreas licitadas….

Comodoro Rivadavia bulle, no hay reunión de empresarios, obreros, políticos en general, donde este tema, crucial para el desarrollo económico de la ciudad, no se trate y ya con preocupación manifiesta. Hasta ahora la única definición categórica que se conoce, y en una reunión de allegados al cada vez más desdibujado intendente de la ciudad se preguntaban de dónde lo habría sacado, la produjo el intendente Othar Macharasvilli, acuñado con total certeza, de la que carece todo el resto, aseveró que “los hidrocarburos seguirán al tope de la agenda, con el traspaso de las áreas de YPF a PECOM, incluyendo los pasivos ambientales”. Esto es lo que provocó mayores discusiones, nadie de la actividad en rigor conoce a ciencia cierta las condiciones, precios y modalidades que incluyen el contrato de venta y justamente el tema de los pasivos ambientales es uno de los puntos más controvertidos y del cual el desconocimiento es absoluto. Las empresas regionales, se preguntaban de dónde habrá sacado la información el Intendente, pero los días pasan y la presión aumenta. Esperamos que no se venga un martes 13.

El culebrón del Partido Justicialista y su elección de autoridades….

Como se imaginan hubo reuniones, mateadas, asados por toda la provincia por este tema. Pero no podía fallar, Gustavo Fita chocó la calesita, y hoy todo es un desmadre. La Junta Electoral no permitió la participación de la lista de Alfredo Beliz, este hizo un actito de escaso público en Trelew, se presentó a la Justicia Federal con competencia electoral protestando por su exclusión, y esta se excusó de expedirse con el consabido mantra de no inmiscuirse en la vida interna de la organización política. O sea un clásico. Pero un clásico que lo deja a las puertas de la intervención . Una intervención que según aseveran algunos que dicen ser conocedores, sería una estrategia diseñada desde el Instituto Patria, donde una vez por semana Juan Pablo Luque y Carlos Linares concurren a juntar orines y aguantar desplantes para obtener las candidaturas para sus allegados en las elecciones de medio término venideras y la frutilla del postre: la candidatura de Juan Pablo Luque a gobernador en el 2027. Los más viejos afiliados de toda la provincia ya descubrieron la matufia y como pasa siempre, el tiro a los tramposos les saldrá por la culata. Un informado compañero decía “fíjense hasta donde llega el descaro de Linares que le ofrece a Beliz públicamente que ponga a la exdiputada de Lucia como vicegobernadora de Juan Pablo”, de no creer…..

Matías Taccetta al borde del juicio político?

Corre una fuerte versión en ese sentido en todo Esquel. No hay reunión donde el tema del hartazgo contra el intendente no se haga manifiesto. Es que la verdad ya propios y ajenos están cansados del manoseo a que los somete, los concejales son mandados a decir que no hay plata a los pedidos de aumentos de la planta de empleados de la municipalidad, a los pedidos de incrementos tarifarios de taxistas, a la contratación de mano de obra local de la construcción, y negar disminuciones de tasas y gravámenes que recen sobre un castigado comercio minorista. Pero resulta que cuando estos mismos actores se reúnen en audiencia privada con el Sr Intendente, este accede graciosamente a sus pedidos, haciendo quedar como la mona a sus propios concejales y a los de la oposición. Contra Rafael Crea tiene un encono particular y ya han trascendido las cargadas y burlas con las que se ensaña contra el escribano entre sus íntimos….pero el pueblo es chico y los íntimos cada vez son menos, así que Crea esta como pipa contra su líder. Y como si todo esto fuera poco se da el gusto de desplazar funcionarios provinciales invocando al propio gobernador y encima destratandolos, tal el caso de la titular de bosques Cecilia Gajardo, repetido identicamente contra Rudy Murúa ex director de Pesca Continental. Sin duda la paciencia está colmada y con el regreso de Norma Tucco seguramente habrá novedades.

Como votan nuestros diputados y senadores nacionales.

Varios temas concitaron la atención pública nacional esta semana y bueno es tener claro cómo se nos ha representado:

En la votación por la ratificación de la Ley de incremento previsional vetada por el Poder Ejecutivo nacional se manifestaron a favor de la insistencia tres diputados nacionales: Eugenia Alianiello, José Glinski y Jorge Ávila; ratificando el veto y en contra de la insistencia César Trefingger ( para quien las jubilaciones son un gasto improductivo) y la diputada Ana Clara Romero estuvo ausente por una indisposición de salud, dicen que sufrió un severo pico de stress…

En la sesión del senado donde se trató el DNU que le otorgaba a la SIDE la suma de 100 millones de dólares para funcionamiento reservado y que había sido rechazado por diputados, se manifestaron a favor la senadora Edith Terenzi y Andrea Cristina. Por el rechazo el senador Carlos Linares. En la misma sesión se sancionó la Ley de Financiamiento universitario que ahora el presidente Javier Milei amenaza con nuevo veto, en este caso nuestros tres senadores nacionales votaron en consonancia por la aprobación de la Ley.

Por Natalio Ruiz