Los quinchos de Chubut

Hola, como están? Espero que bien, hoy la introducción va a ser obligadamente corta puesto que hay mucho para contar, traemos reuniones gastronómicas organizadas por la Sociedad Cooperativa Limitada de Comodoro Rivadavia abriendo el paraguas por el tema agua potable; las andanzas esquelinas de Matías Taccetta “El insaciable”; una comidita entre técnicos e ingenieros de Camuzzi y Transportadora del Gas del Sur con revelaciones hilarantes sobre la celebración del día de la industria; la presentación judicial que preparan varios centros de jubilados contra el “Defensor de la Tercera Edad” Daniel Silva y como siempre algunos chismes, cafecitos, trascendidos y rumores varios, cortitos y al pie…

La cooperativa de Comodoro Rivadavia se pagó un suculento asadito muy bien regado….

La ocasión no era para menos, se acercan los calorcitos y con ellos la amenaza de siempre: crisis hídrica en la ciudad y sus alrededores. Estaban invitados miembros de la plana mayor de la Municipalidad local y algunos diputados y asesores de senadores, digamos la crem de la crem. El problema de siempre, el bendito acueducto del cual dependen no solo Comodoro, sino también Sarmiento, Rada Tilly y hasta Caleta Olivia en la hermana provincia de Santa Cruz; en total se calculaba allí, más de 400 mil personas. Los técnicos expositores en síntesis, plantearon un plan de obras de fondo y otras paliativas, que superan los 130 millones de dólares, la inversión obviamente excede las posibilidades de la cooperativa, por eso la generosa invitación. Ahora bien, de no empezar ya con al menos las obras paliativas, Comodoro debe prepararse este verano para soportar al menos tres cortes diarios por semana. A más de uno se le atragantó el postre. A la hora del café se escuchó eso de que “el que avisa no es traidor”.

Otra renuncia en el gabinete de Matías Taccetta “el insaciable”, ahora se fue Darío Núñez Director de Educación municipal…

La noticia no cayó nada bien y en un quincho donde siempre se juntan docentes y maestros se comentaba entre chorizo y alguna otra achura la calidad humana del despedido, alguien que es apreciado por todos los que lo conocen y el comentario era que le deben de haber llenado mucho la paciencia para que Darío se fuera y no precisamente en silencio. Darío, decía un allegado que lo conoce desde chico, le agradeció a Taccetta públicamente pero se despachó contra Luis María Aguirre, al cual hizo referencia pública. En sus redes sociales el ex director apuntó a la Sub secretaria de coordinación de gabinete Rocio Ferré y a Luis María Aguirre como los influyentes para que Taccetta lo haya separado. Concretamente habló de “un círculo rojo que deja mucho que desear y si ellos son sus ojos con los que ve la realidad, debo inferir que está ciego y que no hay peor ciego que el que no quiere ver”. Contundente. Y el propio Darío recordó que antes de él y por motivos similares se tuvieron que ir los directores de la Tercera Edad y de Discapacidad, todos atribuibles al “círculo rojo”. Los comensales se juramentaron a vengar a Darío, nadie soporta más al círculo rojo, y entre brindis y brindis se fueron despidiendo los educadores pletóricos de ansias vengadoras.

No siempre, pero de cuando en vez se juntan a degustar alguna comidita los técnicos e ingenieros de Camuzzi y de Transportadora de Gas del Sur….

Hace poco se dio la oportunidad de que andaban algunos en la zona y el programador y coordinador de eventos culinarios los reunió y agasajó como ellos solos se merecen. Después dividió y un funcionario de alto rango pidió la boleta y él se hizo cargo. Macho el hombre, y además con capacidad de pasar gastos de este tipo a su empresa. Justamente este funcionario de rango medio en la empresa, estuvo en la Unión Industrial Argentina, el día que el presidente Javier Milei concurrió a la sede para celebrar el día de la industria. Cuando empezó a contar, ya varios le habían pedido que lo haga, y otros le llenaba el vaso subrepticiamente para que se le aflojara la lengua. Y claro, el hombre no es de hierro y tanto va el cántaro a la fuente que al final…se rompe. El ingeniero relataba que mientras Milei hablaba en la sala reinaba un silencio sepulcral, nadie come vidrio a ese nivel y todos los industriales están recabreros con la baja de la actividad económica que parece no tener piso. Pero sobre el final, después de unas sonrisas de ocasión ante alguna humoradas dignas de escolares del presidente, un grupo de atrás se paró y aplaudió de pie y dando vítores al presidente, ante la mirada absorta del resto de la audiencia. El ingeniero, explicó seguidamente entre risas de todos los presentes, que eran los representantes de Rocca y Midlin socios en el transporte de gas, el gobierno aumentó un 732% la tarifa por transporte. Encima prorrateado por los usuarios en la boleta de consumo ni se nota, por lo cual es negocio redondo. Milei siempre le cumple a Techint, aseveró entre las carcajadas de los presentes.

En varias Asociaciones de jubilados de la provincia crece la indignación contra el autodenominado Defensor de la Tercera Edad, Daniel Silva…..

Acá sí que no dio para asadito ni comidita, solo mates y algún pan casero hecho por las abuelas que de más está decir eran exquisitos. El tema estalla porque este funcionario que depende de la Legislatura Provincial por primera vez y después de un año de asumir, sale en los medios prometiendo recurrir a la justicia por los recortes que el PAMI practicará en la cobertura de medicamentos de sus asociados. La verdad es que muy poquitos sabían que existía, y muchos se preguntaban porque no levantó la voz ante las represiones policiales a los abuelos, o porque no se manifestó contra el veto del poder ejecutivo a la Ley de Regulación Previsional sancionada por el congreso. Pero los abuelos llegaron al paroxismo de la bronca y prorrumpieron en gruesas imprecaciones cuando uno de los jubilados, que lo conoce bien, deslizó como al pasar que recibe un suculento sueldo superior a los tres millones de pesos por su carguito… directamente tuvieron que dibujar el número del sueldo de Silva en un pizarron porque los abuelos no dimensionaban la cifra. Increíble pero cierto.

Cafecitos, rumores, alcahueterias, chismes, dimes y diretes….

*Las municipalidades de Rawson y de Comodoro Rivadavia están dispuestas a presentar sendos requerimientos judiciales contra los aumentos tarifarios de sus respectivas Cooperativas de servicios públicos, la presión social sobre los concejos deliberantes es insoportable. La gente no puede pagar, los comercios se ven compelidos a conseguir préstamos bancarios para pagar los servicios, es una situación insostenible. Las emergencias tarifarias no convencieron a nadie.

*En Trelew a través de un pedido de informes del Concejal Juan Aguilar saltaron irregularidades en el subsidio municipal al transporte público de colectivos. Al parecer pagaron durante tres meses cerca de 10 millones de pesos, más de lo autorizado por la ordenanza. Un descuido seguramente.

*El gobernador Ignacio Torres y el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, viajarán juntos a Capital a gestionar obras imprescindibles para la ciudad. Llamó la atención no ver al intendente en la reunión del gobernador con Javier Madanes Quintanilla (el amante del futbol y agradecido mecenas) y el Ministro Guillermo Francos días pasados cuando anunciaron la expansión del parque eólico de la compañía por 400 millones de dólares (otros hablaban de 700 y algunos de 800 millones de dólares). Sin duda ese es el camino virtuoso, gobernador e Intendente juntos en la gestión.

*Donde debería poner la mirada el gobierno provincial es en la pesca, las declaraciones del titular de la CAFACH pidiendo entre líneas la devaluación de la moneda para poder pagar a los gremios de la actividad no es el camino puesto que el resto de la sociedad se perjudica, sabemos los impactos devaluatorios en la economía doméstica y no por seguir la escuela austríaca precisamente.

Bueno, habría más pero lo dejamos para la próxima para no aburrir, disfruten todo lo que puedan como dice el Elfo…..jajaja

Por Natalio Ruíz