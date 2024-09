Los quinchos de Chubut

Hola como están, espero que bien y llenos de expectativas con la cercanía de la primavera. Ya los días se alargan perceptiblemente y el crudo invierno se refugia en el recuerdo. Este fue particularmente intenso, esperemos que el verano nos trate mejor.

En esta entrega les traemos varios Quinchos que se han realizado en la provincia aprovechando temas que realmente preocupan y esperan soluciones que se atrasan, la pesca siempre en vilo, la situación del petróleo en las áreas transferidas por YPF a Pecom, un frente judicial absolutamente convulsionado y al rojo vivo, preocupación de operadores turísticos que ven la crema del negocio, los visitantes extranjeros, renuentes a vacacionar en el país y demás temas que en reuniones gastronómicas o en cafecitos rápidos o desayunos al paso fueron tratados en esta semana, vamos al detalle….

Acentuada preocupación en la pesca….varios Quinchos destacaron que:

Pese a los incentivos que desde la provincia se han realizado para abaratar algunos puertos como Camarones y Rawson, la actividad no está pasando por su mejor momento y hay preocupación porque se acerca la apertura de las capturas en aguas provinciales y las cuestiones centrales no se resuelven. Las retenciones pese a las gestiones de la senadora Edith Terenzi siguen firmes, las presiones sindicales de cada gremio se mantienen, recordemos que se conformó una mesa de consenso a fin de evitar medidas de fuerza, pero no se avanza y ya los afiliados de las distintas organizaciones presionan para obtener algún tipo de aumento ya que pese al discurso oficial del gobierno nacional, la carestía de la canasta familiar básica no da tregua. Las ventas de langostino de la temporada pasada son muy lentas, casi nulas y el precio internacional no ayuda. El gobierno nacional está encerrado en no querer devaluar y así va ahogando las distintas actividades, la pesca es una de ellas. Encima y como si no fuera poco lo descripto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger presiona al Consejo Federal Pesquero para que se impongan aranceles a la pesca en aguas nacionales, ya que según el ministro, las empresas pescan gratis. Esto a la larga tiene su impacto en toda la pesquería porque las unidades de negocios de las empresas son una sola en cuestión de costos y son prorrateadas en toda la actividad.

Arde el frente judicial….

Varios asados y reuniones se realizaron en la semana. Los realizados por el Poder Judicial muestran preocupación por la injerencia de los otros poderes del Estado en los fallos a que se arriba en la judicatura, sobre todo con el fuerte embate a la jueza María Laura Martini tras el otorgamiento de la probation a los imputados por quemar edificios públicos y la Casa de Gobierno a fines de 2021. El Poder Legislativo también en una lamentable sobreactuación cargó las tintas sobre una supuesta falta cometida en ocasión del traslado de la jueza de la jurisdicción original de Comodoro Rivadavia a Rawson. Como decía un juez que pidió reserva de identidad por razones obvias, “parece que los diputados creen que si se erra en los fallos en Rawson el castigo es que te manden a Comodoro de vuelta”, lo que causó la hilaridad de los concurrentes al asadito en el quincho de Magistrados de la calle Pellegrini de Trelew. Tal fue la indignación de la jueza que por consejo de magistrados con mayor experiencia, no titubeó y salió a explicar públicamente la razón de sus fallos y a enterrar de cabeza la actuación de la fiscalía y poner en duda si de haber sido un hombre hubiera recibido igual destrato de parte del Ejecutivo con la recomendación de comprarse un perro.

Mientras en Comodoro Rivadavia la causa por la Emergencia Climática, ya obtuvo las condenas de los implicados y se apresta a procesar una decena de nuevos funcionarios y empresarios entre los que se encuentra el propio Germán Issa Pfister. La diputada Ana Clara Romero elevó la apuesta y públicamente pidió que se investigue al ex Intendente Luque y al Senador Carlos Linares. En tenidas gastronómicas varios se agarraban la cabeza y aseguraban que esto no tiene final…feliz.

El Valle sigue asolado por los robos indiscriminados, el intendente de Gaiman, Darío James, fue particularmente duro ya que denunció que los jueces se pasan la pelota con los fiscales y no se resuelve la situación de los productores. El enojo del intendente se hizo manifiesto después que el productor, ya avanzado de edad, le contó lo que había sufrido en la recolección de su cosecha de papas, el posterior embolsado y cosido, para que en una sola noche los ladrones de siempre se llevaran toda la producción, el hombre de 73 años relataba todo esto con lágrimas en los ojos y el intendente no es de fierro y pidió respuestas urgentes.

El turismo se la ve en figurillas en la temporada que viene….

Las reservas son muy flojas, en general en todos los centros turísticos de la provincia, tanto en la cordillera como en el litoral marítimo, sobre todo lo que es la crema del negocio: el visitante extranjero. Hoy es ahuyentado por que Chubut y Argentina está cara en dólares y en lugar de turismo receptivo se ha convertido en expulsivo y los sectores de altos ingresos vernáculos, obviamente prefieren destinos externos por que aunque resulte increíble son más económicos.

Las distintas cámaras de la provincia se han reunido, han interesado a los respectivos intendentes y a las autoridades provinciales, hasta los gremios de la actividad han salido a exponer la difícil situación, pero la soluciones no apararecen en y como si fuera a propósito hasta bajan los vuelos de Aerolíneas a la zona con la consiguiente dificultad para operar destinos ya de por sí aislados.

Rumores, cafecitos, habladurías y trascendidos varios….

El Intendente Othar Macharasvilli de Comodoro Rivadavia está contra el encordado por las presiones gremiales por temas tarifas de servicios públicos, alto costo de vida y falta de trabajo sobre todo en la construcción. Difícilmente las soluciones estén en sus manos, pero parece que detrás de las organizaciones sindicales hay amigos y ex compañeros.

Finalmente el PJ parece ir camino a una interna. Fracasaron los intentos de unidad. Las listas son lideradas por dos expresiones sindicales y el titular de la Junta Electoral también es otro conocido dirigente gremial. Sin duda lo que pide este momento tan difícil que atraviesa el partido, no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Para terminar, hay mucha preocupación en las fila petroleras, los dirigentes no aparecen, el tiempo pasa, no se producen las incorporaciones y ya cunde el nerviosismo. Los obreros de la construcción y camioneros afectados a la actividad petrolera están en la misma situación. Algo se está cocinando y los laburantes pretenden quedar fuera de la olla.

El tema reparación ambiental no se tocó más, ya ha habido dos recientes derrames en áreas que explotó YPF y la propia municipalidad debió atacar la contingencia porque la empresa ni se apersonó. Llamativo silencio sobre un tema tan sensible

Hasta la próxima.

Por Natalio Ruíz