Los quinchos de Chubut

Hola como están? Espero que bien. Esta ha sido una semanita movida en términos políticos en la provincia, por como impacta un panorama nacional que se complica ahora en términos políticos; la economía, que venía pidiendo que no hagan olas, se apresta a sufrir un verdadero tsunami, y en el medio una ciudadanía absorta que no da crédito a tanto destartalamiento institucional.

Hoy traemos información de primera mano como siempre, Quinchos y comiditas que sirven de excusa para tocar temas sensibles: cooperativas eléctricas, elecciones y marcha general del movimiento cooperativo; la seguridad, un flagelo que se acentúa día a día y para el cual hasta ahora no se evidencian soluciones prácticas más allá de declaraciones altisonantes pero poco efectivas; las internas partidarias que ya ante el proceso eleccionario del 2025 están a la orden del día. Y para terminar un par de cafecitos, con algunas apostillas, dudas y rumores….

Las cooperativas eléctricas están técnicamente fundidas pero todos quieren participar….

En un asadito se comentaba la presión desembozada que había ejercido el Intendente Gerardo Merino sobre la realidad eleccionaria de la Cooperativa eléctrica de Trelew. La verdad es que su bronca en parte se justifica, ya que el oficialismo se pasó de rosca. Aduciendo firmas falsas, detectadas por un perito que ellos mismos contrataron, bajaron a la lista de oposición, y quedaron como lista única. El Intendente montó en cólera, advirtió que si no se producía un proceso de elección de autoridades trasparente estaba dispuesto a no renovar la concesión a la cooperativa y autogestionar el servicio de agua y cloacas a través del municipio. Algunos aseveraron que eso no era posible porque las líneas, los transformadores y demás instalaciones de capital fijo, le pertenecen a la Cooperativa. Un grupo más avezado en el tema, los mandaron a leer el pliego de la concesión de donde se desprende que la propiedad en ese caso, pasaría a manos del poder concedente. Siempre se vieron injerencias políticas en el manejo de la cooperativa, añadió un memorioso, pero nunca en una forma tan desembozada como ahora. Y puso ejemplos que son secretos a voces en el pueblo, que desde la propia Municipalidad salió la orden de judicializar el proceso electoral, que los famosos “Fernandez” no quieren quedar afuera, que la presciendencia declamada por algunos dirigentes no sería tal, que la deuda con Cammesa ya se torna impagable y encima no se paga el corriente del consumo y nadie sabe que se hizo con los fondos aportados por los socios para pagar, justamente a Cammesa. Ahora está en manos de la justicia y del poder concedente cuáles serán los pasos a seguir. Sí hubo acuerdo en todos los comensales en que la capacidad de pago de los usuarios estaba al límite, que si seguían insistiendo con incrementos tarifarios esto podía terminar o en un incremento importante en la morosidad o en movidas sociales como se registraron en la Sociedad Cooperativa de Comodoro, donde varios gremios se apersonaron con nutridas columnas por los altos o costos de las tarifas. Un panorama muy desolador y para nada sencillo.

La seguridad ciudadana entre las tres principales preocupaciones de la población…

Así surge de todas las encuestas a que se puede acceder y la provincia no es ajena a esta situación. Los tiroteos en Planta de Gas en Trelew, en el Bº 1008 viviendas de Comodoro, el secuestro de una familia en su propia casa en Rada Tilly y los muertos de Bº Badén de Esquel, uno de ellos ejecutado por la espalda en un reconocible código mafioso,tienen a la población en vilo. En un asado de retirados de la policía y algunos activos, después de quejarse por los sueldos que perciben y de que el prometido resarcimiento por las acreencias ganadas judicialmente aún esperan y duermen el sueño de los justos, empezaron a “bajar” a la cúpula policial: ambos jefes denunciados por causas originadas en situaciones de género, la mala capacitación del personal recién incorporado a las que se le entrega un arma mortífera, sin pasar por una capacitación técnica de tiro y de respuesta ante la contingencia, ya que no es lo mismo, portar, tirar al blanco, que defenderse a una agresión en un marco psicológico de emoción producto de la violencia. Uno de los jefes más respetados decía “fíjate que planificación tienen que a menos de tres meses de egresar, los cadetes y aspirantes no han tirado todavía en un polígono. Pero, continuó el retirado que dada su alta graduación era escuchado con respeto y atención, acá los responsables no son los jefes, la culpa es de los ministros que no conocen la fuerza y en su soberbia, dan órdenes sin sentido, entorpecen los procedimiento inmiscuyéndose en los mismos como hacía Massoni. Los únicos que yo recuerdo que fueron buenos elementos y con los cuales se podía trabajar fueron Marcelo Guinle y Cacho Lizurume, que conocían el paño. Los demás olvidables”. Otro de los comensales comentaba que en las zonas de chacras se vive un verdadero calvario, ya que no disponen de elementos para hacer un buen patrullaje de la zona, ni en hombres ni en rodados ni en equipamiento. Que en la reuniones con los chacareros que son permanentemente victimas de abigeato o delitos más graves, ya no saben qué decirles, sienten vergüenza y cada vez se les hace más difícil poner la cara con esa gente que lo unico que pide es poder trabajar en paz. Del nuevo Ministro no se opino mucho, pero en lo que sí estuvieron todos de acuerdo es que parecía que estaba más preocupado por generarse un puestito de importancia cuando deba volver al Poder Judicial. Por eso las denuncias a sus antiguos compañeros fiscales y el pedido de juicio político presentado por él mismo, al Dr Emilio Porras Hernández, actual número dos de la Procuración. Si el Dr Michelarena se jubila y Porras no está, adivinen quien podría ser…….las risas y chicanas cerraron las mesas.

La elecciones a la vuelta de la esquina…

Obviamente que esto es así para algunos solamente, la gente de a pie tiene preocupaciones mucho más acuciantes como, por ejemplo, llegar a fin de mes y pocos lo logran… Pero muchos dirigentes ya están lanzados a controlar los aparatos partidarios y desde allí poder capturar los cargos electivos que se pongan en juego. En el PJ el enfrentamiento entre el diputado Gustavo Fita y Alfredo Beliz ya es indisimulable, pero eso no es lo peor, en un quincho de un poderoso empresario de la construcción de Comodoro Rivadavia fue muy criticado Othar Macharasvilli, el intendente, por su lentitud y parsimonia en actuar, algunos aseverababan que debía sacar los ahorros que tiene a plazo fijo y mover la obra pública, que no hacía nada y que era un inoperante. Obviamente las libaciones acrecentaban el nivel de las críticas. El nombrado Fita, ahí no era tan locuaz, dejaba que la voz cantante la llevaran sus jefes, Carlitos Linares y Juan Pablo Luque. Otro que miraba calladito en una punta de la mesa, y sin levantar la vista del plato, era Maximiliano Sampaoli……

En el radicalismo está todo muy callado y tranquilo como le gusta al candidato Gustavo Menna, que parece que va a llegar a la presidencia del partido casi sin despeinarse. Parece, porque ya salen los que dicen que Nacho los durmió a todos, que gobierna con arcionistas y peronistas y al radicalismo le dio la Legislatura, que él mismo conduce con mano de hierro. O sea, lo que les dio es un caramelo de madera. Veremos si ese malestar con el tiempo se plasma en oposición.

Lo que realmente sorprendieron fueron las declaraciones del líder camionero, Jorge Taboada, uno de los pocos dirigentes con prestigio en el panorama local y su anuncio de que podría sumarse al nuevo partido del gobernador. Ese partido tan anunciado amenaza con quedarse con la suma del poder público, puesto que todos se van para allá….paren che…..

Cafecitos, rumores, trascendidos, hablarurías…dicen que…

El interventor del ISSyS Rodrigo San Martín se habría reunido con las asociaciones médicas FEMECH y AMECH y además de hablar, como no podía ser de otra manera, del sistema de salud, acordaron avanzar en fijar los valores prestacionales de la obra social SEROS. En un aparte se trató el caso de los diez galenos apartados de la cartilla por irregularidades varias. Demás está decir que esto quedará así, sin saber quiénes ni porque. La que está muy indignada es la diputada Vanesa Abril por el descuento que se practicaría a todos los afiliados de un 7% en promedio de los haberes brutos, para cubrir las prácticas de trasplantes. La diputada hizo la cuenta y esta le arrojó que el Instituto recaudaría anualmente por este concepto una suma cercana a los 12 millones de dólares…diríamos un numerito.

Hay mayoristas y cadenas importantes en todo el país que están tomando dólares en compras no inferiores a 100 dólares a valores cercanos a la cotización del dólar blue, entre 1220 y 1315 depende de la cadena. Agarran cara chica, sucios, rotos, con marcas de sellos, todo agarran. Se vendrá una devaluación o entraron a hacer beneficencia ?

Los senadores se sienten usados con la voltereta del expresidente Mauricio Macri que salió en la red del pajarito a avalar un posible veto del presidente a la Ley de reforma jubilatoria, que el Mauricio mismo había mandado a votar a favor. Los tres senadores de la provincia votaron a favor de la reforma jubilatoria, y con este cambio de posición de Mauricio se sienten en el aire. Fue gráfico, como siempre, el senador Luis Juez cuando declaró “con esto nos hacen quedar como pelotudos”.

Para finalizar, en la cámara de Diputados de la Nación, en la última sesión se puso a votación la conformación de una comisión para que investigue y proponga qué sanción le cabría a los diputados de LLA que fueron en tur campestre a visitar a los genocidas presos por delitos de lesa humanidad. Puesto a votación no fue aprobado, a favor de la Comisión votaron José Glinski y Eugenia Alianiello, en contra Ana Clara Romero y César Treffinger, hasta ahí todo esperable, pero cuando le tocó votar a Jorge Ávila alguna urgencia impostergable lo obligó a abandonar el recinto y figuró en la votación como ausente. Esperemos que no haya sido nada grave……

Hasta la próxima.

Por Natalio Ruíz