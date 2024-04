Los quinchos de Chubut

Esta vez se demoró el quincho empresario. Por lo general se hacen los miércoles con la excusa de acortar la semana, pero en este caso, y por tratarse de un quincho empresario, se aprovechó la reunión con el gobernador que había concitado una presencia provincial y multidiversidad de rubros productivos y de servicios para realizar una reunión gastronómica más representativa.

Como siempre nuestro informante, se mimetizó como uno de los comensales, nadie sabía bien quién era, y todos pensaban que era un acompañante de otro, lo cual le permitió colectar información de primera mano y sin levantar sospechas. Si alguno lee esto podrá ahora suponer quién podría ser, pero ahora, ahora es tarde.

Yendo al grano, como le gusta a los sojeros, hubo mucha catarsis y con el correr de las achuras bien regadas por un exquisito malbec (no uno, fueron varios) las lenguas se fueron dehinbiendo y afloró el verdadero pensar y sentir de esa masa laborante y pensante.

En síntesis, la mayoría coincidió en que pasados los cien días de handicap de la nueva gestión, esta no había demostrado logros ciertos, y que más allá de promesas, reuniones, y palmadas en la espalda nadie había logrado avanzar demasiado en concretar sus proyectos productivos. La falta de gestión del estado fue la principal crítica, no hay obra pública, no se pagan los certificados adeudados, ni los materiales ya proveídos lo cual en inflación galopante es muy perjudicial para el proveedor. Además los anuncios no sólo son viejos y repetidos, sino que resistidos, por caso la agencia recaudadora provincial tercerizada o el famoso corredor bioceanico del cual se viene hablando y hablando desde hace al menos tres o cuatro gestiones gubernativas.

Una crítica para Digna Hernando generalizada, lo más suave que se escuchó fue que nadie sabe bien cual es su función y para que esta; y una esperanza por que la diputada Ana Clara Romero habría ocupado la presidencia de la comisión de industria de Diputados y hay cifradas esperanzas en su gestión.

Muchas críticas y caras largas, se agotan las esperanzas, pero aún no la paciencia…..

Hasta el próximo quincho.

Por Natalio Ruíz