Los quinchos de Chubut

Hola, como están, hoy trajimos tres juntadas gastronómicas, con muchos trascendidos, de los que la prensa tradicional no puede publicar pero que son muy sabrosas. Los temas fueron la pesca, que enfrenta decisiones impostergables, las reuniones de intendentes y la situación social, donde siempre se cuela lo político, como no podía ser de otra manera y la reunión del Consejo de las Americas donde nuestro gobernador fue uno de los expositores destacados. Que las disfruten.

Acá solo se toma buen vino…

En una mariscada importante con buenos salmones bien asados y con sabrosas salsitas se reunieron los empresarios de la pesca y Andrés Arbeletche , Secretario de Pesca provincial, a fin de determinar los pasos a seguir una vez que la Cámara de la flota amarilla de los hermanos González y Cereseto juntamente con De Lafuente de la CAPIP, consiguieron que se dictaminara la emergencia del sector y se impusiera la conciliación obligatoria a los sindicatos díscolos, que no querían retomar sus tareas.

La verdad sea dicha, a ningún empresario hoy le interesa demasiado salir a pescar, las cámaras siguen abarrotadas de producto de la zafra anterior y a este cambio interno de moneda directamente dicen que pierden plata.

Los precios son bajos, el langostino no puede competir con el vannamei que es camarón de cultivo y está rompiendo el mercado por su rápido crecimiento y adaptabilidad a diferentes condiciones metereológicas y medio ambientales. Y como siempre, en Argentina hay inflación en dólares, salarios, insumos, frío, armar un barco pesquero, con todo lo que implica, te sube mucho el piso básico insoslayable de comercialización pero no te permite mover el techo, que está sujeto a precios internacionales inamovibles. En el medio lo que se achata es la rentabilidad bruta sujeta a impuestos.

Procesar un producto distinto, para el que sí hay un segmento de mercado de alto poder adquisitivo y que puede consumir un producto salvaje, como es nuestro langostino, de gran calidad, implica una verdadera tarea donde todos los sectores deben estar comprometidos y sujetos a una variable de ventas, precios y política cambiaria que es extra provincial; y en esto el gobierno de la provincia tiene que tener un poder rector, ordenador y de guía para lograr los objetivos trazados, irrenunciable. Pero esto hasta ahora no se ve. Por lo que queda es seguir como hasta ahora, peleas aquí y allá y el agosto lo hacen los congeladores y los que exportan el producto sin proceso, en pastillas congeladas, que terminan generando empleo y actividad económica en los países importadores.

Cada reunión de Intendentes de las que programa la nueva Ministra de Producción Laura Mirantes, la policía buena, termina antes, durante o después, en un sabroso asadito, es infaltable, hay buena carne ovina y de vaca en la zona y los mejores asadores, así que cualquier excusa es buena para entrarle al diente. En una de esas tenidas donde todos los presentes se mostraron alarmados por la malaria que avanza, la desocupación y como se les incrementa a todos las familias que deben ser asistidas con productos alimentarios de primera necesidad, le comentaron a la Ministra que es muy buena idea la del gobernador que la ayuda provincial que se pueda se compre en los negocios locales, porque están pasando muy mal momento producto de la baja muy pronunciada en las ventas. Pero eso no debe quedar en anuncios, porque es una medida extremadamente necesaria y por la que preguntan a diario los comerciantes en las diferentes Municipalidades.

El 2025 está a la vuelta de la esquina….

Siempre hay apartes en estas reuniones y los alcaldes aún peronistas en una ronda se quejaban de los últimos acontecimientos, de las andanzas de Alberto a los golpes con Fabiola, , sobre llovido mojado, y de lo difícil que se les hace armar para la próximas elecciones del partido. Pero no faltó el que se despachó contra Ana Clara Romero ya en tren de burla, acusándola de vivir en otro planeta, ya que su queja del “poco poder político que tiene Comodoro” según ella, enervó a toda la provincia, y este intendente pidió que alguien le recuerde a la diputada, que de los 4 partidos más importantes de la provincia, y que cada uno los ordene como quiera, están o van a estar presididos por Comodorense: Gustavo Menna candidato único de la UCR, Carlos Linares en el PJ, el joven Martín Gómez elegido por el dedo de Nacho para conducir el PRO y César Treffinger de La Libertad Avanza, amén de tener 6 de los 8 representantes nacionales, como recordábamos en el Quinchos anterior. Lo que es hablar al cuete mire.

Back and black…las penas son nuestras, los negocios no tanto…

Otro hecho trascendente y muy comentado fue la tertulia posterior en un restaurante cercano a donde se desempeño el “Council of América” (mucho más inn que llamarlo Consejo de las Américas) del cual participó el gobernador Ignacio Torres en un selecto panel de no más de cinco gobernadores expositores. Pero la comidilla viene a cuento que, como dueño de casa, produjo la apertura el Jefe de Gobierno de la Ciudad Jorge Macri, el Macri black, y le daba vueltas a las cosas y no terminaba más, muy larguero, cansador hasta el hartazgo. Después venía la exposición del gobernador de Neuquén Rolando “Rolo” Figueroa, quien en su fuero íntimo sabía que era muy esperado su discurso dada la trascendencia de Vaca Muerta, el Rigi y las esperadas inversiones. Pero, para su disgusto, una de las coordinadoras del evento, le pidió que por favor sea breve, dado el tiempo excesivo consumido por el Macri Negro, la calentura que se agarró el Rolo se vió desde todos los costados del auditorio, y fiel a su genio, no se aguantó y explicó al público que le habían pedido brevedad y el motivo; y lo remató con un lapidario “ como siempre ocurre entre la Capital y las provincias, unos hablan y otros hacen” y arrancó su abreviada alocución. Macri black se hacía el distraído como perro que volteó la olla. Las carcajadas fueron generales, hasta que llegó la cuenta ….

Hasta la próxima….

Por Natalio Ruíz