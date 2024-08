Los quinchos de Chubut

Hola como están, espero que bien. Esta semana también ha sido de las más movidas, parece que es lo que nos depara el destino por estos lados, cuando creés que todo está alcanzando su cauce, zas, sorpresa y no de las más gratas. Pero vamos a los temas.

Se enfrió el asado tras la caldeada asamblea de ruralistas…

En una nutrida reunión de ruralistas se analizó el grave hecho, decidido por la administración Milei, de eliminar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Ganadería Ovina por supuestas “faltas de trasparencia” . El Presidente de la Sociedad Rural del VIRCH, Dn Ricardo Irianni, ya se había manifestado públicamente y en duros términos a través de la prensa, acusando a quienes tomaron esta decisión de querer fundir los campos de la Patagonia y del país; en esa oportunidad aprovechó y disparó duro también contra el vocero presidencial Manuel Adorni, a quien acusó de “hablar pavadas”. La calentura no es para menos, los presentes se manifestaron unánimemente en la necesidad de ese Fondo, ya que dado el atraso cambiario se evidencia una fuerte caída de ingresos que perjudica fuertemente al sector lanero. Para Chubut se calcula que se dejarán de percibir 20 mil millones de pesos y unánimemente, todos los ruralistas pidieron que los Diputados y Senadores Nacionales de la provincia debían tomar cartas en el asunto, elevar la voz en el Congreso y pelear por esta importante suma que pierde la provincia.

Uno de los ruralistas más pequeño, con pocas hectáreas, alcanzó a la Asamblea un comunicado del “Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra Vía Campesina” que desde su realidad también se manifestaban en contra de la desaparición del Fondo, puesto que es a partir de él y de planes como el Pro Lana que estas familias pueden seguir estando asentadas en forma permanente en la ruralidad. Terminaban el comunicado con una advertencia: “Sabemos que un territorio sin familias que lo protejan y custodien en el actual contexto tendrá como fin la explotación desmedida de los bienes naturales, megamineria, petróleo y otras formas de terminar con nuestros territorios y la vida campesina indígena.”

El cariz de la reunión, después de explayarse sobre estos reclamos, cambió un poco y hubo muchas felicitaciones para los Solís de Aldea Las Pampas o Atilio Viglione, como quieran llamarse, dado que después de una inversión en genética y animales, habían introducido una majada de ovejas carniceras, para producir carne, raza Texel. Esta es una raza de origen europeo que se adapta bien a nuestras latitudes, y que produce carne en gran volumen, tiene un rápido crecimiento y es una excelente inversión para producción ganadera.

Esta noticia abrió otra discusión y la mayoría estuvo de acuerdo que debía empezarse una reconversión de las majadas, hoy el mundo demanda proteínas de calidad y esto se evidencia claramente en los cupos de carne ovina que la Unión Europea e Inglaterra demanda y que no son cubiertos. Se daba el ejemplo con cifras sacadas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Nación, que la cuota ovina de junio del corriente año fue de 17.006 toneladas y las toneladas certificadas de nuestro país solamente fueron 1.114 toneladas, apenas el 6,5 %. El sistema es “primero llegado primero despachado”, o sea que la reconversión tiene mercado asegurado. Además, como aseguraban los más conocedores, esto daría un sesgo industrialista a la actividad, procurando toda una cadena de valor agregado desde el frigorífico al empaque para la exportación.

El mercado está asegurado y ahora que el gobernador Torres anunció que se implementará un Banco Federal de Proyectos de Inversión conjuntamente con el CFI, puede ser un buen momento para encarar esta reconversión necesaria.

Así los ánimos se calmaron, renació la esperanza y la fe, necesarias para cualquier logro, y ya se empezó a discutir quiénes estarían en condiciones de integrar una comitiva para entrevistar a las autoridades del gobierno e imponerlos de estas realidades. Pero, ya el paisano encargado, anunció que el asado estaba listo y así la charla fue más animada y sabrosa en todas las acepciones de la palabra. Ojalá se los escuche.

Entre buenos vinos y envidiables achuras los petroleros repartieron palos a la clase política…

Petroleros Privados había declarado un paro en toda la cuenca dado que se acercaba el 31 de julio, día tope en que los salarios de los trabajadores de las áreas a adjudicar estaban garantizados, y no se definía quien se haría cargo de las explotaciones que abandonaba YPF. Bueno, el titular de YPF aseguró a Ávila que la empresa sería Pecom, y eso tranquilizó los ánimos, porque la adjudicación sería rápida y se aseguraría la continuidad laboral. Lo que llamó mucho la atención fueron las declaraciones de Ávila a la asamblea de los trabajadores movilizados a la histórica sede de YPF de la ciudad de Comodoro Rivadavia: “Este paro tiene que ser un escarmiento para las Operadores y la clase política”. Los que no estamos en el día a día de la actividad nos quedamos con la intriga, pero no tardo mucho en disiparse al trascender que los dardos estaban dirigidos a Javier Iguacel ex ministro en la gestión de Mauricio Macri, y que estos conjuntamente con Nicky Caputo habían operado fuertemente para quedarse con las áreas, a través de una empresa denominada Bentia Energy, que casualmente había sido constituida el 1º de julio del corriente año. Ahora sí se entiende el mensaje del poderoso dirigente sindical y diputado nacional, paradójicamente de Juntos Por el Cambio. Cosas que pasan.

Con un corderito al asador de fondo Ana Clara Romero se quejó de que “Comodoro viene perdiendo peso político“

En el PJ del Valle estas declaraciones cayeron para mal, el partido no encuentra rumbo y se acercan las elecciones, así que los ánimos están caldeados. Uno de los asistentes a una variopinta reunión en Trelew manifestó que alguien debería recordarle a la Diputada que de los tres Senadores y los cinco Diputados Nacionales, en total ocho representantes nacionales, seis pertenecen a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Las excepciones son la Senadora Edith Terenzi de Trelew y la Diputada Nacional Eugenia Alianiello de la “más linda” Puerto Madryn.

Además debería contabilizar el período gubernamental desempeñado por Martín Buzzi, y el periodo y medio que gobernó Mariano Arcioni.

Ahora eso sí, pese a todo esto, Comodoro carece de agua potable!!! A veces hay que pensar un poquito, termino el “compañero” muy indignado con sus conciudadanos de la ciudad petrolera. Un clásico.

Hasta la próxima…..

Por Natalio Ruíz