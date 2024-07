Los quinchos de Chubut

Hola, como están? Espero que bien y además aprovechando estas jornadas atípicas que nos han traído un poco de calorcito en algunas localidades de la provincia, no es para decir “vamos a la playa oh oh o” , pero al menos ha disminuido la sorprendente crudeza climática que se abatió sobre la región, aún antes del inicio formal del invierno. Esperemos que dure, cruzamos los dedos aunque sabemos que en nuestra querida Patagonia nunca las cosas buenas duran mucho, y ya no refiriéndome al clima solamente.

Varios Quinchos en distintos lugares de la provincia con un tema que concita mucho interés: ha anunciado el Interventor del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) Rodrigo San Martín que el 18 de septiembre de este año se llevará adelante el cronograma electoral a fin de elegir el directorio de dicha institución intervenida desde el 2016. A tal fin se deberá elegir representantes activos y pasivos de los afiliados. Esta Institución reviste una importancia superlativa ya que de ella depende la caja jubilatoria provincial con más de 20.000 pasivos y la obra social SEROS que brinda servicios médicos a pasivos y alrededor de 60.000 trabajadores activos. Una mega obra social con alrededor de 85.000 afiliados si contamos adherentes a SEROS Vital y grupo familiar y no sé si me quedo corto.

En uno de esos Quinchos celebrado en la ciudad de Trelew, que después de Rawson es la ciudad con más empleados públicos, hubo una mateada en un centro de jubilados muy visitado, allí por Primera Junta, y la verdad es que los amigos que asistieron notaron un clima muy pesado, mucho malestar con el nivel prestacional y además indignación por las denuncias del Interventor que en conferencia de prensa anunció que el ISSyS a su cargo, habría dado de baja a diez médicos de la cartilla de SEROS; de distintas especialidades y de varias localidades de la provincia. Todo esto como resultado de la auditoría que lleva adelante el gobierno provincial. Entre otras anomalías se detectó la indicación de medicamentos de altísimo costo sin que fuera necesario, el cobro del “plus médico” , y el caso paradigmático de un cirujano que en un solo mes facturó a la obra social $160 millones.

Especialmente cayó muy mal que no se dieran los nombres de los profesionales, cosa que se consideró una “protección” de parte de las autoridades y que tampoco se informe a que ciudad pertenecen. Otros, muchos, esperan que esto no quede así nomás, ya que consideran que se ha perpetrado una verdadera estafa a la obra social y deben producirse las denuncias correspondientes a fin de que la justicia evalúe las penalidades que corresponderían. Cuando un jubilado se refirió al “plus médico” hubo una carcajada general, ya que salvo honrosas excepciones, todos lo cobran y no te dan factura obviamente y esto no puede desconocerlo la autoridad de la obra social. Hay casos que el plus iguala al valor de consulta particular del médico/médica….de no creer la impunidad con que algunos se manejan.

Con respecto a las candidaturas de sindicalistas como vocales, muchos se manifestaron totalmente en contra, en el caso de Guillermo Quiroga de ATE con mucha mayor enjundia ya que el mismo está siendo investigado por malversación de fondos de ATE y a Gerardo Carranza de SITRAED también le bajaron todos los santos, no los quieren en la obra social, les desconfían, que se queden en los gremios no los queremos en la obra social, se escuchaba decir con fuerza. Veremos como sigue el tema pero cuando se retiraban nuestros amigos informantes, la cosa se caldeaba cada vez más. Veremos como sigue.

Otro tema que también provocó reuniones importantes, sobre todo en la ciudad de comodoro y de Puerto Madryn, fue la falta de obras de infraestructura financiadas por Nación, la provincia ha firmado acuerdos de traspaso de obras inconclusas sin financiamiento, es decir lo tendrá que financiar la provincia con sus ingresos y todos conocen la situación de las cuentas provinciales, que más allá de que se ha emprolijado la situación general y se hace frente a los vencimientos de los empréstitos solicitados por gestiones anteriores, la situación económica y financiera no es la mejor. En Madryn se llegó al colmo, y esto denunciado por el propio Intendente municipal, Gustavo Sastre, que el Enhosa había perdido los planos del proyecto del acueducto para Puerto Madryn y que aliviaría también a Trelew. Una desidia total.

Mientras tanto las erosiones de las costas en Rawson, Rada Tilly y Comodoro Rivadavia no se detienen, el mar avanzasin pausa día tras día y las obras no se realizan. El hermoso Chalet Huergo va a tener el fin anunciado, se va a derrumbar inexorablemente, por más anuncios que se hagan para salvaguardar ese patrimonio cultural de la provincia. Las rutas nacionales 3; 25; 26 y 40 necesitan reparaciones inmediatas, ya que el deshielo ha provocado roturas y derrumbes que prácticamente las tornan intransitables. También en Rio Mayo y Facundo el deshielo ha hecho estragos en alcantarillas y caminos secundarios.

La pregunta que se hacían en estos asaditos y reuniones de mate, es qué hace nación con los recursos? Los más indignados, en tren de denuncia, gritaban a los cuatros vientos que del total de la recaudación de impuestos, nación se queda con el 42,34%, las provincias reciben el 56,66% y el 1% se destina al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), estos últimos, considerados fondos discrecionales, de los cuales Chubut desde el inicio de la gestión Milei ha recibido 0 pesos. O sea que la provincia debe afrontar con magros recursos, cada vez más acotados por la pronunciada baja de actividad general, la salud, la policía, el servicio de justicia y la educación y mientras tanto Nación, que se queda con la parte del león de la recaudación impositiva, lo único que banca son fuerzas armadas y de seguridad y la ineficiente justicia federal, nido de corrupción e inequidad. Clara demostración que este esquema solo puede cerrar en el tiempo con represión, como ya vamos viendo. La situación de los trabajadores de la construcción es dramática, las empresas constructoras igual, y sabemos que la construcción es madre de industrias, es la que moviliza a las demás actividades, metalurgia, aberturas, pinturas etc. Pero de nación solo se escuchan temas financieros, puro casino y escolazo, nunca se escucha a las autoridades del área económica o al propio presidente hablar de empleo, actividad económica, políticas para las Pymes ni mucho menos de las economías regionales.

Lo que más se escuchaba es decir esto así no va, contener la inflación a costa de este párate general tienen límites en la paciencia social y parece que están siendo alcanzados. Mucha bronca y desilusión. Con la excusa de salir a fumar, nos hicimos humo, con un gusto amargo en la boca y la sensación de que esta situación injusta, no la merecemos, ya que hacemos un aporte importante a las cuentas nacionales. Pero, el poncho no aparece.

Hasta la próxima….

Por Natalio Ruíz