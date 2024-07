Los quinchos de Chubut

Hola, como están? Espero que todo lo bien que se pueda en nuestro bendito país que si algo lo caracteriza, es que nunca, jamás, deja de sorprendernos. Como dicen muchos, acá se aburre el que quiere.

Hubo muchos Quinchos importantes esta semana que pasó, algunos relacionados con la pesca, que ofreció una de cal y otra de arena; como positivo, una definición importante de abocarse a la pesca de la anchoita patagónica que tiene mejor precio que la merluza hoy en el mercado y como contraparte, el latente conflicto con el SOMU por ordenar el tema salarial, que amenaza con paralizar las capturas. Algo que preocupa a todos. Además un tema ambiental que no se resuelve, y sobre el cual prometemos explayarnos, consistente en la contaminación de riberas por residuos de la industria pesquera y el gravísimo problema de erosión marina cobre las costas de Playa Unión, Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, que en esta última ciudad está a un tris de llevarse puesto nada menos, que el Chalet Huergo, con toda su belleza y rica historia. Ya los trataremos con profundidad, al igual de la situación de emergencia ganadera de la provincia.

Esta semana recibimos mucha información detallada de varios Quinchos locales y uno, casi multitudinario, que se celebró en la ciudad de Esquel. La comarca andina está movilizada, viva y reclamante como nunca. El Hoyo, Epuyen, Cholila, El Maitén, Lago Puelo, y la propia ciudad cabecera, capital natural de la comarca, Esquel, están en una virtual asamblea permanente.

El tema se desarrolló en un céntrico hotel, a puertas cerradas y sin prensa obviamente, pero, como siempre, nuestras fuentes de información, no fallaron y acá podemos relatar con certeza los temas tratados. Estuvieron presentes Intendentes, Concejales, algún que otro representante de la oposición y mucha asistencia de interesados personales, comerciantes, estancieros de mayor o menor cuantía, y las siempre presentes fuerzas vivas de las comunidades que componen el tejido social de esa región con tanto potencial y que ahora parecería querer arrancar con fuerza.

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres, ha ido trazando un plan de desarrollo para la región en sucesivas visitas a las distintas localidades. Esos anuncios importantes, se han ido hilvanado sucesivamente hasta conformar un “Proyecto Estratégico de Desarrollo para la comarca” con asiento o base en el aspecto turístico, que sin duda es su principal atractivo, y con esto nadie está descubriendo nada. El desafío es explotarlo y para eso hace falta desarrollo de infraestructura, servicios y seriedad en el tratamiento de cada tema. Los paisajes por sí solos no generan ni ingresos al capital ni empleo con salarios dignos para los trabajadores.

En la reunión de referencia, después del “gaste” a los políticos, porque ahora son todos “nachistas” de la primera hora, hasta el ultra peronista ortodoxo “Corcho” Currilen, y la recientemente “renunciada” Elba Willuber, a quien se referían como “Shot”, por su rápida salida del gabinete. Uno de los más ocurrentes, pidió que se incluya en el temario, conformar oposición a Torres, ante las risotadas sardónicas de los “apolíticos”, se avanzó en un punteo de temas con el aporte de los presentes.

Así se detalló como obras en curso o a realizarse, la modernización de el aeropuerto El Tehuelche, la repavimentación de la ruta nacional 40, la captación de agua desde el arroyo Buitrera, la inversión hotelera anunciada de una cadena internacional por el monto, nada despreciable, de 10 millones de verdes, la radicación de la empresa de alquiler de vehículos “Ribera Norte” y la llegada de la empresa “Hertz” que explota el mismo rubro, y que promete además de un servicio imprescindible para el turista de alto poder adquisitivo, también importante cantidad de puestos de trabajo, hoy muy necesarios; el loteo residencial “Altos de Eudosio”, ahí hubo sonrisitas pícaras porque todos conocen a un solo Eudosio en la zona, pero nadie quiso abrir la boca; la construcción del hotel “Aldea de Montaña”; y como corolario, todo esto en el marco del Programa “Raíces Chubut 2024”, que promete aportes económicos provenientes del Banco Chubut o de fuentes exógenas a través de fideicomisos a ese efecto, y que estarían destinados a proyectos productivos de la comarca, brindando asistencia técnica, capacitación y, además, capital de inversión. Un Plan como hace tiempo la región esperaba. El broche de oro fue considerado el “Evento Brazta”, la convención anual de operadores turísticos de Brasil, nuclea 89 empresas asociadas, todos importantes operadores turísticos y que fue gestionada por el gobernador para realizarse en la ciudad de Esquel del 2 al 6 de octubre del corriente año, y sobre el que hay cifradas muchas esperanzas.

Uno de los más avisados de cómo vienen los servicios internacionales, recordó que está contemplado también, el “Destino Pet Friendly” que permitiría que la zona turística sea la primera en el país, amigable con las mascotas.

Otro de los presentes, tímidamente pidió la palabra, y trató de que se incluyan los reclamos de los vecinos del Barrio Badén de Esquel, que habían cortado el puente en reclamo de las conexiones de agua y luz de las cuales carecen. Un representante de la Cámara de Comercio e Industria local, que oficiaba de secretario de actas, lo agregó de mala gana, comentando por lo bajo, con otro integrante de la cámara empresaria “quien trajo al comunista este”…sabemos de lo progresista que es esta cámara…..

En un intermedio para el café y las macitas, el “break”, la comidilla de todos era la sorpresa por el teatro preparado en la FM del Lago entre Ricardo Bustos y el saliente presidente de Lotería Luis Maria Aguirre, donde Bustos en una armada introducción dijo todo lo que no se animaba a decir Aguirre, incluidas duras imputaciones al gobernador, que después al aire, Luis María no sostuvo. Y lo que más sorpresa causó, es que el intendente Matías Taccetta, lo nombre en el cargo de Secretario de Coordinación de Gabinete. Fueron ambos muy criticados, porque el gobernador no se merecía este destrato, después de haberle soportado más de una “agachada” al susodicho.

Un tópico que generó controversias y discusiones acaloradas, en el reinicio del plenario, fue la concesión del Centro de Esquí La Hoya. Recordemos que fue concesionado a la Empresa de Transportes Don Otto, que también paradójicamente, explota el centro de esquí del cerro Catedral en Bariloche, con otra razón social, CAPSA, pero de la cual Don Otto es accionista, y el capital accionario en su mayoría pertenece a la reconocida Familia Neumann de Bariloche. La concesión fue otorgada en el 2019 bajo el gobierno del olvidable Mariano Arcioni, el peor gobernador de la historia de la provincia como siempre le gusta recordar a Carlos Linares, por un periodo de 30 años con opción a diez más. El compromiso de la empresa era realizar una inversión de 102 millones de pesos, en el centro de esquí, incluyendo las mejoras de la playa de estacionamiento y la adquisición de maquinaria apta para el mantenimiento del centro y sus servicios de confitería, ascenso y demás .

Los reclamos más escuchados, consideraban la inversión comprometida como insuficiente, y muy lejos de lo que necesita el Centro de Esquí dada su importancia para la economía de la región; ya que además de atraer turistas, es una importante fuente de empleo. Otros destacaron que la empresa concesionaria habría incumplido gran parte de las obligaciones de pliego, lo que pondría al contrato de concesión en posición de ser revisado. Uno de los más exaltados, arriesgó que la empresa estaría sub explotando La Hoya para que no compita con el Centro de CAPSA (Catedral Alta Patagonia) y que el representante de la empresa que firmó los pliegos, el Sr Nicolás Herrera es inhallable. La empresa no ha gestionado la asiduidad de vuelos desde Buenos Aires y ni de lejos se acerca a la frecuencia que tiene Bariloche. El precio por día y por persona de 50 mil pesos es prohibitivo para el turismo interno que es muy familiar, y otros reclamos que se sumaban en coro.

En síntesis, se aprobó someter a la consideración del gobernador, la posibilidad de revisar la concesión, exigir el cumplimiento íntegro de las obligaciones contractuales y caso contrario, buscar la reversión de la concesión y que vuelva a explotarlo la provincia junto a representantes comarcales y buscando la participación de capital privado comprometido con el desarrollo local.

Con esto, el grueso de los participantes se dio por satisfecho, la mayoría se retiró y otros quedaron cuchicheando en pequeños grupos de afinidad.

El tema promete seguir avanzando, los tendremos al tanto.

Hasta la próxima…..

Por Natalio Ruíz