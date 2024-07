Los quinchos de Chubut

Hola, como están?

La Patagonia ha marcado un nuevo récord: es el lugar más frío del mundo, increíble pero real. Esto ha traído múltiples inconvenientes, pero lo más notable y preocupante es la gran mortandad de hacienda que las sociedades ruralistas calculan en más de un millón de animales. A estos hay que agregar la fauna silvestre, zorros, liebres, pumas y guanacos. Una verdadera catástrofe. Y con lo que falta para que comience el invierno….triste.

Esta semana que pasó tiene dos hechos sobresalientes que originaron múltiples reuniones, cafecitos, asaditos (mucho pollo y cerdo, por razones obvias) las informaciones que nos han llegado son muy profusas y detalladas, mucha gente herida en sus sentimientos que busca desahogo, así que trataremos de sintetizarlo, porque ambos son textos de novela.

El primero está originado en la cercanía de la fecha de elecciones internas en el PJ de Chubut. El juez federal Hugo Sastre, con competencia electoral, oportunamente se expresó con un fuerte tirón de orejas a las autoridades que no cumplieron su propio cronograma propuesto, y los conminó a la elección a realizarse el 29 de septiembre próximo; bajo apercibimiento de caducidad de su personeria politica.

El actual presidente, Carlos Linares, desató el vendaval, cuando declaró que no debiera ser un Intendente el nuevo presidente electo, con fundamentos que no pudieron encubrir la interna desatada en Comodoro con el actual intendente Othar Macharashvili, al cual no pocos ven con buenos ojos por su calidad humana, hoy un bien que por lo escaso se valora. Además, Linares desliza a Gustavo Fita como posible candidato y esto causa mayor repulsa ya que el actual diputado tiene muchos flancos abiertos, se dice dirigente de un gremio de Viajantes de Comercio, que no existe, hoy se compra por internet, y tiene varios desaguisados financieros que le pegan muy cerca. Otro que puso el grito en el cielo es Dante Bowen, el intendente de Dolavon, que viene haciendo buena gestión institucional, es joven y plantea una renovación de caras y procedimientos. Más frescura y trasparencia.

Las críticas se llevaron puestas las gestiones de Alberto Fernández, y de Sergio Massa, que fue aceptado como candidato a presidente por disciplina partidaria, pero todos sabían que si hay un dirigente con fama de mentiroso e incumplidor, ”garca” como se dice en el ambiente, es él justamente, y en eso coinciden todos los compañeros desde la Quiaca a Ushuahia. Difícil volver de eso.

Otro tema importante que se destacó entre todas las críticas, es que rápidamente cada vez más dirigentes corren presurosos a apoyar al gobernador Nacho Torres y este los contiene de una forma u otra y hasta prometiendo un cielo de ventura que vendría de la mano del futuro “despertar” de un nuevo partido. Eso sí, los que pierden su silla, como la mujer del Rafa Williams, ya piden pista a Juan Pablo Luque para volver al redil. De no creer la “elbita”.

Estaremos atentos a las próximas movidas, pero como también se dijo, no se lo ve muy venturoso, porque lo nacional está igual o peor que lo local, con la pelea Axel Kiciloff y Máximo Kirchner, negada tantas veces que ya se hace cada vez más creíble.

El segundo quincho es aún más importante. En Comodoro están como locos con la sentencia del tribunal en la causa conocida como “Emergencia climática I” que declaró culpables a diez imputados por contrataciones y facturaciones truchas durante la inundación que sepultó Comodoro Rivadavia en lodo y agua allá por abril del 2017. La preocupación es mucha y empiezan a aflorar detalles y excusas de los potenciales implicados, por más lejos que hayan estado de los hechos.

Los más memoriosos contaron que se contrataron 197 empresas, infinidad de horas máquinas, y múltiple maquinaria vial. Los pagos eran autorizados por los funcionarios municipales declarados culpables de administración fraudulenta por la justicia. Esto permitía cobrar a empresas que no realizaron todos los trabajos que se detallaban en las facturas.

Otro echo inexplicable para muchos fue que el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza donde fijaba los requisitos que debían reunir los trabajos para poder ser facturados pero el ejecutivo desempeñado entonces por Carlos Linares como Intendente y Juan Pablo Luque como Vice, vetaron la ordenanza. Un exconcejal aseguraba que de haberse aplicado dicha reglamentación se habrían evitado muchos dolores de cabeza. El entonces presidente Mauricio Macri envió al Licenciado Álvarez de Celis para que supervisara la ayuda que enviaba nación e informara las necesidades. Este declaró en la causa y fue lapidario contra la administración municipal, sobre todo con una factura que el Vice intendente quería presentar al cobro de nación por 60 millones y que el funcionario nacional no veía plasmada en trabajos realizados. Finalmente parece que la factura fue abonada por la propia Municipalidad.

La investigación desde un comienzo fue llevada a cabo por el actual Ministro de Seguridad Héctor Iturrioz, en su calidad de Fiscal, y terminó sospechosamente denunciado en el Colegio de la Magistratura. Los fiscales que le sucedieron quisieron dejar sin efecto la investigación aduciendo falta de pruebas, esto no fue aceptado, y la investigación terminó con el resultado conocido. Casualmente el Ministro Iturrioz denunció que hace pocos días fue violentada la casa de sus padres en Trelew, sin que falte nada. Algunos malpensados hablan que podría ser uno de los tantos aprietes que denunciaron en sede judicial Fernando Álvarez de Celis, el propio Ministro Iturrioz y que termina ocasionando que mucha gente tenga miedo y no quiera declarar.

El 29 de julio es la fecha fijada para la audiencia de cesura y fijación de penas, veremos si la investigación, que continúa, aportará nuevos datos que deriven en más implicados, de mayor responsabilidad como ha sugerido en declaraciones públicas la diputada nacional Ana Clara Romero sin eufemismos. Mucha preocupación, porque también muchos especulan que las penas serán de cumplimiento efectivo y eso podría provocar algunos “arrepentimientos”…..lamentable desde donde se lo mire que algunos hayan querido sacar beneficio en medio de semejante desgracia.

Cuando nos íbamos, con picardía, uno de los que siempre tienen “la posta” destacó su extrañeza ante la actitud de la Municipalidad que desistió de presentarse como querellante para impulsar la acción penal y así tratar de recuperar algo de los pagos mal habidos, que no olvidemos es plata de los contribuyentes.

Veremos como sigue…

Hasta la próxima...

Por Natalio Ruíz