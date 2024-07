Los quinchos de Chubut

Hola, como están? Espero que bien.

Esta ha sido, también, una semana brava con el temporal de nieve que venimos soportando. Un crudo invierno se ha ensañado con la Patagonia, pero, a fuerza de ser sincero, últimamente me parece que cada invierno es el más gélido, no sé si les pasa también?

Ahora bien y reflexionando sobre este asunto del invierno y las nevadas, volvió un clásico: el corte de la ruta 3 y este es un problema que invariablemente sucede año tras año aislando desde, digamos, Garayalde a todo el sur argentino. Porque no es solo Comodoro lo que queda aislado e inaccesible sino toda la ruta troncal que, después de atravesar el canal de Beagle, llega hasta Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Es una arteria vital en cuanto al transporte ciudadano y de mercaderías incluidos medicamentos e insumos hospitalarios estratégicos de los cuales depende vidas, y que están faltando ahora mismo en Tierra del Fuego.

En ranchadas y Quinchos en distintos puntos de la ruta o de las ciudades perjudicadas, sale el tema y los reclamos correspondientes, pero también soluciones alternativas para evitar este inconveniente anual, que este año si no era por el concurso del ejército algunos viajeros la hubieran pasado mucho peor.

Sabemos que el gobernador Torres y el titular de Vialidad Pcial, Cdor. Hernán J. Tórtola, están estudiando una solución simple, práctica, efectiva y no muy costosa que consiste en generar un camino alternativo a través de la ruta 1.

Si se produjera el desvío del tránsito hacia Camarones en épocas de nevadas, para continuar por la ruta 1 el camino hacia el sur, se evitarían todos estos inconvenientes, que además de dar nueva vida a esta localidad con el tránsito que se generaría, abriría alternativas en las demás localidades que se ir irían formando. Actualmente dicho camino, de ripio y así hay que conservarlo porque el ripio es más seguro con las nevadas, llega hasta Puerto Visser – Rocas Coloradas, pasando por Bahia Bustamante. En Puerto Visser – Rocas Coloradas al sur surge una formación rocosa y el camino devuelve a la traza de la ruta 3 a la altura de Pico de Salamanca. Es necesario entonces continuar la traza costera, hacer las voladuras necesarias para poder continuar la ruta 1 y acceder por ese camino abierto y de ripio, insisto, a Comodoro por Caleta Córdova. No es una obra extremadamente costosa y sin dudas, una solución definitiva a los reiterados cortes de ruta y a los inconveniente que acarrean. Una obra que de realizarse, pondrá a los nombrados en la historia vial de la Patagonia y de la Argentina toda, verdaderos pioneros modernos en tiempo de comunicaciones excelsas.

Más tensos y debatidos fueron los Quinchos de Puerto Madryn y algunos de Mar del Plata donde los empresarios pesqueros y CEOS de empresas, pusieron el grito en el cielo por la asignación del Consejo Federal Pesquero (CFP) para la provincia de Río Negro de una cuota social de 3.500 toneladas de, nada menos que, langostino!!!.

La medida fue obtenida por mayoría; votaron en contra Bs As y Tierra del Fuego y a favor de la medida la provincia de Santa Cruz, la representación nacional y la provincia favorecida; Chubut, extrañamente, se abstuvo.

Los fundamentos de la medida fueron esgrimidos por la representación rionegrina y se basan en la crisis de la pesquería en el golfo San Matías, sin reparar que la misma es producto de la errática política que sobre la administración pesquera desarrolla esta provincia.

En una coqueta cena en uno de los paradores a la vera del mar de la ciudad de Puerto Madryn, los integrantes de CAPIP (Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras) se reunieron por este tema y hubo airados y enfadados reclamos por esta cesión a Río Negro.

Primero porque esta decisión no tiene fundamentos biológicos, y, en segundo término, pero no por eso menos importante, porque se tomó en forma discrecional y sin la previa y necesaria intervención de la Comisión de Seguimiento de la Pesquería de Langostino. Varios integrantes de la Cámara consideran que esta decisión provocará un innecesario esfuerzo pesquero sobre el recurso que no se condice con una política de manejo precautorio que la preciada especie merece.

Expresiones que fueron ratificadas y ampliadas por otros comensales, agregando que en la decisión no participó para nada la opinión técnica autorizada y obligada del INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero) .

O sea una medida tomada al voleo y de la cual todos manifestaron sus más altos niveles de sospechas según se acrecentaban los datos y las profusas libaciones.

El dato más llamativo fue el voto del representante de Chubut, el secretario de pesca Andrés Arbeletche, que fue duramente cuestionado desde todos los ángulos de su gestión, llegando los más indignados a mocionar proponer al Gobernador su recambio en estas anunciadas semanas de nuevas designaciones en el gabinete provincial.

Los más memoriosos recordaron otro peligroso antecedente: el también sospechado y poco transparente Fondo de Asignación para el Fomento Productivo (FAFP), creado en el 2022 por el que se distribuyeron discrecionalmente y también de forma muy turbia 5000 toneladas de langostinos.

Finalmente todos coincidieron en hacer público el desagrado por esta medida que no contempla, además, un inminente escenario social recesivo y conflictivo, y exhortar al gobierno provincial que medidas como estas sean tomadas, de ser extremadamente necesario, con mayor rigor técnico y responsabilidad, salvaguardando, tanto el medio ambiente , como los intereses de todas las partes involucradas. En ese momento uno de los más alegres, mocionó que la palabra intereses e incentivos sean con mayúscula y negrita, en obvia alusión al representante del Consejo Federal que con su abstención permitió esta medida que todos consideraron un verdadero expolio. Veremos que sucede, cuando nos íbamos, la mesa redactora ensayaba un comunicado, que sería sometido a la asamblea convocada.

Hasta la próxima….

Por Natalio Ruíz