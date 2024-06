Los quinchos de Chubut

Hola como están?

Otra semana movida, casi interminable. Con muchas nevadas en gran parte de la provincia, que generaron peligrosas circunstancias y pussieron a muchos en situaciones extremas, la velocidad con que se atacó el problema por parte de las autoridades provinciales y municipales, el apoyo de la IX Brigada Mecanizada del Ejército y algo de asistencia nacional, logró que la cosa no pasara a mayores como en algún momento se temió. Capítulo aparte es el caso de Vialidad Nacional, se sabía de antemano que no contaban con los elementos necesarios para paliar la situación por cuestiones presupuestarias, no tenían combustible para mover maquinaria y una posición cerrada de los directivos de la empresa de no autorizar las horas extras de los trabajadores afectados al temporal. Lamentable.

Varios temas se discutieron: LEY BASES Y PAQUETE FISCAL, LA TENSA RELACIÓN ENTRE EL SECRETARIO DE SEGURIDAD ITURRIOZ Y LA JUSTICIA PROVINCIAL, UNA ACTITUD IRRESPONSABLE DE LAS EMPRESAS DE COLECTIVOS QUE PESE A LA SITUACIÓN DE RUTAS CORTADAS SIGUIERON VENDIENDO PASAJES, EL IMPACTO SOBRE EL GANADO QUE RECIÉN SE PODRÁ MEDIR CUANDO TERMINE EL TEMPORAL, LO IMPRESCINDIBLE QUE ES RADIO NACIONAL EN CIRCUNSTANCIAS COMO LAS VIVIDAS Y COMO SE LE EXPLICA AL PODER CENTRAL LA IMPORTANCIA SUPERLATIVA DE LOS “AVISOS AL POBLADOR RURAL” EN CIRCUNSTANCIAS EXTREMAS, KARINA MILEI Y TREFFINGER SE SALIERON CON LA SUYA Y SE QUEDARON CON EL SELLO DE LA LIBERTAD AVANZA, LA ETERNA PELEA ENTRE CONARPESA Y EL SINDICATO PORQUE LAS PLANTAS NO ESTÁN PROCESANDO PESCADO, POR LA CRISIS ECONÓMICA LA RIOJA EMPIEZA A PAGAR PARTE DE LOS SUELDOS EN BONOS PROVINCIALES, EL TITULAR DE LA CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN GUSTAVO WEISS AL MINISTRO CAPUTO: “NUESTRA SITUACIÓN EMPEORÓ CUANDO LLEGARON USTEDES AL GOBIERNO; LA DEUDA CON EL SECTOR ES DE CUATROSCIENTOS MIL MILLONES Y POR ÚLTIMO EL ESCÁNDALO CON LA ENERGIA : EL GOBIERNO NACIONAL PAGA POR EL GAS BOLIVIANO EL DOBLE DE LO QUE PAGABA EL AÑO PASADO.

Como se advierte una semana variada, con muchas y estresantes reuniones, solo pocas de ellas gastronómicas porque realmente el horno no está para bollos. La situación económica sigue apretando, el flagelo de la seguridad escala varios puestos en la preocupación pública y se necesita que todos los que de una manera tienen que ver con el tema trabajen mancomunadamente y sin acusarse ni agraviarse, la comunidad pide y merece soluciones y estas solo van a llegar con el acuerdo de la justicia, el poder ejecutivo a través de su área específica de Seguridad y las fuerzas policiales.

Cuestión sensible es el desempleo y la falta de oportunidades laborales, por eso no se entiende la pelea entre una de las mayores empresas de la pesca, como es Conarpesa que al no arribar a un acuerdo con la organización gremial deja las plantas sin trabajo, muchas familias dependen de ello y es imprescindible se zanje la discusión y se vuelva al trabajo.

En la construcción ocurre algo similar, fue claro el titular de la Cámara empresaria, la obra pública está parada y obra privada hay muy poca o nada directamente. Critica la situación .

Sin duda, poco para celebrar, ahora el gobierno nacional tiene finalmente las herramientas que pedía, la Ley Bases y el Paquete Fiscal fueron aprobadas, esperemos que las respuestas lleguen y pronto, todos las necesitamos y esperamos con ansia.

Hasta la próxima.

Por Natalio Ruíz