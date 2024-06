Los quinchos de Chubut

Hola como están?

Espero que muy bien y cada uno disfrutando como pueda, o su presupuesto le permita , esta sucesión de feriados que ha dejado la semana con sólo dos días hábiles. Este es un tema que, a modo de introducción, merece una reflexión. Seguramente notaron que cada vez que las organizaciones de trabajadores decretan una medida de fuerza que paraliza al país, salen las voces oficiales de turno diciendo y alertando sobre el costo hipermillonario que tiene para el país, y se barajan cifras que provican escalofríos en cada uno de nosotros. La pregunta es si estos feriados tan largos, sin incentivos ni subsidios al turismo, no le están costando la misma friolera millonaria al país? Dejó el interrogante abierto para ver si alguien del gobierno levanta el guante, porque el dilema no es tan grande, o vamos a un régimen de fomento al turismo, que sabemos beneficia a un cúmulo de actividades hoy deprimidas o achicamos los feriados, y aprovechamos para no interrumpir la poca actividad económica que nos va quedando.

Quinchos hubo pocos dado lo atípico de la semana, muchos viajaron o se recluyeron a rumiar sus próximos pasos, pero si estuvimos presentes en algunos eventos y como siempre, nuestros indiscretos colaboradores prácticamente se han peleado para hacernos llegar sabrosos trascendidos y chismes de esos que son picantes y muy entretenidos.

Una de esas reuniones con alta asistencia, más de 1100 personas en representación de 400 agencias de viajes se congregaron en un coqueto hotel de la ciudad de Puerto Madryn a fin de analizar la actividad turística del país, que como decíamos en el encabezado, en líneas generales no está pasando por su mejor momento. Los motivos son varios, aunque todos coincidieron en que la retracción de la actividad económica debida a la política monetaria seguida por el gobierno nacional es de manual y a ello se suma el alto costo de las tarifas eléctricas y gasiferas lo que pone a los dueños de hoteles, hosterías y albergues en una disyuntiva de hierro en cuanto a directamente evaluar si vale la pena abrir los establecimientos dado el bajo nivel de reservas con que cuentan, y los altos costos fijos que demanda la apertura. Al punto que el titular de la federación nacional de agencias de viajes en una improvisada conferencia de prensa, sobre el final exhortó a las autoridades a producir una quita de impuestos o al menos una reducción, para mantener la actividad funcionando a la espera de la ansiada reactivación económica.

Entre los hechos positivos se contó la presencia del Ministro de Turismo, Ambiente y Deportes, el controvertido Daniel Scioli, que siempre ha tenido una deferencia especial para Chubut, en distintos gobiernos y esta vez no fue la excepción, por lo que el gobernador Ignacio “Nacho” Torres no se despegó de él, lo llevó a hacer un simpático avistaje de ballenas, y asimismo, el Intendente de Puerto Madryn no se quedó atrás, agasajando al Ministro con veladas gastronómicas, con la idea, no solamente de cumplir como un buen anfitrión, sino además por que lo considera una posible “puerta” para llegar a las altas esferas del gobierno nacional para gestionar obras imprescindibles para la ciudad. La relación con el gobernador del intendente es muy buena pero si algo ha caracterizado las dos gestiones de los mellizos Sastre, tanto de Ricardo y ahora de Gustavo, es tener poder de gestión propio y hoy les está costando, más que nada por lo caótico que es el gobierno nacional en su relación con el territorio y sus representantes. La apuesta Scioli, está en marcha y en esto, aunque por caminos separados, tanto el gobernador como el intendente apostaron todas sus fichas al simpático y siempre bien predispuesto Ministro.

Otro tema que llevó litros de café y “picadas” varias fueron los preparativos para la anunciada visita de Karina Milei “El Jefe” y Martín Menem a los fines de presentar ante la justicia federal el partido LLA con una única representación y como apoderado y mandamás político al diputado nacional César Treffinger, que por fin, volvió a Chubut desde que fue elegido, debe creer que es un embajador del gobierno nacional ante la provincia porque desde que se fue, nunca más volvió, perdió el caminito parece, parodiando el conocido tangazo. El tema es que en la provincia y ante la posición timorata de Treffinger que no estaba muy seguro de jugarse con Milei al principio, dado lo adelantado de nuestras elecciones con respecto al comicio nacional tenía dudas de la performance de su hoy idolatrado jefe y conductor indiscutible Milei. Estas vacilaciones no las tuvo ni por asomo el actual subsecretario de pesca Diego Brandán que ocupó sin especulaciones ese espacio, convirtiéndose con firmeza en el referente de la Libertad Avanza en la provincia, junto a un nutrido grupo de adherente, tan es así que fue reconocido en ese rol por el actual gobernador e invitado a participar del gabinete.

La inminente llegada de Treffinger fue tomada por el sector de Brandán como una vileza y una traición, al punto de que aparecieron carteles hostiles a la presencia del diputado en las cercanías del juzgado federal donde se apersonaron los visitantes a fin de ratificar la formación del partido. La recepción de las autoridades visitantes en el aeropuerto fue bastante tensa, pese a que varios altos funcionarios intercedieron para que no hubiera enfrentamientos entre las facciones rivales y esto se notó en las caras de compromiso del “Jefe” y de la comitiva, ni hablar de Treffinger que pocas veces en las filmaciones, videos y fotos se lo puede apreciar con la vista levantada.

Una vez realizados los trámites ante el Juzgado Federal la comitiva se refugió en un hotel céntrico de la ciudad de Trelew a esperar el horario del vuelo de regreso, sin querer tener ningún contacto con la prensa local, el gobernador estuvo ausente con actividad oficial en Esquel y la Cordillera y el Intendente Merino tampoco tuvo contacto. Brandán y algunos de los adherentes originarios que sostuvieron la estructura partidaria al principio, sin boletos ganadores y cuando la incertidumbre sobre la performance electoral del actual presidente eran inciertas, ni siquiera fueron atendidos. Una descortesía no muy usual en política, es más, nunca se procede así y más en un país tan cambiante y dinámico.

Finalmente, las pocas reuniones que se dieron en el sector empresario y también en el sindical, aunque por cuerda separada, tuvieron una rara coincidencia , todos están esperando, algunos con más esperanza que otros. Pero ven con alarma la baja de la actividad económica que parece no encontrar piso, ya nadie habla de rebotes de ninguna morfología, la retracción del consumo de productos básicos y el alto precio de los insumos imprescindibles de la canasta familiar comparado con los salarios promedios, es tema de preocupación diaria. Además la pérdida de puestos de trabajo en el sector servicios e industria o su precarización avanzan, con la inquietud que esto provoca y que en mediciones recientes ya desplaza a problemas como la inflación que son superados por el temor a los despidos y el aumento sostenido de la inseguridad, pese al despliegue de medidas para contrarrestarla que lleva adelante el gobernador, que los ha declarado entre los problemas fundamentales a atacar junto con la educación y la salud. Cuando se habla de seguridad se mira a la justicia también, pero eso es un tema en sí mismo, pero lo anticipamos porque va a traer cola.

En Comodoro Rivadavia, que en este momento no lo está pasando nada bien por lluvias y nevadas que han provocado serios inconvenientes, que no pasaron a mayores por la acertada y rápida actuación del gobernador y el intendente que movieron todos los resortes provinciales y nacionales, como fuerzas armadas, para socorrer a vehículos que literalmente habían quedado bajo nieve, sin tener que lamentar saldos trágicos en vidas humanas. Decíamos que en Comodoro a mitad de semana un grupo de importantes empresarios del sector metal mecánico, de empresas regionales de servicios petroleros y de la cámara de la construcción se reunieron para escuchar un afamado consultor que vino de Capital y pudo volver ante de las inclemencias climáticas.

Qué dijo en síntesis el consultor, y con esto terminamos, “Argentina tiene una balanza de pagos estructuralmente excedentaria, el desafío no es tanto atraer capitales extranjeros, sino por el contrario, limitar la salida de los capitales generados principalmente por la exportación de materias primas.” A buen entendedor, pocas palabras.

Hasta la próxima….

Por Natalio Ruíz