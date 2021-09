Los motivos por los que Sabrina Rojas oficializó su romance con el Tucu López

En LAM dieron detalles de la interna entre Luciano Castro y su ex pareja.

Sabrina Rojas sorprendió a todos cuando, a pesar de mantener el perfil bajo, decidió blanquear su romance con el Tucu López con una romántica foto a meses de su separación con Luciano Castro.

Sin embargo, esta acción fue cuestionada por las “angelitas” cuando en LAM dejaron entrever que, detrás de esta presentación oficial, hay motivos ocultos. “Es todo muy raro eso, ayer ella grababa historias de su hija estudiando con Luciano y me choca porque ella estaba muerta con él, fue todo muy rápido”, dijo Yanina Latorre.

Luego, la panelista dio a entender que Castro también está en pareja. “¿De la novia de él no vamos a hablar nunca?”, tiró Yanina y Ángel de Brito reveló detalles sobre la interna entre la ex pareja. “Averigüen, yo no lo sé al nombre sino lo diría. Están desde antes. Yo creo que Sabrina blanquea justamente por eso”, disparó.

Tiempo atrás, en LAM dieron la inesperada noticia de que Luciano estaba saliendo con alguien a semanas de su ruptura con Sabrina Rojas.

“Fue visto el fin de semana en un baño cerrado de Tortugas ingresando con su camioneta con una chica que no vamos a dar la identidad porque no la tengo. No es conocida”, contó Ángel de Brito a inicios de junio.

La foto de Sabrina Rojas que hace oficial su romance con el Tucu López

Ni bien trascendió el romance de Sabrina Rojas con el protagonista de Sex, la modelo se encargó de asegurar que “sólo la pasaban bien”. Sin embargo, la confirmación oficial llegó hace algunas horas cuando la modelo subió una imagen en su Insta Stories.

En la postal aparece junto al ex de Jimena Barón, que acompañó con un emoji de un corazón. Además, la rubia subió este post junto a una canción de Shakira, Sale el sol, cuyo fragmento resalta: Y un día después de la tormenta. Cuando menos piensas sale el sol. De tanto sumar pierdes la cuenta”.