Los militares salieron a protestar en Mar del Plata porque Milei los dejó sin obra social

En Mar del Plata cortaron el servicio por una deuda millonaria. “Estamos cautivos de IOSFA”, dijo Adrián Gallardo, delegado de ATE en la Base Naval.

Militares afiliados al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas se manifestó en Mar del Plata en contra del corte de la cobertura social, tal como lo adelantó en exclusivo LPO.

Según informó el medio local Info Brisas, la marcha se realizó frente a la sede de la obras social en la ciudad bonaerense para reclamar por la interrupción de la atención médica en un hospital privado de la ciudad.

LPO anticipó en exclusivo a fines de enero que los militares estaban en alarma total porque en Mar del Plata cortaron la cobertura social por una deuda de $800 millones. Fuentes castrenses consultadas en ese momento, aseguraron que tanto retirados como activos deben hacerse cargo de trámites que llegan a 400 mil pesos.

Ahora, Brisas confirma que el prestador suspendió el servicio por una deuda que supera los dos meses, lo que dejó a numerosos beneficiarios sin la posibilidad de acceder a consultas o tratamientos. Actualmente, solo se atienden pacientes oncológicos o casos de extrema urgencia, mientras que el resto de las prestaciones quedaron interrumpidas.

Adrián Gallardo, delegado de ATE en la Base Naval, explicó a Brisas que “somos muchos trabajadores civiles, personal militar y familiares afectados por esta medida. Nos cortaron el único lugar que teníamos para atendernos. Hoy no contamos con servicio”.

Gallardo dijo que conversaron con el comandante de la Base Naval y el jefe de IOSFA en Mar del Plata, quienes les informaron que la resolución del conflicto depende de decisiones administrativas que se toman en Buenos Aires. “Estamos cautivos de IOSFA”, planteó.

Somos muchos trabajadores civiles, personal militar y familiares afectados por esta medida. Nos cortaron el único lugar que teníamos para atendernos. Hoy no contamos con servicio

El gobierno de Milei disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) pero los problemas de los militares para conseguir atención médica lejos de mejorar se agravaron. Hasta el momento, OSFA, la nueva obra social de los uniformados, solo quedó en un anuncio de prensa.

Pero además del abandono que sufren los militares afiliados para tener una cobertura médica, como publicó este medio, en las Fuerzas Armadas apareció otro malestar desde la asunción del nuevo ministro de Defensa, el general Carlos Presti. La Fuerza Aérea lo acusa de “teñir de verde” el Ministerio al colocar a gente de confianza del Ejército de manera mayoritaria en todas las áreas, tanto del ministerio como las empresas que dependen de Defensa.

En ese marco, entre los mandos medios reconocen que en cualquier momento puede extenderse la judicialización de los reclamos a través de presentaciones de medidas cautelares para que la obra social cubra tratamientos o cirugía que han quedado fuera de la cobertura.

La crisis de IOSFA es una marca registrada de la gestión de Petri en el ministerio de Defensa. El periodista Alberto Valdez publicó un detallado resumen del desastre que dejó el mendocino, que se rodeó de coprovincianos para gestionar el ministerio y acumuló sospechas de corrupción.

El ministro de Defensa, Carlos Presti.

Por Augusto Taglioni-LPO