Los Milei, Novelli y Morales serán demandados

30 inversores de la criptoestafa los acusarán por daños y perjuicios



Al ser expulsados del caso $Libra como querellantes, buscan demostrar interés legítimo en la causa. El expediente de la investigación sigue sin contar con llamados a indagatoria.

Un grupo de treinta inversores del caso $Libra iniciarán una demanda civil por daños y perjuicios contra los principales involucrados en la causa penal, desde Javier Milei, su hermana Karina y el trader Mauricio Novelli hasta el exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales, entre otros. El año pasado tuvieron una mediación que no llegó a ningún resultado. Como las querellas fueron expulsadas de la causa que tramita en Comodoro Py, la apuesta es que esta nueva acción sea útil para demostrar “interés legítimo”, que es lo que les desconoció el juez al sugerir que no esta claro que fueran víctimas de una estafa.

El expediente que involucra al Presidente, y que encarna una suerte de matriz de los negociados de este tiempo, sigue sin tener llamados a indagatoria pese a los resultados sustanciales de algunas medidas. Fue el caso, por ejemplo, peritaje del celular de Novelli, que confirmó que Milei y su hermana estaban implicados en el lanzamiento de la criptomoneda, que fue publicitada por él como una promesa de fondeo para pequeñas empresas y emprendedores, que no existió mientras el grupo creador de $LIBRA, que incluía al estadounidense Hayden Davis, se quedó con las ganancias. Pero también hubo retrocesos en el caso, como la decisión del juzgado de separar a los inversores querellantes del expediente penal al abonar el de Novelli de nadie los había engañado sino que al comprar una criptomoneda sabían que corrían riesgos por tratarse de un mercado especulativo.

Los damnificados –un grupo representado por el abogado Nicolás Oszut y otro por Juan Grabois-- eran los grandes impulsores de la investigación, frente a la parsimonia del fiscal Eduardo Taiano. El 10 de agosto tendrán una audiencia en la Sala I de la Cámara Federal para discutir su apartamiento y reclamar que los reincorporen a la causa. Todo indica que no irán en forma presencial sino que presentarán argumentos por escrito. Esa sala está integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, pero pronto tendrá cambios. Los cargos de los dos últimos, que habían sido nombrados por un traslado (a dedo) de Mauricio Macri, fueron concursados. Bertuzzi se presentó y está ternado (saltó del puesto 21 a ser elegido por Milei) y a Bruglia (que presentó un reclamo en la Comisión Interamericana) lo reemplazaría el juez penal económico Pablo Yadarola, cercano al ministro Juan Bautista Mahiques.

No está claro qué composición del tribunal resolverá el futuro de los querellantes. Como sea, no tienen grandes expectativas. Si los mantienen apartados podrán insistir ante la sala II de la Cámara de Casación Penal Federal.

Cuando apelaron señalaron arbitrariedades de la decisión que los sacó de la causa, dijeron que $LIBRA no es una “memecoin” (que sería una moneda sin valor, equiparable a un juego) sino un activo a través del cual se proponía una verdadera inversión, que se había usado la figura de Milei en forma deliberada para generar confianza y que ante el colapso del token la mayoría de los ahorristas perdieron sus fondos, y un puñado de billeteras sacaron una gran tajada. Las queralla desplazadas sostuvieron que “un plan criminal milimétricamente orquestado” y que “en modo alguno puede equipararse a la caída ordinaria de un activo digital”.

La causa civil

A mitad de mayo del año pasado, como informó este diario, se celebró un intento de mediación pedida por cerca de 30 damnificados representados por Oszut, entre quienes se encuentra el especialista Martín Romeo. Los únicos que presentaron un abogado fueron Novelli y su socio Terrones Godoy. Había inversores de distintos lugares del mundo, algunos de los cuales no hablaban castellano. Con esa y otras complejidades la reunión se hizo por zoom. El representante de Novelli y el socio dijo que desconocían una estafa, que cada uno se tenía que hacer responsable del dinero cripto que compra y que no era posible un acuerdo. Al cerrarse el camino de la mediación, quedó allanada la vía para una demanda civil.

Romeo y sus abogados apostaron a que avanzara la causa penal para, en función de eso, luego poder robustecer el caso civil. Pero tuvieron que cambiar los planes. Ahora razonan que, dadas las circunstancias, quizá les sirva lo contrario.

A través del expediente que tramita en Comodoro Py hubo distintos intentos por lograr el cierre de la causa con algún acuerdo económico y un pedido común: sacar a Milei de la causa. Davis, quien había dicho públicamente que él se había quedado con 100 millones de dólares de los argentinos (y esperaba instrucciones que no llegaron), ofreció a través de sus abogados en Argentina depositarlos en una cuenta para una futura reparación; algunos inversores damnificados habrían tenido contacto con emisarios del ahora viceministro de justicia Santiago Viola en pos del algún acuerdo, pero siempre con el pedido de desvincular al Presidente; En abril de este año intentó gestiones el abogado Fernando Burlando de reparación integral para los inversores a cambio de extinguir la acción penal, pero tal alternativa no existe y para la defensa de Davis planteo problemas procesales.

Todavía los abogados no afinaron el cálculo de cuál será el monto de reparación que pedirán. Lo que se sabe, más allá de las afirmaciones de Davis, es que un análisis de Arkham estimó las pérdidas en 280 millones de dólares en total, pero esto es para más de 40.000 ahorristas.

Los avances, fuera de la causa

Otro de los hallazgos relevantes dentro del expediente ya daba cuenta el año pasado de transferencias que había hecho Davis quince días antes del lanzamiento de $LIBRA, justo después de reunirse con Milei, que sumaron 5 millones de dólares. La Nación reveló el fin de semana que los fondos fueron a parar a una financiera, que casualmente es la que utilizaba Novelli para sus operaciones y –como mostró su propio teléfono—para transformar dinero cripto en cash. En algunos de sus mensajes le pedía a su secretaria de su academia de trading N&W Profesional Traders que consiguiera a través de “Cami”, efectivo parga pagos que incluían a Milei y su hermana.

Los pagos de Davis, según constancias de la causa, habían llegado primero a dos intermediarios: un jubilado llamado Orlando Mellino y un trader colombiano llamado Camilo Rodríguez Blanco (“Cami” en los mensajes de Novelli). La financiera en cuestión que estaría en Vicente López era manejada por Rodríguez Blanco y por el hijo del jubilado, Diego Mellino, aunque tiene dos socios más.

Davis transfirió a Mellino padre 1.015.000 dólares el 30 de enero de 2025. El 3 de fabrero, Rodríguez Blanco habría recibido 4 millones de dólares. El 4 de febrero Novelli abrió dos cajas de seguridad en el Banco de Galicia de Martínez: fue allí con su madre, Alicia Rafaele, y su hermana, Pía Novelli, con bolsos llenos que descargó que luego se llevó vacíos, como reveló Pagina/12. Ellas, que estaban autorizadas a ingresar, volvieron el 17 de febrero, primer día hábil después del lanzamiento de $LIBRA. Cuando semanas después el fiscal Taiana allanó la entidad, ya no había nada en las cajas de Novelli.

Los 5 millones de dólares, como ya informó este diario, coinciden con un texto hallado en el block de notas del celular de Novelli que hablaba de un acuerdo con Davis en los días previos al lanzamiento de $LIBRA, que incluía: “$1,5M de tokens líquidos o cash como adelanto; $1,5 M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter como su asesor a Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis; $2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei para asesoramiento en blockchain/IA para el gobierno argentino y/o para Javier Milei y revisión con Javier y Karina”. Demasiadas coincidencias.

JavierMilei junto a Hayden Davis. Redes Sociales

Por Irina Hauser- P/12