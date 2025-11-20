Los mejores memes de la decisión de la AFA de consagrar a Rosario Central como campeón de la Liga

Los hinchas del fútbol descargaron toda su ironía en redes sociales luego de que el equipo de Ángel Di María recibiera un trofeo por ser el equipo que más puntos sacó en el año; mirá las reacciones
Rosario Central fue proclamado campeón de la Liga Profesional de Fútbol 2025 por decisión de la AFA debido a que fue el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual de la temporada. La decisión fue recibida con desgano por parte de los hinchas de los demás equipos, que mostraron todo su humor en redes sociales con variados memes.
La distinción fue oficializada luego de que el Comité Ejecutivo de la AFA decidiera suspender la Supercopa Internacional y reemplazarla por un reconocimiento para el club más regular del año calendario. Rosario Central lideró la Zona B y alcanzó el primer lugar en puntos de los 30 equipos de Primera, lo que le valió recibir este trofeo.
La entrega del título se realizó en la sede de la AFA con representación del club, entre los que se encontraban el presidente Gonzalo Belloso, el entrenador Ariel Holan y los jugadores Ángel ‘Fideo’ Di María y Jorge ‘Fatura’ Broun. De esta manera, el Canalla sumó una estrella más a sus vitrinas y Di María logró su primer título en Argentina.
Fuente: La Nación