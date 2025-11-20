Los mejores memes de la decisión de la AFA de consagrar a Rosario Central como campeón de la Liga

Los hinchas del fútbol descargaron toda su ironía en redes sociales luego de que el equipo de Ángel Di María recibiera un trofeo por ser el equipo que más puntos sacó en el año; mirá las reacciones

Rosario Central fue proclamado campeón de la Liga Profesional de Fútbol 2025 por decisión de la AFA debido a que fue el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual de la temporada. La decisión fue recibida con desgano por parte de los hinchas de los demás equipos, que mostraron todo su humor en redes sociales con variados memes.

La distinción fue oficializada luego de que el Comité Ejecutivo de la AFA decidiera suspender la Supercopa Internacional y reemplazarla por un reconocimiento para el club más regular del año calendario. Rosario Central lideró la Zona B y alcanzó el primer lugar en puntos de los 30 equipos de Primera, lo que le valió recibir este trofeo.

La entrega del título se realizó en la sede de la AFA con representación del club, entre los que se encontraban el presidente Gonzalo Belloso, el entrenador Ariel Holan y los jugadores Ángel ‘Fideo’ Di María y Jorge ‘Fatura’ Broun. De esta manera, el Canalla sumó una estrella más a sus vitrinas y Di María logró su primer título en Argentina.

Los mejores memes de Rosario Central campeón

La vuelta olímpica de Rosario Central pic.twitter.com/euieg2gQfg — CavegolMiPastor🪖🛡 (@CavegolMiPastor) November 20, 2025

Que triste esta imagen. Rosario Central es campeón y la foto del título es apretados en una combi, como escondidos. Pareciera que hasta les da vergüenza. Tapia convirtió al fútbol argentino en su feudo personal, que utiliza para repartir favores a amigos y aplastar enemigos pic.twitter.com/c6Z6qfXZ7M — Agustín Muzzu (@AgustinMuzzu) November 20, 2025

JAJAJAJAJAJAAAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJA ACABA DE SALIR CAMPEÓN ROSARIO CENTRAL A LA 1 DE LA TARDE UN JUEVES EN PUERTO MADERO. pic.twitter.com/URUzyGEPoB — ThomasDg (@notmethomy) November 20, 2025

🏆🇦🇷 [OFICIAL] ROSARIO CENTRAL ES CAMPEÓN DE LIGA, TRAS SER EL MEJOR DE LA TABLA ANUAL 2025.



Llega a 13 TÍTULOS en su historia y ALCANZA A HURACÁN. 🌟



[@GerGarciaGrova] pic.twitter.com/2MS3jOLSXG — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 20, 2025

Con este invento de título a Rosario Central,hiciste q empecemos a odiar a los campeones de Qatar. Toda tuya @tapiachiqui y tus caniches de Duka y carrozza pic.twitter.com/Wy4rRrP4J8 — Gustavo Libson (@gustlib) November 20, 2025

FELICIDADES ROSARIO CENTRAL POR LA "COPA SECADA DE NUCA" 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/uA0l38lLuq — Fran (@frabigol) November 20, 2025

“¿Por qué será que los chicos eligen ser de clubes europeos? Son re anti patria”



El futbol argentino del Chiqui Tapia hasta el 2050, 30 equipos, Barracas Central, cambiando el reglamento y regalando títulos un jueves a las 12 AM: pic.twitter.com/opL4UdYE59 — SpiderCARP 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) November 20, 2025

-Te pago con 2000.

-¿Más chico no tenés?

-Sí, tomá. pic.twitter.com/BzlhUkTkPS — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) November 20, 2025

Di María contándole a sus nietos como salió campeón un jueves a la una de la tarde después de una reunión con el Chiqui Tapia en las oficinas de la AFA pic.twitter.com/38OpJdbstq — SpiderCARP 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) November 20, 2025

Dónde está mi título por no meter un gol hace un mes pic.twitter.com/ZwkPC0n96g — Fede (@fedepiri_) November 20, 2025

Fuente: La Nación