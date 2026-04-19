En su intervención en el AmCham Summit 2026, el presidente Javier Milei pidió “paciencia” a los argentinos y argentinas frente al dato de inflación de 3,4%. En ese mismo evento, más temprano, el ministro de economía Luis “Toto” Caputo prometió que se vendrán “los mejores 18 o 20 meses de la Argentina en décadas”. Paciencia y los mejores 20 meses ¿a quién le cabe cada cosa?

Paciencia

La paciencia fue una constante de buena parte de la sociedad desde que Milei asumió. En primer lugar, hay que mencionar a los jubilados, que fueron los que soportaron el 25% del ajuste. En concreto, sufrieron un recorte del 15% de sus haberes, el congelamiento del bono (que debería ser de $198 mil y se mantiene en $70 mil), la quita de cobertura de remedios del PAMI y el fin de la moratoria jubilatoria, entre otras cosas. El gobierno, además, vetó la ley de recomposición de jubilaciones. Frente a ello, con el bono fijo y haberes ajustables por inflación ¿cómo podrían verse beneficiados en los mejores 20 meses?

Los trabajadores del sector público nacional sufrieron un recorte del 35% de su salario en términos reales y se vieron afectados por la pérdida de 86.108 puestos de trabajo. Ello también alcanzó a los docentes universitarios que, además, dado el recorte de gastos de funcionamiento, tuvieron que hacer malabares para sostener el funcionamiento de las universidades. En este contexto, el lunes pasado el periodista Luis Majul anunció, por pedido del gobierno, que “se viene un nuevo ajuste en todos los ministerios”. Entre paciencia y 20 mejores meses, les toca paciencia.

El ajuste y el apretón monetario impulsado por el gobierno nacional hizo caer sensiblemente el IVA, en el orden del 10%. Como es un impuesto coparticipable, también cayeron las arcas provinciales. El gasto provincial se concentra en servicios sociales (que incluyen jubilaciones y salarios de docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad) que representan, en promedio, entre el 70% y 80% del total erogado. De allí que la “paciencia” al ajuste de Milei la pagaron los trabajadores de educación, salud, jubilados provinciales, policías, y empleados públicos. Desde inicios del 2026 se registraron al menos 92 conflictos laborales de trabajadores estatales en todo el país. El 80,4% siguen activos y no logran solucionarse, mientras que el 19,6% se resolvieron momentáneamente hasta la próxima negociación paritaria. Pero esa “paciencia” no fue suficiente, porque para mantener el superávit y como se mencionó en el párrafo anterior, arranca una nueva ronda de ajustes. Para ellos no vienen los mejores 20 meses y la paciencia parece agotada.

Los trabajadores del sector privado perdieron, en los últimos cinco meses (post elecciones), al menos 6% de poder adquisitivo, como resultado de que la inflación superó el 15% y los salarios apenas orillaron el 8%. Pero el escenario es peor aún, porque los aumentos en rubros sensibles e inevitables para la vida cotidiana fueron muy superiores: 43% en combustible, 18% en alimentos (carnes 37%), 30% en servicios y 25% en transporte público. Con salarios topeados entre 1% y 2% ¿en los próximos 20 meses, sus ingresos le van a ganar a la inflación?

Hasta enero de 2026, se perdieron 204.015 puestos de trabajo registrados privados, es decir, 260 puestos por día. Los sectores más afectados: construcción, industria y comercio. Con la reforma laboral, que incentiva al despido a través del FAL ¿La propuesta de Milei es que trabajen la paciencia y se dediquen a hacer Uber?

La pérdida de poder adquisitivo de los que ya tuvieron “paciencia” implicó toma de deuda en billeteras, tarjetas de crédito y préstamos personales. La imposibilidad de pago, porque el salario no alcanza, llevó los ratios de irregularidad a niveles récord: 30% para no financieros, y de 15% en financieros. Con la decisión del gobierno de implementar el Cobro por Transferencia (CCT) y habilitar el código de descuento en el recibo de sueldos, que permitirá cobrar, antes que nada, la cuota del crédito, los endeudados deberán, en los próximos 20 meses, recortar aún más sus consumos cotidianos. Milei les ofrece paciencia.

La comparación entre noviembre de 2023 y enero de 2026 muestra una sensible disminución en la cantidad de empleadores, que pasó de 512.357 a 488.177. Esto implica una contracción de 24.180 empresas, es decir, 30,5 empresas por día, reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período. Además, todas las semanas se repiten los casos de empresas en crisis, concursos preventivos, quiebras o cierres. De hecho, en los últimos días fue SanCor quien terminó pidiendo su propia quiebra. La empresa acumula una deuda cercana a los USD 120 millones y adeuda 8 meses de salarios, además del aguinaldo de más de 850 trabajadores. Según Milei, la industria argentina es improductiva, ineficientes y prebendaria ¿Ahora se viene lo mejor para el mundo productivo?

Después de la paralización de exportaciones de algunos frigoríficos a China, del rechazo de embarques de aceite de girasol a Bulgaria y del rechazo de cargas de granos por contaminación de bodegas, ahora se confirmaron tres casos de la enfermedad Scrapie en ovinos, lo que expone fallas graves en la gestión sanitaria del SENASA. Las muestras de animales muertos en 2025 no se analizaron en tiempo y forma dando por resultado una detección tardía y un riesgo sanitario amplificado. La consecuencia es bien concreta: la pérdida del estatus sanitario del país libre de Scrapie, comprometiendo exportaciones de carne ovina y de otras producciones (los acuerdos de intercambio comercial con los países suelen incluir compromisos de no enfermedades diversas por lo que el scrapie condiciona al resto de exportaciones de carnes). La “paciencia” del agro al recorte en el SENASA se empieza a pagar caro ¿Qué les depara el futuro?

Mejores 20 meses

La reafirmación del rumbo económico por parte del equipo económico y el propio Milei no hace mas que proyectar hacia el futuro lo que el modelo generó en los dos años anteriores.

En términos de sectores económicos, desde la asunción de Milei, el sector minero y petrolero tuvo un crecimiento de 16,5% (2025 vs 2023). Los beneficios del RIGI, la baja de retenciones a la minería y la reciente ley de glaciares vislumbran 20 meses exitosos para un sector de grandes multinacionales y poco empleo. Recordemos que la minería sólo representa unos 28.000 puestos de trabajo registrados y el sector petrolero unos 70.000.

También se vislumbran 20 meses virtuosos para intermediación financiera, que ya creció 18,0% en la comparación 2025 vs 2023 y que alcanza a sólo 77.000 trabajadores.

Y finalmente, se proyectan 20 meses auspiciosos para un sector minoritario de la sociedad, con alta capacidad de ahorro y consumo de bienes atados, en buena medida, al dólar. El récord de patentamientos de autos y de turismo emisivo contrasta con la caída del consumo de productos alimenticios, productos de limpieza, y de medicamentos, e ilustra el consumo en dos dimensiones que profundiza y promueve Milei. En los últimos días, uno de los defensores del gobierno, Ramiro Catiñeira, llegó a decir que, se bajaron impuestos y “por suerte, ya no existe más el lujo”, porque se eliminó el denominado “impuesto al lujo”. Hacía referencia a la eliminación de los impuestos internos que pagaban los que compraban un auto de más de USD 90.000, es decir, un beneficio para muy pocos. Por cierto, con el 80% de los autos patentados importados, el consumo de este segmento ni siquiera “derrama” en beneficios para los trabajadores de automotrices, sector cuya uso de capacidad instalada se mantiene en 20%.

En definitiva, Milei le pide otra ronda de paciencia a los que ya tuvieron paciencia y les ofrece a los ganadores del modelo, garantías de continuidad.

Luis Caputo en el foro de AmCham (noticias argentinas)





Por Hernán Letcher – P/12