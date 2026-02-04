Los herederos de Rosas presentaron una medida cautelar para que Milei “no se robe el sable de San Martín”

En su descargo, afirmaron que “Milei quiere robarse un símbolo de la soberanía de nuestro continente para sacar una foto y hacer un show. Está poniendo en riesgo nuestro patrimonio histórico y no lo vamos a permitir”.

Los herederos de Juan Manuel de Rosas presentaron una medida cautelar para que Javier Milei “no se robe el sable de San Martín”, en referencia a la orden dada por el presidente, a través del Decreto 81 de 2026 publicado el martes 3 de febrero, pidiendo que el arma sea trasladada del Museo Histórico Nacional a la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo.

El sable corvo de San Martín exhibido en el Museo Histórico Nacional

En un extenso texto que publicó en su cuenta de X Argentina Humana, el espacio político liderado por Juan Grabois, se cuestiona la decisión del máximo referente de La Libertad Avanza. El descargo, con el título Presentamos una medida cautelar para que Milei no se robe el sable de San Martín, comienza: “Los herederos de la familia de Juan Manuel de Rosas junto al equipo de abogados de Argentina Humana presentamos una medida cautelar para impedir que el sable sea trasladado y garantizar así su preservación”.

“Esta mañana el Poder Ejecutivo emitió un decreto que dispone el traslado del Sable Corvo de San Martín, una pieza histórica entregada por el propio Libertador a Juan Manuel de Rosas y donada al Estado argentino en 1897 con la condición de ser exhibida y preservada en el Museo Histórico Nacional; tras ser robado dos veces en los años sesenta y quedar bajo custodia del Regimiento de Granaderos por decisión de Onganía, el sable recién fue devuelto al Museo en 2015 por Cristina Kirchner, donde se encontraba expuesto al público con una custodia permanente del Regimiento de Granaderos”, continúa.

El texto cierra: “Este traslado es solo un caprichito de Milei: en el decreto en ningún momento se justifica los motivos por el que no puede permanecer más en el Museo Histórico Nacional ni se menciona el modo en que será conservado el Sable. Milei quiere robarse un símbolo de la soberanía de nuestro continente para sacar una foto y hacer un show. Está poniendo en riesgo nuestro patrimonio histórico y no lo vamos a permitir”.

La decisión de Javier Milei sobre el sable corvo de San Martín

Javier Milei estableció que el sable corvo del Libertador General Don José de San Martín sea llevado a la Avenida Luis María Campos 554 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el Regimiento de Granaderos a Caballo se hará cargo de guardarlo, preservarlo y protegerlo.

El arma fue donada en 1897 al Estado nacional para asegurar su preservación y custodia estatal. Desde 2015, era exhibida en el Museo Histórico Nacional. María Inés Rodríguez, directora de esta institución, presentó su renuncia indeclinable al enterarse de la decisión del presidente.

En declaraciones al diario Clarín, Rodríguez Aguilar reconoció que “este conflicto no es nuevo en la Nación, ya pasó en 1844 cuando San Martín se lo dona a Rosas, luego cuando interviene Sarmiento. Forma parte de los sectarismos extremos de la sociedad”.

Fuente: Perfil








