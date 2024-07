Los gremios aeronáuticos endurecen su posición y puede haber cancelaciones en el inicio de las vacaciones de invierno

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció hoy medidas de “acción directa” para el próximo viernes y advirtió la posible “cancelación de vuelos” en el inicio de las vacaciones, luego de que las empresas del sector decidieron no llevar a cabo reuniones paritarias por recomposición salarial.

Los gremios que nuclean a los pilotos y a los Aeronavegantes respondieron a la decisión del Gobierno nacional de desregular el espacio aéreo y anticiparon que podrán implementar medidas de fuerzas que puede provocar problemas con los servicios en el inicio de las vacaciones de invierno.

Por su parte el líder de los Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, explicó que “estamos un 60% abajo de la inflación desde que asumió este gobierno y además ahora se nos suman los descuentos por Ganancias”.

“Por eso ahora ya avisamos a la empresa que esta semana vamos a empezar con asambleas en los sectores de trabajo que van a afectar el servicio”, agregó.

Desde APLA anunciaron mediante un comunicado que “están confirmadas las asambleas el viernes a la mañana en Aeroparque y a la noche en Ezeiza, que posiblemente terminen con cancelación de vuelos”, aseguró el vocero y secretario de prensa de APLA, Juan Pablo Mazzieri.

DEMORAS Y CANCELACIONES POR ASAMBLEAS

Ante el silencio de Aerolíneas Argentinas sobre la recomposición de nuestros haberes, realizaremos ASAMBLEAS INFORMATIVAS el viernes 12/07, a las 06hs., en Aeroparque, y a las 21.30hs., en Ezeiza (Abro hilo)#somosapla#pilotosargentinos pic.twitter.com/WPADu1XZ58 — APLA (@aplapilotos) July 5, 2024

APLA denunció que la empresa canceló la reunión en el marco de las negociaciones paritarias que tenían pautadas ayer con el objetivo de tratar la recomposición salarial.

“Lamentablemente y de manera irresponsable eluden la problemática salarial que enfrentamos, generando un conflicto que tendrá impacto en el inicio de las vacaciones de invierno”, señalaron desde el gremio aeronáutico que conduce Pablo Biró.

De esta manera, el sindicato reclama que se reanuden las negociaciones salariales, al tiempo que crece el descontento por la reinstalación del impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, ya que el tributo alcanza a gran parte del sector.

Vale recordar que Aerolíneas Argentinas era una de las apuntadas por el presidente Javier Milei para regresar a manos privadas, pero la iniciativa fue retirada de la Ley Bases luego de su paso por la Cámara Alta.

Por otra parte, el Gobierno nacional reformó el funcionamiento del sector aerocomercial al reglamentar las medidas incluidas en el DNU 70 de diciembre de 2023 para impulsar una mayor conectividad en el país, especialmente en ciudades intermedias, y en respuesta gremios aeronáuticos lanzaron un paro para este viernes.

Lo hizo a través de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 599/2024 donde establece las reglas para las distintas operaciones que involucran.

Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), integrante del Frente Sindical Aeronáutico, señaló que “los abogados de Latam, Delta y American Airlines participaron de la redacción” del decreto de desregulación del mercado aerocomercial, y advirtió que es “salvaje y destructivo”.

“Con la desregulación del Transporte Aéreo van a quedar incomunicadas varias ciudades como sucedió con Marsans”, dijo. “La desregulación del transporte aéreo apunta a la desaparición de Aerolíneas Argentinas”.

A partir de ahora se habilita el ingreso al mercado a nuevos operadores, define el modo en el que se asignan las posiciones y horarios de vuelo a las aerolíneas y optimiza los servicios en los aeropuertos.

Según detalló la Secretaría de Transporte en un comunicado, las reformas también permiten digitalizar trámites, desregular los servicios de rampa en los aeropuertos y agilizar los procesos para el otorgamiento de rutas.

También habilita a quienes tengan pequeñas aeronaves a ejercer una industria lícita sin la burocracia actual que les exige los mismos requisitos de una gran línea aérea.

“Esto permitirá que ciudades intermedias del interior del país, que hoy no tienen vuelos directos, accedan a una mayor conectividad”, aseguró la Secretaría.

El Gobierno Nacional desregulará el sector aéreo a través de una serie de decretos que buscarán introducir las modernizaciones necesarias para para el desarrollo del sector aéreo en la Argentina. Más información: https://t.co/erKmDkzqa5 — Secretaría de Transporte (@ArgTransporte) July 10, 2024

Por su parte, la reforma del código aeronáutico reglamenta los acuerdos entre empresas en los que deciden cooperar para conectar sus operaciones, compartir horarios de vuelo, rutas, recursos, conexión de vuelos, entre otros puntos.

La Secretaría de Transporte indicó que “se liberan trabas innecesarias, se impulsa la conectividad regional y global del país y las provincias y se consolidan los principios de libre acceso a los mercados, la lealtad comercial, la desregulación tarifaria, el resguardo de la seguridad operacional, entre otros.

“El objetivo final del paquete de reformas es que el país tenga mayor conectividad, más frecuencias y nuevas empresas aéreas. Esto generará un mayor flujo de turismo en las provincias argentinas, con tarifas más competitivas para que más personas puedan volar”, sostuvo la dependencia.

Siempre de acuerdo a la versión oficial “al mismo tiempo se promueven las inversiones necesarias para el sector y para fortalecer la seguridad operacional”.

Transporte señaló que “las normas que rigen el sector aéreo argentino no se renuevan desde hace más de 70 años” y que “para transformar el transporte, el trabajo aéreo y la aviación civil es necesario actualizarlas”.

En consecuencia, adelantó que “están previstos más decretos para la reforma del Código Aeronáutico, la derogación de leyes que provocan monopolios, la implementación de política de cielos abiertos y cambios de funciones de los organismos públicos”.

Todas estas medidas fueron impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que ahora conduce Federico Sturzenegger, en articulación con la Secretaría de Transporte.

De acuerdo al parte oficial para diseñar este conjunto de medidas “trabajaron en conjunto con empresas del sector, universidades, equipos técnicos públicos y privados, incluyendo a más de 80 actores de la industria”.

Por otra parte, indicó que “el Gobierno nacional viene desarrollando una política de liberalización de vuelos mediante acuerdos bilaterales que promueven la apertura de cielos con Ecuador, Brasil, Perú, Chile y Uruguay; también con Panamá y Canadá, a los que se sumarán más países en los próximos meses”.

El secretario general de APLA, Pablo Biró, señaló hoy que “este gobierno está rifando absolutamente toda nuestra soberanía” y que la política de Cielos Abiertos que se está implementando “es una desregulación total del sistema aerocomercial que no funciona en ningún lugar del mundo”.

En declaraciones formuladas esta mañana a la radio El Destape, Biró indicó que “si no controlan los aeródromos eso es la apertura a un Estado narco” y remarcó que “se desregulan las tarifas para poder rebajar pasajes, hacerte quebrar y después que lo logran los suben”.

En ese sentido recordó que “el avión que llevó a Chapecoense y se cayó por no cargar nafta tenía los papeles al día. Pero transformaron los controles en un sello de goma” e insistió en que “con Cielos Abiertos te dicen que hay reciprocidad pero si no tenés la capacidad esa reciprocidad no existe”.

Puntualizó que “están desregulando todo” y advirtió que “entre los riesgos está la seguridad”. Puso como ejemplo a los Estados Unidos, uno de los países con un movimiento aerocomercial del mundo, donde “no está desregulado el sistema aerocomercial. Cualquier cosa es un trámite engorroso porque se garantizan que sea serio”.

Apuntó que “el negocio aerocomercial ya se transformó en un negocio financiero” y reclamó que “donde hay desregulación le venden el mismo pasaje a 10 personas distintas. Laburan la guita y le cobraron a todos”.

Al respecto afirmó que “las grandes empresas te venden pasajes haciendo dumping, te quiebran y ellos se quedan con el monopolio”, y aclaró que “cuando se quedan con el monopolio después empiezan a extorsionar a las provincias y municipios. Cuando se quedan con los monopolios de las rutas después aprietan. Por ejemplo, le dicen a la Cámara hotelera que si no les pagan levantan la ruta”.

En cuanto a la situación actual de los pilotos, señaló que les “pararon la paritaria” y que están “60 puntos abajo de inflación” y les “restituyeron ganancias”, explico que “los pilotos de Aerolíneas se están yendo, estamos muy por debajo del mercado” y aclaró que hoy sus salarios “están 80 puntos por debajo de la inflación”.

Ratificó que “desde el viernes habrá asambleas que van a demorar vuelos”, pero especificó que “no habrá paro que cancele todos los vuelos pero sí muchos se van a ver demorados salvo que nos hagan una propuesta superadora”.

Posteriormente recordó que “cuando hubo que ir a buscar vacunas lo hicimos con convicción, con el rol social que tiene la línea aérea de bandera. Lo haríamos de nuevo” y advirtió que “esto va a terminar desconectando el país, rompiendo las economías provinciales, y en el medio va a haber accidentes y Sturzenegger no va a ir en cana”.

“Estos extranjeros dudosos que quieren traer no van a ir a buscar vacunas, ni argentinos que estaban en medio de una guerra, ni nada”, manifestó y anticipó que “vamos a judicializar ganancias en sintonía con la CGT, la CATT e individualmente. Pero no queremos hacer una presentación apurados sino que nos salga bien”.