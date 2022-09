Los gobernadores le ponen condiciones a Sergio Massa para apoyar la partida de fondos 2023

La subliga de gobernadores del Norte Grande parte de gira con objetivos comunes a los Estados Unidos. Están desde el formoseño Gildo Insfrán al radical Gerardo Morales. Antes de partir se reunieron con Sergio Massa y Wado de Pedro.

Dieciocho gobernadores, incluidos cuatro de partidos provinciales, acordaron una serie de puntos para garantizar la votación del Presupuesto 2023 y condicionar al Gobierno nacional. Lo más importante es que resisten el recorte de recursos (obras públicas especialmente) y que buscan “equilibrar” los subsidios entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país. Tan apurados salieron a hacer el planteo que ninguno de los mandatarios tuvo el texto en un archivo PDF, como suele suceder. En cambio lo copiaron de la cuenta de Twitter del chaqueño Jorge Capitanich.

No es un dato menor que hayan firmado los del Frente de Todos, a excepción de Alberto Rodríguez Saá; más Arabela Carreras (Río Negro); Omar Gutiérrez (Neuquén); y los aliados Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Gustavo Sáez (Salta). No firmaron los cuatro de Juntos por el Cambio y el cordobés Juan Schiaretti.

Sucede que parte de la letra de la carta enviada al jefe de Gabinete Juan Manzur la dictaron el gobernador de Chaco y su par de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ambos pasaron por el despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner el miércoles por la tarde cuando ella recibía al ministro de Economía Sergio Massa y mientras el ministro coordinador exponía en la Cámara de Diputados. También estuvo el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro que luego pasó por el recinto para respaldar la exposición.

En la presidencia del Senado hubo otros mandatarios. No es usual pero allí estuvo el de Formosa, Gildo Insfrán. También el diputado Máximo Kirchner que participó de la sesión sentado en la banca contigua a la del sindicalista Sergio Palazzo y luego se fue hasta la oficina de su madre, gesto que desde el atentado del jueves 1° repite casi a diario.

Más allá del texto público, la vía del diálogo está abierta pero en bloque y no punto a punto como suele ocurrir cuando cada gobernador condiciona votos a cambio de beneficios para sus provincias. Massa conoce del tema como ex diputado y ex presidente de la Cámara baja. Por eso se sentó a conversar con la Vicepresidenta y con los gobernadores. Tiene además trato permanente con el principal asesor de CFK, el bonaerense Kicillof.

LA LISTA DE PEDIDOS

En la lista de planteos, en públicos los 18 subrayaron la necesidad de que haya “equidad en los subsidios”; “tarifa diferencial” según las temperaturas y regiones; sostener la obra pública y la construcción de viviendas y avanzar contra la inflación y en rechazo a “injerencias externas” (en referencia al FMI). Hasta hubo un mensaje explícito para que “el Presupuesto no sea fruto de disputas parciales”.

El ultimatum de los mandatarios apunta a consolidar la Liga de Gobernadores como actores centrales de la política nacional, aunque tras la tregua de Cristina Kirchner y su apoyo a Sergio Massa el peronismo negocia por detrás y sólo da algunas pistas públicas. Pero además hay un subgrupo integrado por los del Norte Grande que son los que exigen que la segmentación tarifaria contemple las altas temperaturas de su región.

Este jueves seguían en Buenos Aires Capitanich, Insfrán, el santiagueño Gerardo Zamora, el catamarqueño Raúl Jalil, el riojano Ricardo Quintela, el misionero Herrera Ahuad, el tucumano Osvaldo Jaldo e incluso el presidente de la UCR y gobernador de Jujuy Gerardo Morales. Todo ese grupo más Manzur y el ministro del Interior Eduardo ‘Wado’ de Pedro se reunieron con el embajador de Estados Unidos Marc Stanley.

A pesar de las cláusulas que exigen los gobernadores para votar el Presupuesto el grupo se va de gira a Estados Unidos el próximo 25 de septiembre, de donde acaba de llegar el ministro Massa. Reunido con ellos el tigrense resaltó que trabajan “en conjunto” en un “Plan Federal de Inversiones”. La minería, la actividad energética y la actividad agrícola-ganadera, fueron parte de la agenda. Massa no irá con ellos a Estados Unidos pero sí lo hará ‘Wado’ de Pedro.

Por Analía Argento – Cronista Comercial