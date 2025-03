Los estafados por la criptomoneda de Milei presentaron una mega demanda ante la Suprema Corte de Nueva York

Piden recuperar los millones de dólares que les robaron con $LIBRA

La “acción de clase” fue impulsada por unos 200 damnificados, que aspiran a ser indemnizados. Apuntan a la familia de los Davis: Hayden, su hermano y su padre Thomas, los ideólogos norteamericanos del fraude. El Presidente puede ser alcanzado a largo plazo. Y se suma a la investigación que ya está en curso en el Departamento de Justicia del país del norte.

El caso $LIBRA desembarcó con una mega demanda en la Suprema Corte de Nueva York impulsada por más de 200 personas damnificadas en la compra de la criptomoneda que promovió Javier Mieli hace poco más de un mes. La presentación la hizo el estudio Burwick Law, tal como había anunciado en redes sociales. Se trata de una “acción de clase”, es decir una denuncia colectiva de ahorristas, que tienen como objetivo recuperar los fondos y obtener algún resarcimiento. Está dirigida contra el empresario Hayden Davis, su hermano Gideon y su padre Thomas, además de su firma Kelsier Ventures. También contra Julian Peh, CEO de Kip Protocol, y Benjamin Chow, quien renunció a la plataforma Meteora a raíz de este escándalo, que se esparció por distintos rincones del mundo. La presentación no involucra en forma directa al Presidente, pero tampoco se salva de las observaciones, y algunos especialistas dicen que podría traerle consecuencias a la larga.

“Al alinear el lanzamiento del token con el respaldo de una figura alto perfil como el presidente de Argentina, Javier Milei, y al enfatizar repetidamente conceptos como la revitalización económica, la financiación descentralizada y la transparencia financiera, los demandados crearon intencionalmente una apariencia de legitimidad y una falsa garantía del potencial económico del token”, dice la presentación, en el punto 51. Luego explica que “la estrategia promocional vinculó explícitamente $LIBRA con resultados económicos tangibles, incentivando a los compradores a creer que su participación financiera en la compra del token contribuiría directamente al crecimiento económico y al ecosistema de innovación” argentino.

Burwick, que es un estudio especializado en operaciones con cripto activos, eligió los tribunales de Nueva York para hacer la demanda con el argumento de que ahí tiene su base de operaciones la plataforma Meteora que se utilizó para lanzar $LIBRA y que las actividades que atraviesan a esta megaestafa están ligadas a los mercados financieros de Manhattan. La acción de clase apunta únicamente a la compensación económica de los damnificados. Pero también están las denuncias en términos de operaciones criminales que recibió el Departamento de Justicia de Estados Unidos que, todo indica, ya inició su tarea de investigación.

Algunos detalles

Como es conocido, Hayden Davis es el joven empresarios que dijo se asesor de Milei en materia de criptomonedas y blockchain después que se conoció lo ocurrido con libra: el Presidente posteó una invitación a comprar este cripto activo y hasta compartió la página web del proyecto y el link de un contrato para las inversiones. Esto fue el 14 de febrero a las 19.01, pero cuatro horas más tarde borró el tuit y publicó otro que decía que en realidad no estaba interiorizado y que era un proyecto privado. Lo que había ocurrido en el ínterin es que miles de ahorristas perdieron millones de dólares. Un grupo de billeteras que estarían ligadas a Davis compraron minutos antes del posteo de Milei a precios bajísimos, cuando la compra se hizo masiva se disparó el precio y quienes tenían información privilegiada vendieron y se llevaron millones. La mayoría perdió casi todo lo invertido.

En relación a los Davis, el ex CEO de Meteora –la plataforma sobre la que se montó $LIBRA– dijo en una reunión virtual que se filtró tres días después del lanzamiento: “Acabo de habilitar al mayor criminal del mundo”. El video fue publicado por el sitio Solana Floor. Se escuchaba también al fundador de Defi Tuna –un sistema que proporciona liquidez en la plataforma de blockchain Solana– Moty Povolotski, quien decía que la noche del lanzamiento de $LIBRA había empezado a ver la extracción de 100 o 200 millones de dólares y “el escándalo alrededor de Milei” y que Davis no lo podía “tomar por tonto”. “En ese momento entendí que él (Davis) tenía un 100% de control de todo eso. Él era responsable. Les escribí un mensaje muy duro a Hayden, que se molestó, y a todos los que tenían algo que ver con esto. No es la manera en que nos manejamos”, decía en el video.

Davis estuvo en Argentina el año pasado dos veces y una el 30 de enero último, cuando fue la Casa Rosada. Su padre y su hermano, como parte de Kelsier Ventures, vinieron para el Tech Forum, organizado por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, titulares de la firma del mismo nombre. Allí Milei fue orador. Novelli, muy cercano al presidente, habría oficiado de nexo para los negocios en curso. También con Peh, con quien se reunieron en el hotel Libertador. Novelli, Godoy y Karina Milei –señalada por varios empresarios del mundo cripto como alguien que habría recaudado dinero para gestionar reuniones con su hermano– tampoco aparecen en la demanda presentada en Nueva York. Están implicados, igual que Milei y que Sergio Morales (exasesor de la Comisión Nacional de Valores), en la causa que investiga el fiscal Eduardo Taiano y que está radicada en el juzgado de María Servini, aunque se avizora un conflicto de competencia con la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.

La demanda presentada en Nueva York dice que “los demandados retuvieron en forma estratégica aproximadamente el 85% del suministro total del token en el momento del lanzamiento, manteniendo el control exclusivo sobre su valoración y liquidez”. Eso les permitió, sigue, “extraer discreta y sistemáticamente activos estables específicamente de USDC y SOL (que son criptomonedas estableces, que otorgan respaldo), de compradores minoristas una vez iniciada la negociación. En cuestión de horas extrajeron 107 millones de dólares de los fondos de liquidez, lo que provocó un desplome inmediato del 94% en valor de mercado del token”. Esas tácticas, agrega la demanda, se combinaron con el retaceo de información a los inversores potenciales sobre “las verdaderas estructuras de liquidez”, entre otras cosas. “Crearon una narrativa engañosa que promocionaba $LIBRA como producto legítimo destinado a impulsar el crecimiento economico argentino”, agrega. Quienes reclaman “sufrieron pérdidas financieras sustanciales debido a la conducta engañosa y fraudulenta…”, señala el texto presentado por el estudio Burwick.

Acerca de Milei

El abogado y miembro directivo de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, Sebastián Soler –quien litiga en Nueva York– explicó en su cuenta de “X” que no es extraño que la demanda en Estados Unidos no incluya al Presidente argentino entre los demandados porque en “los jefes de estado gozan de inmunidad en USA”. Sin embargo, sostiene que esta demanda con el tiempo “lo puede complicar más que una improbable investigación de la SEC (la bolsa de valores) o el FBI”.

“La SEC (ahora conducida por aliados de Trump vinculados a la industria Cripto) ya dijo que las criptomonedas no son securities (valores) que deba regular o supervisar. Y la inmunidad que favorece a los jefes de estado impediría que el FBI investiga le complicidad de Milei. Pero… la presentación de la demanda en NY obliga a los demandados a preservar todos los documentos, mails y mensajes relativos a la operatoria $LIBRA y, eventualmente, a entregarlos en el discovery (es la etapa del juicio donde las partes pueden obtener documentación de la otra). Probablemente esos documentos incluyan más detalles elocuentes que los conocidos hasta ahora sobre el rol de Milei y otros funcionarios”, detalló Soler. La inmunidad aplica mientras se ocupa el cargo, a jefes de estado y, según alguna jurisprudencia a ministros, pero no a funcionarios de rango menor.

Grabois y los reclamos de ahorristas

Este martes se celebró una audiencia ante la Sala II de la Cámara Federal en la que Juan Grabois y Nicolás Rechanik, en nombre de tres personas que perdieron dinero al comprar la criptomoneda $LIBRA, reclamaron que se los reconozca como querellantes. La jueza Servini hasta ahora los rechazó con el argumento de que sus planteos son prematuros porque no estaría confirmada la estafa ni comprobado que hayan sido ellos las personas que realizaron las operaciones. A diferencia de ellos, Arroyo Salgado aceptó como querellante a Martín Romeo. Querellar es una posibilidad de acceder al expediente, ofrecer y pedir pruebas, de modo que no solo sea el fiscal, en este caso, Taiano, quien tenga el expediente bajo dominio.

Grabois tomó la palabra y les dijo a los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, que si no aceptan estas querellas los damnificados argentinos estarán en inferioridad de condiciones respecto a los estadounidenses y de otros países que litigan en Nueva York. “Lo que hizo Milei con sus cómplices es una estafa a cielo abierto”, sostuvo el dirigente. Enumeró tres delitos: la estafa en sí misma, la utilización de la investidura presidencial para la promoción de negocios privados y el tráfico de influencias. “Todos estos co-acusados, co-imputados, a través de presuntos sobornos que habría recibido a través de la señora Karina Milei, que no se entiende por qué no está imputada, lograron llegar hasta Milei. Entonces, una banda de delincuentes llega hasta el presidente, el presidente que se prende en un negocio privado y lo promueve, y esa promoción hace que nuestros clientes sean estafados y pierdan plata”.

Los camaristas miraron con interés tres videos que entregados por los abogados donde los inversores explican las operaciones que hicieron y cómo pueden demostrarlas. Se quejó luego de que “Taiano no está impulsando la investigación. A la gente experta en tecnología, secuestrarle el celular y la computadora 15 días después de que reciba el expediente, es como decirles ‘muchachos, borren las pruebas’. Y no nos permiten a nosotros pedir medidas de prueba. De manera absolutamente irracional, irrazonable, contra derecho”. Grabois escribió en sus redes: “Vamos a recuperar la plata de Iván, Juan y Matías… y vamos a meter preso a Milei y su banda”.

La pata de la investigación sobre Karina Milei, a partir de una denuncia de Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, estaba en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, pero a pedido del fiscal, se la envió a Servini.

Por Irina Hauser-Página/12