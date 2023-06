Los eróticos atuendos de Barby Silenzi

La bailarina celebró los 4 años de la obra de teatro Sex

Hace algún tiempo desde que Barby Silenziestuvo frente a la cámara. Sin embargo, estos días, la bailarina forma parte de la obra, Sex de José María Muscari y como no podía ser de otra manera, acudió a su cuenta oficial de Instagram donde actualmente acumula 265 mil seguidores con quienes comparte sus mejores looks no solo para trabajar sino también disfrutar sus ratos libres en familia.

Barby Silenzi y su increíble figura.

En esta oportunidad, Barby acudió a la red social para compartir un corto clip en el que se pudo ver los diferentes e imponentes atuendos que luce a la hora de subirse al escenario del Gorriti Art Center para hacer lo que mejor saber: bailar.

Barby Silenzi y su look navideño.

LOS SENSUALES LOOKS DE BARBY SILENZI QUE SE ROBARON TODOS LOS SUSPIROS DE SUS SEGUIDORES

En el corto clip que Barby compartió mediante Instagram para celebrar el aniversario de la propuesta teatral, se la vio luciendo variados conjuntos sensuales que no pasaron desapercibido. Uno de ellos se trato de un corset negro al cuerpo en tela de latex con angostos cinturones que, a su vez, contaron con detalles en plateado decorando el diseño en la parte delantera.

Barby Silenzi posó de espalda y mostró de más

Además, en el atuendo se pudieron observar cortas y finas caderas colgado del extremo inferior que le dio un toque erótico. En la parte superior del outfit se observó una especie de top underboob trasparente de color negro con cuello alto. Silenzi completó este look con unas bucaneras del mismo tono que estuvieron conectadas al corset mediante unos cortos cinturones que decoraron parte de sus muslos.

Barby Silenzi Foto: Instagram/barbysilenzi1

Otro de los atuendos que Barby luce en la obra es un body rojo con un pronunciado escote en V en la parte delantera de su pecho. El diseño contó con varias aberturas que permitieron apreciar la piel de su cuerpo y su trabajada figura. Esta pieza de indumentaria fue complementada por la bailarina con un cinto de símil cuero en el mismo tono así también un par de botas rojas gamuzadas a la altura de la rodilla.

Queres chatear conmigo ? Bueno entra en @divasplayok o en mi link https://t.co/NgwjtmQ0u0 pic.twitter.com/gtD8Evqdes — Barby Silenzi (@BarbySilenzi) June 5, 2023

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Barby Silenzi (@barbysilenzi1)

