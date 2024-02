Los días de Evangelina Anderson en Río de Janeiro

La modelo compartió cada uno de los momentos vividos, donde no dejó de brillar durante su paso por Brasil

Evangelina Anderson disfrutó de un fin de semana largo en las playas de Río de Janeiro, Brasil. Con la excusa de formar parte de las celebraciones del carnaval más impactante del mundo, la modelo cautivó con sus outfits en cada uno de los lugares donde se presentó, y de todos ellos dejó constancia en sus redes sociales, donde posee casi 4 millones de seguidores.

Evangelina Anderson compartió con sus seguidores un momento de playa después del festejo de carnaval

Reconocida por sus elecciones de moda vanguardistas, voló a la ciudad carioca invitada por una marca, acciòn que compartió con otras celebridades, entre ellasZaira Nara. Así, durante su participación en el sambódromo, Anderson optó por un estilo Barbiecore brillante, enfundada en un body que resaltaba su figura. Este atuendo se complementó con jeans de tiro bajo, ofreciendo una versión moderna y glamorosa de la icónica muñeca Barbie. “Es maravilloso. Feliz de la vida de poder trabajar y disfrutar de esta experiencia inolvidable”, destacó sobre lo ocurrido.

Evangelina Anderson en Brasil lució una microbikini turquesa metalizado que combinó con un sombrero en color natural

Previo a ese look, fue parte de una celebración muy especial, el Baile do Copa, como ella misma lo destacó: “¡Una de las fiestas más extravagantes y divertidas que vi en mi vida! Una fiesta mágica previa al carnal. Los salones maravillosos se transforman por arte de magia en un tema que representa el espíritu del carnaval. Inigualable. No se lo pierdan”. Para ese evento optó por una túnica dorada que incorporaba elementos de diseño llamativos como una capucha, aberturas cut out en el área abdominal y dorsal, además de una falda larga con un tajo extremo en el lado izquierdo. Al conjunto lo complementó con pulseras esclavas de diversas formas, anillos y un colosal collar. En cuanto al calzado, eligió unas sandalias de taco alto en tono nude, mientras que el cabello fue recogido de forma tirante, con una raya al medio, elevando aún más el impacto visual de su presencia.

Evangelina Anderson en Brasil, para el Baile do Copa eligió una túnica dorada que incorporaba elementos de diseño llamativos como una capucha, aberturas cut out en el área abdominal y dorsal, además de una falda larga

Finalizada la celebración de carnaval, los días de descanso siguieron en las playas de Río, y allí la elección giró en torno a las bikinis de diseño minimalista y colores vibrantes, marcando tendencia en la temporada de verano. En las últimas horas lució una microbikini turquesa metalizado que combinó con un sombrero en color natural con un lazo negro como detalle y un par de lentes de sol XXL. Como era de esperar, recibió comentarios con elogios de todo tipo en sus redes sociales.

Evangelina Anderson compartió cada una de las instancias del carnaval de Brasil (instagram)

“Carnaval en Río. Maravilloso. Feliz de la vida de poder trabajar y disfrutar de esta experiencia inolvidable”, escribió junto a un carrete de fotos para coronar el viaje. Lejos de su marido, Martín Demichelis y de sus hijos Bastian, Lola y Emma, la jurado de Los 8 Escalones aprovechó también para tomarse un descanso famiiar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de E͙V͙A͙ A͙N͙D͙E͙R͙S͙O͙N͙ (@evangelinaanderson)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de E͙V͙A͙ A͙N͙D͙E͙R͙S͙O͙N͙ (@evangelinaanderson)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de E͙V͙A͙ A͙N͙D͙E͙R͙S͙O͙N͙ (@evangelinaanderson)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de E͙V͙A͙ A͙N͙D͙E͙R͙S͙O͙N͙ (@evangelinaanderson)