Los días cruciales del período Milei

La política está revuelta, lo cual es lógico, porque se empieza a disputar la materia prima de esa actividad: el poder. Ya comienza a moverse el tablero del ajedrez electoral en dos distritos: en la provincia de Santa Fe habrá elecciones para constituyentes y para concejales en muchas ciudades el 13 de abril; y en la Ciudad de Buenos Aires, habrá elecciones locales el 18 de mayo.

En medio de toda esta complejidad, no hay que perder de vista una línea que ordena el proceso y que tiene que ver con la vida del oficialismo y del Gobierno. Es algo en lo que insistimos constantemente, para no olvidar lo esencial frente a lo accesorio: el eje central de la política oficial es resolver, si pudiera, un tema que ha sido el problema de todo este tiempo en la Argentina, probablemente desde 2005, cuando comenzó a insinuarse: la inflación.

El centro de la política de este Gobierno, y no solo de su política económica, es revertir el proceso inflacionario, que ha deteriorado los ingresos de manera muy significativa en los últimos 20 años. En un país con niveles tan altos de informalidad y con tanta gente fuera del mercado formal de trabajo, la inflación se vuelve aún más dañina y corrosiva. Muchos argentinos no tienen la posibilidad de defender su salario a través de la protección de un sindicato.

Este es el tema central y también lo que lleva a los encuestadores a presumir que el Gobierno hará una elección muy relevante en octubre. Ahora bien, la baja de la inflación también impacta en otra variable dramática de la Argentina: la pobreza.

Un gráfico elaborado por uno de los mejores expertos en economía social Martín González-Rozada, investigador y profesor de la Universidad Di Tella, analiza en un posteo reciente en X la tasa de pobreza en función de la Canasta Básica Total (CBT) de febrero de 2025. Según sus cálculos, midiendo el semestre de septiembre de 2024 a febrero de 2025, la pobreza se ubica en 34,9%.

Tuit de Martín Rozada sobre el Nowcast de pobreza

Si observamos los datos con precisión, en julio, agosto y septiembre la pobreza superaba el 50%, mientras que en febrero descendió a 34,9%, casi 35%. Esto es relevante desde el punto de vista económico, porque probablemente no haya mejor programa social que la recuperación del poder adquisitivo de los ingresos. Esta recuperación toma una dimensión trascendental además desde el punto de vista social, dado el impacto devastador que ha tenido la inflación en los últimos años.

Pero también es importante desde el punto de vista político. La reducción de la pobreza refuerza la idea de que el oficialismo que lidera Javier Milei tiene la ambición de representar no solo a los sectores medios y altos, más ligados al mercado o a una ideología de libre mercado, sino también a sectores medios bajos y bajos. Esto plantea una incógnita sobre el desempeño electoral del Gobierno y sus candidatos este año, especialmente en el norte del país y en el conurbano bonaerense.

Así, el descenso de la inflación está directamente relacionado con la reducción de la pobreza, como lo muestra el análisis de González-Rozada, pero también con la identidad política que está construyendo La Libertad Avanza (LLA). Para quienes la conducen, esta fuerza no debería ser interpretada exclusivamente como un movimiento vinculado a las clases medias y medias-altas y al mercado, sino también como una expresión de un “conservadurismo popular” en la línea del menemismo.

Estas novedades macroeconómicas podrían afianzarse con una novedad que probablemente conozcamos en abril, quizás a mediados de mes. No está claro qué ocurrirá en el futuro del gobierno de Javier Milei, especialmente en los segundos dos años de su mandato. Sin embargo, la noticia más relevante del período sería un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este acuerdo no solo implicaría un desembolso cuya cifra aún no se conoce con certeza, aunque muchos la estiman en unos 20.000 millones de dólares, que además contaría con el respaldo del Banco Mundial y del BID. Lo más significativo de este acuerdo es otro capítulo que todavía se está negociando entre el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el viceministro de Economía, José Luis Daza: el levantamiento del cepo cambiario.

Milei había señalado que la eliminación de las restricciones cambiarias ocurriría después de las elecciones, en diciembre o en enero del próximo año. Sin embargo, este proceso parece haberse adelantado y es muy probable que se concrete en abril.

¿Por qué creemos que el levantamiento del cepo se adelantará? En una entrevista con LN+, el ministro de Economía, Luis Caputo, conversó con Horacio Cabak, quien le preguntó si la política cambiaria seguiría igual, con la devaluación del 1% mensual. Caputo dio una respuesta ambigua. Dijo que “todo sigue igual”, pero, cuando se refiere a “todo”, no menciona explícitamente el crawling peg, sino la estabilidad cambiaria. Y comienza a explicar que no hay suficiente cantidad de pesos en la economía como para poner en riesgo la estabilidad del dólar, ya que no existen suficientes pesos que puedan provocar una corrida hacia la divisa y, con ello, una depreciación brusca de la moneda.

Sin embargo, economistas muy serios y prestigiosos, como Miguel Kiguel, advierten: “Cuidado, Caputo, porque sí hay pesos en poder del público”. Existen muchos depósitos en pesos y numerosos instrumentos financieros, bonos en pesos emitidos por el Tesoro, que pueden ser liquidados por sus tenedores para comprar dólares. Aquí volvemos al problema crucial de la economía y de cualquier política económica, lo que el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti llama “la institución invisible”: la confianza. Ese es el tema central e importantísimo. Si el dólar se mueve, habrá un impacto en los precios y un posible rebrote inflacionario, lo que afectaría directamente al Gobierno. Y esto es clave porque el principal trofeo que el oficialismo lleva a las elecciones es la reducción de la inflación.

Hay un segundo indicio, quizás menos notorio: el Gobierno envió un DNU al Congreso para que este convalide el acuerdo con el Fondo. Se trata de un decreto que no brinda detalles específicos, pero que en sus considerandos cuenta con dos párrafos sumamente importantes. El DNU afirma que “las referidas limitaciones en el margen de acción de la entidad monetaria se agravan cuando, como en el presente, las restricciones en el mercado de cambios deben continuar siendo liberalizadas”. Y agrega: “…el denominado ‘cepo cambiario’ reduce la eficiencia de la economía y dificulta la inversión de largo plazo”. En otras palabras: están adelantando el levantamiento del cepo. Nadie incluiría una afirmación de este tipo si no tuviera la intención de ejecutar esa medida.

Los considerandos del DNU 179/2025, sobre el cepo cambiario

Esto significa que estamos en vísperas de despejar una gran incógnita de la economía argentina: ¿cuál es el verdadero valor del dólar? Saldríamos así de una discusión que enfurece a Milei: si el dólar está atrasado, si está adelantado, si lo que se adelantaron fueron los precios. Es un debate lógico, porque hoy el precio del dólar lo fija un funcionario del Estado, algo que va en contra de la propia ideología del Presidente.

La pregunta es: ¿cómo se implementará la liberación del cepo? ¿Habrá bandas cambiarias para que el Banco Central pueda intervenir cuando el dólar toque un determinado techo o caiga por debajo de cierto piso? Aún no lo sabemos. Si esas bandas existieran, la capacidad de intervención del Banco Central dependería de lo que establezca el Fondo. Es decir, el FMI podría autorizar la intervención, pero con la condición de que el dólar no se mantenga artificialmente barato. Abaratar el dólar tiene efectos políticos: implica mejorar el poder adquisitivo de la población, ya que muchos precios están dolarizados.

Todo esto plantea una gran incógnita: finalmente, ¿el mercado fijará el precio del dólar? ¿Se eliminará, como menciona el DNU, una barrera clave para la inversión? Para muchos, este paso es clave para evitar la recesión. ¿Por qué? Porque un dólar fijado por el Gobierno tiende a estar atrasado, lo que facilita las importaciones, desalienta la producción local y genera desempleo.

Aquí radica el gran desafío de Milei. Si observamos la historia económica reciente, su objetivo debería ser evitar que le ocurra lo mismo que a Menem o a Macri. Ambos intentaron consolidar en la Argentina una economía de mercado más profunda, pero terminaron con procesos recesivos que dañaron la calidad de vida de la población. Se perdieron empleos, cerraron empresas, se deterioró el tejido productivo y la acumulación de capital de los inversores argentinos se vio afectada. El reto histórico de Milei es estabilizar la economía sin caer en ese callejón sin salida de la recesión. Y muchos economistas sostienen que esto es imposible mientras haya cepo cambiario. Y este tema no solo impacta en la economía, sino también en la política.

Hay un argumento de un politólogo que cobra especial relevancia por estos días: si se levanta el cepo, se produce un cambio político. ¿Por qué? Porque en el mercado de cambios, la gente “vota” todos los días. Un ejemplo claro fue el escándalo con la criptomoneda Libra: si hubiera existido un mercado cambiario libre, es posible que se hubiera visto reflejado de inmediato en el valor del dólar. El precio del dólar es un termómetro muy preciso de la opinión pública y de la satisfacción de la gente con el Gobierno.

Para que este acuerdo con el Fondo se firme es necesario que el Congreso apruebe el DNU. Para ello, primero debe constituirse la Comisión Bicameral de Decretos de Necesidad y Urgencia, algo que aún no ha ocurrido. Y para que se constituya, el oficialismo necesita una mayoría dispuesta a convalidar el decreto.

Ahí aparece un interrogante político. Un diputado clave, Oscar Zago, exjefe del bloque de La Libertad Avanza, tuvo un enfrentamiento con Martín Menem por la titularidad de la Comisión de Juicio Político. Esto derivó en su salida del bloque oficialista y la formación de un nuevo espacio junto al MID.

Días atrás, Zago protagonizó un escándalo en Diputados al enfrentarse a golpes con Lisandro Almirón, legislador ligado al Gobierno. Ahora resulta clave asegurarse su voto para aprobar el DNU. Y aquí aparece un personaje inesperado: Cristian “Pucho” Ritondo, presidente del bloque del PRO, quien logró convencer a Zago de votar con el oficialismo en la Comisión Bicameral. También apoyaría al Gobierno el senador Francisco Paoltroni, que integró las filas del oficialismo pero quedó distanciado por la postulación de Ariel Lijo para la Corte.

Según fuentes parlamentarias, el Gobierno estaría cerca de conseguir los votos necesarios para aprobar el decreto en el recinto. La Coalición Cívica, liderada por Juan Manuel López, ya anticipó que apoyará la medida. El kirchnerismo se opone y sostiene que debería cumplirse con la “Ley Guzmán”, que establece que un acuerdo con el FMI debe aprobarse mediante una ley del Congreso. Pero el Gobierno ha optado por un DNU, que, en la práctica, le otorga un cheque en blanco, ya que aún no se conocen los términos del acuerdo. El desenlace de esta disputa será clave no solo para la economía, sino para el futuro político de la administración Milei.

Lo que podría traicionarlo es la agenda. ¿Qué quiere decir? Que el mismo día en que se tendría que tratar el decreto habrá una gran convulsión alrededor del Congreso. Va a haber una marcha ligada a los docentes, que viene a reivindicar banderas de la oposición al Gobierno, después de la que terminó en represión y grandes tumultos la semana pasada. Habrá una marcha donde se expresarán los sindicatos más ligados a Cristina Kirchner, seguramente fuerzas del kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires, como las de Juan Grabois y su gente, ATE, gremios peronistas de izquierda, que crearán un clima complicado alrededor del Congreso. Así, muchos diputados aliados de la oposición dicen: “¿Me pedís que te apoye en un acuerdo con el Fondo un día en el que la plaza presiona sobre el recinto?”.

El segundo problema es que ese día habrá diputados echando sal sobre una herida del oficialismo: una herida de Milei y, sobre todo, de su hermana Karina. El escándalo de la criptomoneda $Libra. Se va a discutir en la Cámara de Diputados si se convoca a una interpelación a alguien del oficialismo, como Guillermo Francos o Karina Milei. ¿Se imaginan a Karina Milei en una interpelación frente al Congreso? ¿A Manuel Adorni, que tiene más entrenamiento en contestar preguntas? Si no se aprueba una interpelación, se discutirá la creación de una comisión investigadora que, como todas las comisiones investigadoras, establecerá un show permanente de meses, metiendo el cuchillo en esa herida de $Libra. Al Gobierno no lo afecta demasiado porque no tiene un gran impacto electoral, pero sí genera un clima de inquietud que obliga al oficialismo a tener una mayor racionalidad en un terreno donde vive resbalando: el parlamentario, como se vio en las de la semana pasada.

Habrá también otra historia que se entrelaza con estas anteriores: una marcha kirchnerista centralmente, en contra del Gobierno, en la Plaza de los dos Congresos. Al día siguiente, en teoría, el Senado debería tratar el pliego de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo. Todo puede pasar, pero es bastante impensable que haya semejante manifestación en contra del Gobierno el miércoles y que el jueves Cristina Kirchner y sus senadores coincidan en aprobar esos dos pliegos. Más allá de que la expresidenta no muestra aún el juego, eso da lugar a que amigos del juez Lijo digan: “No, no, Cristina va a dar la orden de voltear a García-Mansilla, pero mantenerlo a Ariel Lijo como candidato a juez de la Corte o como juez de la Corte”.

En todo este contexto aparecen noticias desagradables alrededor o al lado del apellido Lijo. Hoy, Gustavo Ybarra, cronista parlamentario, que sigue la vida del Senado con mucha lucidez, publicó una nota en el diario LA NACION diciendo que el juez Lijo extorsiona a senadores que votarían en contra. Ese debería ser el peor antecedente para llegar a la Corte. Amigos del juez, ligados a los servicios de inteligencia, como Lucas Nejamkis, que es el secretario privado del tenebroso Jaime Stiuso, envían mensajes a dirigentes políticos que han estado en contra de la aprobación del pliego de Lijo, diciendo: “¿Estas dispuesto a caminar tribunales todo este tiempo? Porque Comodoro Py se va a vengar de los que no aprueben a Lijo”. Digamos que los amigos del juez ayudan poco a que se lo vote con toda esa carga de baja calidad moral que rodea la candidatura y la accidentada marcha de Lijo hacia la Corte. Pero hay un dato interesante para entender el estado de la institucionalidad en la Argentina: si Lijo llega, es por casualidad. Y si no llega, es por casualidad también. Es decir, en estas designaciones de la Corte no ha habido ninguna racionalidad que permita anticipar el desenlace del procedimiento.

El Gobierno intenta salir de estas polémicas encauzando la discusión pública hacia un terreno más firme, más favorable. Y ese terreno no solo es el del descenso de la pobreza y la inflación, sino también el del orden público, que es algo que mucha gente viene demandando desde hace mucho tiempo en la Argentina. Ahí está Patricia Bullrich, levantando el perfil. Ahora mandó un proyecto de ley para criminalizar o considerar a las barras bravas como organizaciones delictivas. Quiere condenarlas a no poder entrar más a ver partidos de fútbol, a participar de las hinchadas, y amenaza con sancionar a los dirigentes que lo permitan.

La otra línea de acción de la ministra fue pedir la remoción y denunciar por prevaricato a la jueza Karina Andrade, de la Ciudad de Buenos Aires, que hizo toda su vida en la Justicia porteña, como secretaria de la jueza Gabriela López Iñiguez, que ahora es jueza del Tribunal Oral Número 8 Federal de Comodoro Py. Ganó el concurso para jueza pero no tuvo acuerdo de la Legislatura: su pliego obtuvo una sanción ficta. Estoy hablando de una jueza que, según quienes la conocen, es ultragarantista, zaffaroniana. Puede tener una ideología cercana al kirchnerismo, lo que hizo que pusiera una lupa enorme sobre los motivos por los que hubo detenidos en la manifestación tan agresiva del miércoles pasado, y liberó a esos presos. Así encendió la ira de Patricia Bullrich, que estaba tan enojada que terminó denunciando a Andrade al Consejo de la Magistratura Nacional. A sus enviados les dijeron: “La jueza es de la justicia porteña, es el otro Consejo de la Magistratura, el porteño”. Estaban tan enojados que el primer escrito que pusieron para denunciar hablaba de la jueza Karina Delgado. Fíjense, el que lo denuncia, Fernando Soto, termina tuiteando: “Perdón, la jueza se llama Karina Andrade”. Les costó encontrar el nombre. Todo bastante desordenado y generando mucha polémica.

La corrección de Soto sobre el nombre de la jueza denunciada

Tanta polémica que hoy, desde Chacarita Juniors, le envían una carta documento a Patricia Bullrich para que corrija las imputaciones que hizo sobre Leandro Capriotti, dirigente de Chacarita, y sobre todo sobre Luis Barrionuevo, a quienes acusó de estar detrás de barras bravas en la manifestación.

La carta documento que Luis Barrionuevo le envió a Patricia Bullrich

Es importante, porque en la del miércoles que viene van a volver a la plaza los movimientos sociales, sobre todo el Movimiento Evita. Y hay quienes se preguntan, expertos en política social, si no será mejor que los movimientos sociales sean los que organicen la protesta, y no los marginales de los marginales. Distintas opciones para distintos grados de presión y a veces de violencia.

Todo este panorama plantea que el Gobierno tiene un gran éxito en materia económica, lo que para los principales ideólogos oficiales es lo único que importa. Van a ir a las elecciones con el trofeo de la inflación y probablemente de la pobreza. Pero en la percepción de la gente empieza a haber ruidos que afectan a la imagen del gobierno y de Milei.

Una encuesta de la consultora MIDE, que lidera Gonzalo de Janin, convalida los datos de la consultora Atlas Intel, brasileña, para la que la imagen del Gobierno se mantiene, pero la de Milei había caído 10 puntos. ¿Vamos a estar mejor como país o vamos a estar peor? Esta es la pregunta que realizan los expertos de MIDE. La línea verde registra: “Mejor que ahora” y la línea roja registra: “Peor que ahora”. La roja tiene un repunte de 35 a 40 puntos, es decir, suben cinco puntos porcentuales los que creen que vamos a estar peor que ahora, y cae desde 36 a 29% los que dicen que vamos a estar mejor que ahora. Este cruce es importante y en el Gobierno puede ser que admitan que acá hay un daño que tuvo que ver con el escándalo de Libra. Por eso en el Congreso los que quieren meter el cuchillo en el oficialismo usan esa herida y buscan armar esta comisión investigadora o interpelar funcionarios del poder ejecutivo.

Expectativa sobre la situación del país

Otro gráfico de MIDE se refiere a la evaluación de la gestión del gobierno. Sube la apreciación negativa de 42% a 46% también en febrero, y cae la positiva de 42% a 37%, y se mantiene estable el regular.

La evaluación de la gestión del gobierno nacional

El ruido de Libra afectó la imagen del Gobierno y afectó también la imagen de Milei. Subió la negativa de 49% a 53%, y bajó la positiva de 49% a 45%.

Evolución de la imagen del presidente Milei entre enero de 2024 y marzo de 2025

Este es el cuadro del gobierno de Milei en un momento en que se empieza a gestionar la oferta electoral. Cuáles van a ser sus aliados, cuáles van a ser sus adversarios. Empieza a haber muchas novedades. La más importante es que, así como hay un eje central general de la vida pública mirada desde el Gobierno, que es el descenso de la inflación, hay un eje político que es que Milei quiere ser el único sol en el firmamento que va del centro a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere que su ascenso en ese firmamento vaya acompañado del eclipse o de la jubilación de Mauricio Macri como líder partidario.

Esto es habitual en la política. Maquiavelo ya decía que la principal preocupación de un líder cuando llega es acuchillar al que lo ayudó a llegar. ¿Qué parecido podemos encontrar en la historia contemporánea reciente? Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde. En las primeras elecciones que enfrentó Kirchner después de haber llegado al poder en 2003, en las del 2005, postuló a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, la lanzó en un célebre acto del Teatro Argentino de La Plata y ella fue a un enfrentamiento con los Duhalde. Es aquella elección donde Cristina Kirchner derrotó a Duhalde y terminó con la matriz del kirchnerismo que fue bonaerense y duhaldista. Y a partir de ahí, Duhalde ingresó en un laberinto del que todavía no salió. Trató de sobrevivir en un lugar muy difícil. ¿Por qué? Porque sus votantes se habían ido con Kirchner, y es más, sus dirigentes se habían ido con Kirchner. Esto es lo que quiere Milei de Macri. El desafío de Macri hoy es no ser Duhalde.

Esta pelea, que tiene que ver con el liderazgo, empieza en la ciudad de Buenos Aires. Y quién la lleva hasta ahí es Jorge Macri, que tomó un riesgo enorme. Dijo: “Yo me voy a proteger de este ataque de La Libertad Avanza sobre el PRO y voy a salvar mi ropa, que es la Legislatura porteña, que me permite gobernar, y voy a adelantar las elecciones”. Y desde el Gobierno, imaginariamente, le responden: “Ah, ¿querés municipalizar este conflicto? Te vamos a ir a buscar ahí”. Y la elección porteña se empieza a transformar en una elección de extraordinaria importancia para la película nacional, donde hay una estrategia principal del gobierno nacional, que es ir contra el Pro, en un momento en que el partido atraviesa una crisis que empieza con la crisis de Juntos por el Cambio. Se comienza a desarmar esa coalición: los radicales se van y, hoy, alguien tan identificado con esa fuerza política, que tuvo un protagonismo central en los ocho años del gobierno de Macri en la Ciudad y en sus propios ocho años como jefe de Gobierno, que es Horacio Rodríguez Larreta, decide competir para llegar a la Legislatura por fuera del Pro. Es obvio que los votos que se lleve Larreta son votos que van a afectar la estabilidad de Jorge Macri. Hay un problema que tiene que ver con la percepción que hay sobre el gobierno de Jorge Macri, que no está bien en las encuestas, y esto lleva a Mauricio Macri a intervenir. El expresidente le puso su jefe de gabinete, y después le puso a su ministro de seguridad, que fue un jefe de policía del propio Macri, Horacio Giménez.

Mauricio Macri quiere postular para la Legislatura a alguien que no sea funcionario de Jorge Macri, para que el que vaya a las elecciones sea el Pro y no el gobierno porteño. Mientras tanto, Jorge Macri, a través de un aliado de todas las horas, el binguero Daniel Angelici, intenta financiar otras listas que dividan a la oposición, entre ellas listas radicales.

Mauricio Macri busca en esta elección local, que se va a realizar el 18 de mayo, mostrarle a Milei que el Pro sigue vivo en la Ciudad de Buenos Aires. Milei en cambio quiere que el Pro salga tercero o cuarto. Es un objetivo importante en el “Anillaco” de los Macri, por decirlo en términos menemistas, o en el “Calafate” de los Macri, por decirlo en términos kirchneristas, es decir, en su principal base de poder.

Desde un costado miran los peronistas, liderados por Juan Manuel Olmos, con alguien que viene del radicalismo, Leandro Santoro, como primer candidato para competir en esta pelea. Ellos dicen algo parecido a lo que sigue: “Si todo lo demás se divide, nosotros, que somos la minoría más homogénea o la primera minoría, podemos ganar”. En el Gobierno afirman: “Tal vez gane el peronismo, pero para nosotros no es problema. Nuestro objetivo es que pierda el Pro”. Eso piensa Milei.

En este contexto, Macri necesita acumular fuerza en la Ciudad de Buenos Aires para luego negociar con Milei las listas de senadores y diputados para las elecciones de octubre. Sin ese pacto, probablemente el candidato a senador tenga que ser el propio Mauricio Macri, algo que él no desea. En este escenario, donde Macri necesita al Pro unido para negociar con Milei, el Gobierno lo desafía con una foto.

“Pucho” Ritondo y Diego Santilli participan de una reunión con Javier Milei en la Casa Rosada, junto con Karina Milei, quien preside la mesa. Acompañados por Eduardo “Lule” Menem, primo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y por Sebastián Pareja, operador clave de La Libertad Avanza. Santilli y Ritondo muestran su acercamiento a Milei sin la presencia de Macri.

Es una foto con una lectura simbólica: aunque se presenta como una imagen contra el populismo, sus protagonistas tienen raíces peronistas. Los únicos no peronistas en la foto son los Milei. De los Menem no hay que aclarar que son peronistas. Pareja proviene del massismo, Ritondo del peronismo de Capital y Santilli también. Sin embargo, buscan polarizar contra Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Esto refuerza un estilo de Milei que no es necesariamente anti peronista, a diferencia de Juntos por el Cambio.

Lo crucial es que Jorge Macri podría tildar de “traidor” a Horacio Rodríguez Larreta por lanzar su propia fuerza hacia la Legislatura. Pero antes que Larreta, aparecen otros “traidores”: Ritondo y Santilli. La posición de Ritondo es especialmente relevante, dado que es el presidente del bloque del Pro en Diputados.

La foto sugiere que, tras las elecciones, estos dirigentes podrían conformar un interbloque entre el Pro y Milei. Esto choca con la estrategia de Macri, quien busca frenar a Milei.

Aquí surge una pregunta clave: ¿puede Macri mantener su liderazgo dentro del Pro sin un proyecto electoral claro? Dicho de otro modo, ¿podría Macri conservar su influencia sin comenzar desde ya a considerar su propia candidatura presidencial para 2027? Esta es la encrucijada que enfrenta.

Mientras tanto, el desorden parlamentario y la incertidumbre preocupan a los inversores. Se preguntan si Milei podrá gobernar y llevar adelante las grandes reformas el próximo año. La imagen del gobierno puede deteriorarse, pero su gran activo sigue siendo el colapso de la política tradicional. De eso vive Milei y gracias a ello llegó al poder.

