Los detenidos por el cargamento de cocaína en El Arco son oriundos de Misiones

La Justicia Federal investiga el rol del chofer y su acompañante en el traslado de 18 kilos de cocaína ocultos en un camión que intentaba salir de la provincia rumbo a Buenos Aires.

Personal de Gendarmería detectó 18 kilogramos de cocaína ocultos entre la carga de madera de un camión. El operativo se concretó ayer a las 3 sobre la ruta nacional 12 y por el hecho hubo dos detenidos (ambos argentinos y mayores de edad), es decir el conductor del rodado y su acompañante, señalaron las fuentes.

Fue en el marco de un procedimiento de prevención y control vehicular, en el puesto ubicado en el acceso a la provincia de Misiones, uno de los corredores estratégicos utilizados para el transporte de mercaderías y también para el combate contra delitos federales, a cargo de efectivos de la Sección de Seguridad Vial “El Arco”, dependiente del Escuadrón 50 “Posadas” de la citada fuerza.

Durante la inspección física y documentológica del transporte de cargas generales, los gendarmes detectaron irregularidades entre la mercadería transportada. Al profundizar la requisa, hallaron una bolsa de tela oculta entre la carga que contenía varios paquetes transparentes con una sustancia granulada de color blanquecino.

Ante la sospecha de que se tratara de estupefacientes, intervino el can detector de narcóticos “Gringo”, perteneciente a la fuerza, quien reaccionó de manera positiva como habitualmente lo hace frente a la presencia de drogas ilícitas.

Por su parte, personal de Criminalística y Estudios Forenses efectuó las pruebas químicas de orientación sobre las muestras extraídas de los paquetes secuestrados (narcotest). Los análisis arrojaron resultado cromáticamente positivo para “clorhidrato de cocaína”.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que el peso total de la droga secuestrada alcanzó los 18 kilogramos, tal como anticipó en forma exclusiva primeraedicion.com.ar.

La investigación y la ruta

Tras ser informado de los resultados, el Juzgado Federal de Posadas ordenó el secuestro de la sustancia estupefaciente, del vehículo utilizado para el traslado y de otros elementos considerados de interés para la investigación.

Se dispuso la detención del conductor del camión y de su acompañante, ambos hombres mayores de edad y oriundos de Misiones, quienes quedaron alojados y a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes. El operativo se enmarca en los controles permanentes que Gendarmería realiza en rutas y accesos estratégicos del noreste argentino, con el objetivo de prevenir el tráfico de drogas y otros delitos complejos en zonas fronterizas.

En cuanto a la ruta que hacía el camión, se pudo establecer que al momento del operativo intentaba salir de la provincia de Misiones con destino a Buenos Aires, donde se cree su trayecto finalizaría en distintos puntos para su comercialización en el submundo narco. Los procedimientos recientes indican una consolidación de la ruta nacional 12 como un corredor activo para el tráfico de este tipo de estupefaciente (que suele ser cocaína de alta pureza).

Las recientes incautaciones e informes de las fuerzas federales reflejan que la ruta Salta-Paraguay-Misiones-Buenos Aires es una vía constante.

Los traficantes utilizan compartimentos falsos en tableros, tanques de combustible, camiones de carga y envíos a través de encomiendas ocultos en objetos (como vasijas), detectados mediante escáneres móviles. Por ello son claves las acciones de las fuerzas de seguridad, como ser Gendarmería y la Policía de Misiones, quienes operan intensamente, logrando incautaciones de alto valor, en este caso relacionado al tráfico de cocaína.

Los operativos recientes demuestran la constante actividad en la guerra ante el narcotráfico.

Fuente: Primera Edición