Los detalles mafiosos que arrojaron las autopsias a las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela

Los informes preliminares establecieron los momentos en que ocurrieron los femicidios y se cree que al menos la menor de las víctimas fue torturada antes de morir. Habían sido vistas por última vez en La Tablada, partido de La Matanza.

Los tres cuerpos hallados este miércoles en una vivienda de Florencio Varela pertenecen a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las jóvenes que estaban desaparecidas desde el viernes pasado en La Matanza. Así lo confirmaron las autopsias preliminares, que además arrojaron una serie de detalles acerca de cómo sucedió el caso de triple femicidio, investigado por las autoridades como una presunta “venganza narco“.

El análisis indicó que los cadáveres fueron enterrados en el pozo séptico de una casa situada ubicada en las calles Jáchal y Chañar, cuya dueña es una de las cuatro personas detenidas en la causa. Además, los homicidios se perpetraron el sábado por la madrugada, día en el que se las vio por última vez en una estación de servicio de avenida Crovara y Monseñor Bufano, en la localidad de La Tablada.

Uno de los datos más estremecedores apunta a que a Lara, la adolescente de 15 años, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda antes de asesinarla. Su cuerpo presentaba múltiples quemaduras, que serían de cigarrillos, y tenía un corte en el cuello —a la altura de la arteria carótida— y otro en la oreja izquierda; por lo que señala que fue torturada antes de morir.

La causa de muerte de Brenda, en tanto, fue por una fractura de cráneo. También presentó un aplastamiento macizo facial y heridas punzocortantes en la zona del cuello. Luego de matarla, los responsables le generaron un corte transversal a lo largo de todo su abdomen, que se lo abrió por completo. Una exhibición de la saña más extrema.

Por su parte, Morena sufrió múltiples golpes en la cara y tenía una luxación cervical, lesión grave de la columna vertebral que se produce cuando las vértebras se salen de su posición normal.

También se supo que los asesinos intentaron calcinar el cadáver de la menor de las víctimas y que las horas de sus muertes fueron entre las 2 y las 3 de la madrugada.

La información que se desprende de las autopsias va en el mismo sentido que la hipótesis que dio a conocer el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. En conferencia de prensa, explicó que las tres jóvenes fueron engañadas y raptadas por una camioneta y que “sin saber, cayeron en la trampa de una banda narco que perpetró una plan para asesinarlas por venganza“.

“Iban a participar en un evento al que les habían invitado. La banda tiene su comando operacional en la ciudad de Buenos Aires, en uno de los barrios de emergencia”, agregó al hacer referencia a la villa 1-11-14, situada en la zona sur del bajo Flores.

Entre las personas aprehendidas se encuentra una pareja de nacionalidad peruana y se cree que el hombre forma parte de una asociación narco criminal que opera en el mencionado asentamiento de emergencia del territorio porteño, con puntos de venta de droga en diferentes localidades del Conurbano bonaerense.

“Ni una menos”, el pedido de Justicia tras el triple femicidio

El colectivo de “Ni una Menos” convocó a una serie de movilizaciones en todo el país para exigir justicia por los femicidios de Lara, Morena y Brenda, pero el epicentro de la protesta se registró en Plaza Flores, donde desde las 19 comenzaron a concentrarse cientos de mujeres.

La manifestación se lleva a cabo luego de que la Policía confirmara las identidades de las chicas vistas por última vez en la rotonda de La Tablada mientras subían a una camioneta blanca que tenía la patente adulterada. “Basta de matarnos. Justicia por Brenda, Morena y Lara. ¡Todas las vidas importan!”, remarcaron desde la agrupación.

Mediante una publicación en la red social Instagram, expresaron: “Este triple femicidio de pibas ocurre en un contexto donde la violencia económica hace que las redes narcos crezcan y se destruya la organización popular. Tres mujeres asesinadas en medio de la violencia política y mediática que carga de odio contra nosotras y nosotres”.







