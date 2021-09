Los detalles de la boda de Facundo Moyano y Eva Bargiela

En una charla con la revista Caras, la pareja anunció que se casará a mediados de octubre.

Alejado recientemente de su cargo de diputado nacional tras su renuncia a la banca, Facundo Moyano (36) se reencontró con la liturgia partidaria al menos por un instante, durante su votación el domingo 12, en el Colegio Carlos Pellegrini. Pero la noticia no fue tanto esa, sino la primera imagen junto a su prometida, Eva Bargiela (28), luego de que trascendiera la noticia de su boda, que será a mediados de octubre. Junto a los bulldog franceses de la modelo de ‘Multitalent Agency’, Frida y Ali –en honor al boxeador Muhammad Ali, ídolo del político–, la pareja se mostró feliz en las semanas previas a su unión. El casamiento será por civil a mediados de octubre, y para celebrarlo harán un almuerzo con la familia y algunos amigos cercanos en el restó Casa Cavia. Aunque tienen ganas de casarse por Iglesia y hacer una fiesta, consideran que todavía no es el momento por la pandemia, y por el contexto social que se vive actualmente en el país. Los testigos serán el hermano de Facundo, “Huguito” (37), hijo de Hugo Moyano y Elvira Cortés, y una amiga de Eva de la infancia.

El vestuario de la novia es sorpresa, pero no es un vestido de fiesta, porque el festejo es tranquilo, un almuerzo, y el vestuario responde a esa consigna. El novio va a vestir un traje azul –su color favorito–. Por el momento no habrá luna de miel, aunque la idea es viajar más adelante, seguramente en el verano. Según trascendió, les gustaría tener hijos en el futuro. Ambos tienen familias numerosas, disfrutan de la vida en familia y comparten muchos momentos con sus hermanos y primos, que son también sus amigos. Facundo considera que este es un momento de pensar más en lo personal. Desde su entorno, confiaron que es la primera vez que piensa en un proyecto de pareja. Según explican, ambos se eligieron porque se aman, se acompañan, se aconsejan, se divierten mucho juntos y porque coinciden política e ideológicamente. No por nada él se llama Juan de primer nombre, y ella, Eva, como la mítica Eva Duarte.